グローバルCBPR認証取得支援サービスを提供開始～国際標準の認証取得で信頼性あるデータ利活用を加速する～

リスクマネジメントコンサルティングを手掛けるニュートン・コンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：副島 一也）は、2025年9月9日より「グローバルCBPR認証取得支援サービス」を提供開始します。

1. サービスリリースの背景

デジタル経済の進展に伴い、国境を越えた個人データの利活用は不可欠ですが、各国の多様な法規制への対応は企業の大きな経営課題となっています。その課題に対する１つの解として挙げられるのが、グローバル越境プライバシールール（CBPR：Cross-Border Privacy Rules）システムです。

グローバルCBPRは越境する個人データに関して、企業等が一定の保護要件を満たしていることを国際的に証明する制度です。認証取得にあたっては、個人データの利用に関して事業者の社内ルールや運用状況がプライバシーフレームワークの基準を満たしているかなどが審査されます。

本サービスでは、こうしたグローバルCBPRの認証プロセスについて、計画策定から体制構築、認証取得までを専門家のコンサルタントが伴走しサポートします。

≪グローバルCBPRとは≫

グローバルCBPRは、越境する個人データに関して企業等が一定の保護要件を満たしていることを国際的に証明する制度。従来APEC（アジア太平洋経済協力）で運用されてきたCBPRを基盤に、2022年から参加国が世界に拡大。2025年からは政府が支援する国際的な第三者認証制度になった。この認証を取得することで、信頼性のある個人データ保護体制を国際的に証明し、参加国間の円滑なデータ移転が実現可能に。日本では、JIPDEC（一般財団法人日本情報経済社会推進協会）がアカウンタビリティ・エージェント（AA）として認証取得審査を行う。

2. サービス概要

【サービスの特長】

1） 国内外のプライバシー基準に精通した専門家による最適化支援

日本の個人情報保護法（Pマーク運用含む）やGDPRなど、国内外のプライバシー基準に精通したコンサルタントが支援します。CBPRと各制度の要求事項の差分を的確に把握し、お客様の既存の取り組みを最大限に活かした、無駄のない最適な認証取得プランをご提案します。

2）セキュリティ分野における深い知見と支援経験

CBPR認証は、プライバシー保護だけでなく、堅牢なセキュリティ対策も求められます。 プライバシーに加えセキュリティにも深い知見と支援経験を持つコンサルタントが、両側面からお客様の体制を評価・強化し、信頼性の高いデータガバナンス構築を支援します。

3）審査を見据えた実践的準備支援

CBPR認証にはアカウンタビリティ・エージェント（AA）による厳格な審査が伴います。当社は多様な 認証取得支援実績から審査のポイントを熟知しており、現状分析と対応のポイントを適切に抽出することが可能です。審査を想定した準備を徹底し、お客様の円滑な認証取得をサポートします。

4）お客様の状況に応じた柔軟なカスタマイズ支援

企業の事業規模や認証取得経験の有無により、CBPR認証への課題は様々です。当社は画一的なコンサルティングではなく、お客様の状況を丁寧に分析し、リソースやご予算に応じた最適な支援プランを柔軟にカスタマイズします。評価後の各種対策の実装に関しても、オプションとしてアドバイスの提供が可能です。

【支援範囲とステップ（例）】

下図は本サービスの一般的な流れです。 ご要望によって支援範囲のカスタマイズも承ります。

グローバルCBPR認証取得支援サービスの支援ステップ図（例）

【対象】グローバルCBPRの認証取得を考えている、またはグローバルに個人データの利活用をする企業

【期間】応相談

【価格】応相談

【詳細】

【ニュートン・コンサルティング株式会社 概要】

社名 ：ニュートン・コンサルティング株式会社

所在地 ：東京都千代田区麹町1-7 相互半蔵門ビルディング5F

設立 ：2006年11月13日

資本金 ：30,000,000円（2024年12月末時点）

代表者 ：代表取締役社長 副島 一也

事業内容 ：リスクマネジメントに関わるコンサルティング

【サポート実績】

民間企業をはじめ官公庁や地方公共団体、国立大学法人に至るまで約2,100社の支援実績を有する

