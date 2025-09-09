開発者の想いに直接触れる。“ものがたり”と出会う場所。福岡発の人気ブランド『risou no Coffee』などが集う「omoya POPUP」が9/17(水)より名古屋にて開催。

株式会社ファンファレ

キレイとゲンキを応援します”をビジョンに掲げる株式会社ファンファレ（本社：福岡県福岡市、代表取締役：川辺夏七）は、機能性表示食品のダイエットコーヒー『risou no Coffee』と、新感覚の形状記憶シワ改善美容液『ととのうぐらす』を、2025年9月17日(水)から23日(火)までの7日間、タカシマヤゲートタワーモールで開催される合同ポップアップストア「omoya」に出店します。

これまでECサイトを中心に展開してきた人気商品を、お客様が実際に手に取り、開発スタッフと直接コミュニケーションできる貴重な機会を提供します。

【開催概要】

イベント名： 合同ポップアップストア「omoya」

開催場所： タカシマヤゲートタワーモール 4F ローズテラス

開催期間： 2025年9月17日(水) ～ 9月23日(火)

※最終日は20:00終了予定





開催背景

画面越しでは伝えきれない“想い”を、直接あなたへ。

Webを通じて、私たちは全国のたくさんのお客様とつながり、商品を届けることができました。日々いただく温かいメッセージは私たちの何よりの励みですが、同時に「もっと直接、顔と顔を合わせて私たちの想いを伝えたい」という願いが日に日に強くなっていました。

今回のポップアップストアは、そんな私たちの想いを形にした特別な場所です。

ここでは、Webサイトの画面では伝えきれない商品の味や香り、肌ざわりを、ぜひご自身の五感で確かめてみてください。そして、その商品の隣には、普段はPCの前で奮闘している私たちブランド担当者がいます。開発に込めた物語や、おすすめの使い方など、どんなことでも気軽にお声がけいただけたら嬉しいです。

会場にはファンファレだけでなく、「誰かの毎日をちょっとよくする」という同じ志を持つ、個性豊かなブランドも集まります。宝物をさがすように、偶然手に取った商品が、明日からのあなたの生活を彩る「新しいお気に入り」になるかもしれません。

単なる販売イベントではなく、お客様一人ひとりとの温かなコミュニケーションが生まれる出会いの場となることを、心から願っています。









出店商品のご紹介１.：

『risou no Coffee』（りそうのコーヒー）

risou no Coffee (コーヒー / 抹茶ラテ / キャラメルラテ)

価格： 各2,592円（税込）

内容量： 14袋入り

機能性関与成分： 葛の花由来イソフラボン

※届出表示：本品には、葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）が含まれます。葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。

いつものコーヒーを“理想の自分”に近づく一杯へ

「無理せず、健康的に」を追求し、お腹の脂肪・体重を減らすのを助ける機能性関与成分「葛の花由来イソフラボン」を配合した機能性表示食品です。さらにMCTオイルや炭、22種の乳酸菌など美容と健康に嬉しい成分を贅沢に配合。1杯約11kcalで、バリスタも認める本格的な味わいを実現しました。





【POPUP限定！】バリスタおすすめのアレンジレシピ試飲会を実施！

当日は、カフェオレ風アレンジなど、ご家庭で楽しめる美味しい飲み方をご試飲いただけます。また、期間中お越しいただいた方には数量限定で【新フレーバーお試しセット】をプレゼントいたします！

出店商品のご紹介２.：

『ととのうぐらす』

価格： 5,680円（税込）

内容量： 40g（朝晩使用で約1か月分）

有効成分：ナイアシンアミド

■効果・効能：

「10秒でピーン！」新感覚のシワ改善形状記憶ジェルです。

ナイアシンアミドがコラーゲン生成を促進し、シワ改善と美白効果を実現。さらに生コラーゲンが肌の奥まで潤いを届け、グリチルリチン酸ジカリウムが肌荒れを防止。注目成分PDRNを含め、再生力と保湿力を高める贅沢な処方です。





【POP UP限定！】ぷるん感体験＆香りのサンプルもご用意！

独自の“形状記憶ジェル”のぷるんとした感触と、ラベンダー・ベルガモット・ローズマリーをイメージした癒しの香りをぜひ店頭でお試しください。

【株式会社ファンファレ 会社概要】

会社名：株式会社ファンファレ

代表取締役：川辺夏七

本社所在地：福岡県福岡市中央区高砂2-1-4-8F

お問い合わせ：info@fanfare-shop.com

公式HP：https://fanfare-shop.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/official_fanfare?igsh=MTRvNnd0cjNpenhraA==







