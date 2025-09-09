【期間限定27％OFF】ORICO 1TB 外付けSSDが9,956円に！

深圳市奥睿科电子商务有限公司

本製品「ORICO 1TB 外付けSSD」は、最大2,000MB/秒の超高速データ転送に対応し、ポータブルで信頼性の高いソリッド・ステート・ドライブです。USB Type-C接続により、スマートフォン、タブレット、ノートPCなど幅広いデバイスに対応。軽量・コンパクト設計で持ち運びやすく、ビジネス・学習・旅行・ゲーム用途に最適な次世代ストレージソリューションです。

【キャンペーン情報】

商品URL: https://www.amazon.co.jp/dp/B0CPS6TP2Y

クーポンコード：ORICOM205

割引率：22%期間限定割引+5%コード

終了日：2025-9-30 23:59JST

元の価格：17,472円

割引後の価格：9,956円

製品の特徴

2000MB/秒、アイデアを一瞬で共有

データ転送を数秒で測定、最高速度は2000MB/秒に達し、1分以内に100GBを移動できます。 遅延のない即時編集により、デザインのインスピレーションを自由に文書化できます。

デジタルの世界を広げましょう

この外付けソリッドステートドライブは、USB-A/USB-Cデバイスに接続して再生でき、メモリ不足の問題をすぐに解決できます。ORICOポータブルSSDは、コンテンツクリエイターにとって理想的な選択肢です。

どこへ行くか

USBスティックのサイズに似た軽量でスリムなデザイン (3.18 x 1.75 x 0.47インチ、0.25ポンド)。 ポケットやブリーフケースに簡単に入れて、データとともに旅行を楽しむことができます。

【強力で信頼性】

ORICOポータブルSSDは防塵性と落下性を備え、過酷な環境でもデータセキュリティを確保し、データ損失の手間を省きます。 アウトドアアドベンチャーや日々のチャレンジに最適です。

マルチデバイスとマルチシステム互換性

この外付けSSDはAndroid、Windows、iOSと互換性があります。 2イン1のUSB Cケーブルが付属しており、USB AポートデバイスやUSB Cデバイス (スマートフォン、PC、ノートパソコン、iPadなど) と互換性があります。

まとめ

PC周辺機器ブランド「ORICO」は、高速転送と優れた携帯性を備えた「1TB 外付けSSD(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CPS6TP2Y?th=1)」をAmazonにて特別セール価格で販売開始いたしました。通常価格17,472円（税込）のところ、22％OFFクーポン＋5％割引コードを併用することで、27％OFFの9,956円（税込）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CPS6TP2Y?th=1)にてご購入いただけます。本キャンペーンは2025年9月30日（火）23:59 JSTまでの期間限定です。

