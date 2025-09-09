中小企業向け人材シェア『99サポート』が大幅アップデートし正式リリース！ 先着30社限定、会費6か月間無料キャンペーンを9/9より開始！

CLEAR INNOVATION 株式会社

CLEAR INNOVATION株式会社（本社：東京都、代表取締役：山本凌大）は、中小企業向け人材シェアプラットフォーム「99サポート」の正式版を、2025年9月9日にリリースいたしました。

β版から、UI改善や機能の最適化など、大幅なアップデートを実施。より直感的で使いやすいサービスへと進化しました。

また、リリースを記念して、先着30社限定で会費が6か月間無料となるキャンペーンを開始いたします。

サービスページ：https://99-support.com/

■「人材不足」と「固定費負担」――中小企業が抱える“二重の壁”

日本の中小企業の現場では、いま深刻な二つの課題が同時に進行しています。

一つは、慢性的な人材不足。

「採用したいけれど応募が来ない」「育てた人材がすぐに辞めてしまう」。経営者の多くが頭を抱える構造的な問題です。

もう一つは、高まる固定費負担。

社員を守りたいのに、新しい事業が思うように伸びず「人件費を抱えきれない」というジレンマ。社員は家族のように大切に思う存在だからこそ、安易に解雇という選択肢は取れません。

私たちは多くの経営者から、こうした“守りたい想い”と“数字の現実”の間で苦しむ声を聞いてきました。

■「人材は抱え込むのではなく、シェアして活かす」という新しい解決策

そこで誕生したのが、中小企業向け人材シェアプラットフォーム 「99サポート」 です。

このサービスが提案するのは、これまで当たり前とされてきた「人材は採用して、自社で抱え込む」という発想を逆転させること。

- 繁忙期に必要なスキルを持つ人材を“借りる”- 余剰となった社員を“シェア”して成長の機会をつくる- 固定費を抑えながら、企業同士で人材を活かし合う

「余っている人材」と「必要としている企業」をつなげることが、雇用を守り、成長を実現する。

そんな未来の人材活用を、中小企業同士の連携から生み出します。

■ β版からの進化 ― 使いやすさを徹底追求した正式版へ

99サポートは、今年春からβ版を公開し、多くの中小企業にご利用いただきました。

その過程で寄せられた声―「もっと検索がしやすいと助かる」「UIが直感的であってほしい」―を一つひとつ反映し、正式版では大幅なアップデートを実施。

- 登録スキル項目の拡充：より詳細な求人や人材検索が可能に- 求人掲載機能のアップデート：より柔軟な求人掲載が可能に- UI/UX改善：誰でも直感的に使えるシンプルなデザインを実装- やり取りの効率化：企業同士でのメッセージ機能を強化- 人材検索機能の拡充：スキルや業界だけでなく、予算での絞り込みも可能に- 利用者特典の追加：99サポートの会員企業限定で、様々な他サービスをお得にご利用いただける各種クーポンを提供

“ITツールに不慣れな経営者でもすぐに使える”ことを目指し、とことん使いやすさにこだわったプラットフォームへ進化しました。

■ サービスの特徴

求人掲載・人材検索機能

必要な人材をすぐに探せ、自社の社員も簡単に登録可能。

オファー・エントリー機能

双方向でのアプローチにより、スピーディなマッチングを実現。



人材評価・活用サポート

フィードバック機能を通じて、安心・安全に継続利用が可能。

単なる“人材マッチングサイト”ではなく、企業同士が信頼関係を築きながら人材を活用する仕組みを提供します。

■ リリース記念キャンペーン ― 6か月間、会費無料

「新しい仕組みを試すのは不安」という声に応え、99サポートではリリースを記念して、会員企業の会費を6か月間無料とさせていただきます。

また、初期の導入サポート（通常有料オプション）も無料でサポートいたします。

導入リスクをゼロにすることで、まずは一度、人材シェアの価値を体験いただきたいと考えています。

人材不足に悩む企業も、社員の成長機会を模索する企業も、この機会にぜひご利用ください。

■ 代表コメント

CLEAR INNOVATION株式会社 代表取締役

山本凌大

「人材は“守るもの”でありながら、“活かし合うもの”でもあります。

中小企業の現場で起きているのは、人手不足という数字の問題だけではなく、社員を家族のように思う経営者の“想いのジレンマ”です。

99サポートは、その想いを守りながら、企業同士が助け合う仕組みをつくりたい――その願いから生まれました。

私たちは『人材はシェアする時代へ』というメッセージを掲げ、中小企業の明日を支えていきます。」

■ サービス概要

サービス名：99サポート

サービス開始日：2025年9月9日

提供会社：CLEAR INNOVATION株式会社

所在地：東京都千代田区平河町2丁目4-14 平河町KSビル2階

企業サイト：https://clear-innovation.com/

サービスサイト：https://99-support.com/



■ 本件に関するお問い合わせ先CLEAR INNOVATION株式会社

E-mail：info@99-support.com