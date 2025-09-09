もっと身近なアフタヌーンティー体験を。OTM Restaurant & Barが提案する、彩りとやさしさに満ちた新しい午後の過ごし方。

株式会社SU-BEE

石川県を拠点に、飲食店の企画・運営を手掛けている株式会社SU-BEE（本社：石川県金沢市、CEO：田端 弘一）は、自社農場である「オーティーエム・カルチベージョンラボラトリー」で栽培しているマイクログリーンを使用した、マイクログリーン専門レストラン「OTM Restaurant & Bar」にて、2025年9月11日(木)より、目にも楽しく、身体にもやさしい”アフターヌーンティーセット”と”デザートプレート”の販売をスタートいたします。

アフタヌーンティーセット

季節がゆっくりと移ろう9月。そんな穏やかな日にぴったりの、彩り豊かでヘルシーなアフタヌーンティーが、「OTM Restaurant & Bar」に新登場します。

近江町市場の目の前「かなざわはこまち」2階に位置するOTM Restaurant & Barは、ボタニカルな緑に囲まれた開放的な空間と、日本初のマイクログリーン専門店としてのこだわりを融合させたレストラン。自社農場で育てた栄養価の高いマイクログリーンを用いた料理は、美と健康を求める現代の感性に寄り添います。今回のアフタヌーンティーも、見た目・味わい・身体へのやさしさを兼ね備えた、五感で楽しむひとときを演出。ゆったりとした空間で、心まで満たされる新しいティータイムをお楽しみください。

＜セットの特徴＞

アフタヌーンティーのセット内容は、目にも楽しく、身体にもやさしい構成が魅力です。スイーツは、季節のフルーツをふんだんに使ったものや、抹茶・酒粕といった和の素材を活かしたもの、そして動物性食材を使わないビーガン仕様まで、バラエティ豊かに取り揃えております。さらに、紅茶とハーブティー（全4種）はおかわり自由。時間制限も設けていないため、午後のひとときを自分のペースでゆったりとお楽しみいただけます。

●アフタヌーンティーセット；\2,980(税込)※food10品＋Free Tea付き

※提供時間は11:00～17:00

※1日10セット限定・要予約

【food】

・酒粕スコーン クロテッドクリーム、季節のジャム付き

・カラフルサンド2種

・キッシュとカプレーゼ

・抹茶わらび餅と抹茶ティラミスのパフェ

・季節のフルーツ

・マカロン

・OTMディルのバスクチーズケーキ

・豆富ときな粉のガトーショコラ

・さつま芋とピスタチオのブリュレ

・季節のフルーツジュレ

【Free Tea】お代わり自由

・紅茶(ダージリン)

・スィートチェリーハーブティー

・はちみつ花梨ジャスミンティー

・モヒートハーブティー

●デザートプレート：\1,980(税込)※デザート6品＋1ドリンク付き

14時からは、もっとカジュアルに楽しめるデザートプレートもご用意。

【food】

・抹茶わらび餅と抹茶ティラミスのパフェ

・カラフルスイーツサンド2種

・マカロン

・OTMディルのバスクチーズケーキ

・豆富ときな粉のガトーショコラ

・さつま芋とピスタチオのブリュレ

【Set Drink】下記より1ドリンク

コーヒー(HOT / ICE)、紅茶(HOT / ICE)、スィートチェリーハーブティー(HOT)、はちみつ花梨ジャスミンティー(HOT)、モヒートハーブティー(HOT)、オレンジジュース、グレープフルーツジュース、クランベリージュース、コーラ、ジンジャーエール

■OTM Restaurant & Bar(オーティエムレストランアンドバー)

日本初※のマイクログリーン専門レストラン。OTMは、【Organic Trade Mark】の頭文字をとって名付けました。マイクログリーンとは、発芽して1～3週間くらいの若芽野菜を指し、5cmにも満たない小ぶりの野菜のことです。ビタミン類が成熟した野菜に比べて5倍以上も含まれている他、ミネラル類の栄養素も⾮常に豊富です。自社栽培のマイクログリーンを、パスタセットや、サンドイッチなどのライトミール、こだわりのバスクチーズケーキなどに贅沢に使用。ドリンクメニューはカフェドリンクからアルコールまで、幅広くご用意しておりますので、ランチからカフェタイム、ディナー、バーまで、色々な時間・様々なシーンに合わせてお楽しみいただけます。



また、森の中の近未来的なアイス屋さんとして、SNS等でも話題の「OTM ICE CREAM」が、福井県足羽山から移設。ご自身で選んだフレッシュなマイクログリーンをその場で練り込み、仕上げる、風味豊かなギルトフリーアイスクリームも体験できます。



※自社調べ(2024年5月)

日本国内における「マイクログリーン専門のレストラン」として調査



＜店舗情報＞

店舗名： OTM Restaurant & Bar

所在地： 石川県金沢市袋町1-1 かなざわはこまち 2F

電話番号： 076-255-3515

営業時間： 11:00～22:00 ( L.O 21:30 )



【URL】

https://o-tm-restaurant.jp

【Instagram】

https://www.instagram.com/otm_microgreen/

【トリップアドバイザー】

https://x.gd/GtxVD

マイクログリーンとは

マイクログリーンとは、発芽して1～3週間くらいの若芽野菜を指します。5cmにも満たない小ぶりの野菜で、ビタミンC、ビタミンK、ビタミンE、ルテイン、カロテノイドなどの栄養素が、成熟野菜の5倍あると言われています。また、カルシウムや亜鉛、マグネシウムなどのミネラルも⾮常に豊富で、美容やダイエット効果も期待されています。

■株式会社サビー

会社名： 株式会社サビー (SU-BEE.CO., LTD.)

所在地： 石川県金沢市玉川町9-15

代表者： CEO 田端 弘一

設立 ： 平成27年11月

URL ： http://su-bee.jp/

事業内容： 飲食店の経営及び運営、飲食店の企画及び経営、運営に関するコンサルタント、コントラクト事業、グリーン事業、農業