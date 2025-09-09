【五島の椿】“軽やかさ”と“豊かな保湿力”を両立した「椿酵母オイルW」新登場　2025年9月15日(月)に発売

五島の椿株式会社新商品 椿酵母オイルW 40mL \4950-(税込）

五島の椿株式会社（本社：長崎県五島市、代表取締役社長：谷川富隆）は、長崎・五島列島の椿から生まれた自然由来スキンケアブランド「五島の椿」より、新商品「椿酵母オイルW」を2025年9月15日（月）から五島の椿オンラインショップにて発売いたします。

本商品は、人気商品「椿酵母オイル」が持つ豊かな保湿力はそのままに、厳選した“加熱圧搾の椿オイル”に加え、希少な“生しぼり椿オイル”をダブル配合することで、より肌になじみやすく、軽やかなテクスチャーへと進化しました。

【開発ストーリー】

私たちはこれまで、100％五島産の椿オイルに、最先端の技術で抽出した「椿酵母エキス(※1)」「椿葉クチクラ（※2）」を配合し、保湿力を高めた「椿酵母オイル」をお届けしてきました。発売以来、多くのお客様にご愛用いただき、想定を超える注文をいただいております。

そのような中、お客様からいただいた大切な声がありました。

「保湿力には満足しているけれど、もう少し軽やかだったら嬉しい」

「乳液のように、スッと肌になじむ使用感があるといい」

開発チームが辿り着いたのが、“軽やかさ”と“豊かな保湿力”を両立させた、新たな「椿酵母オイルW」です。これまでの“加熱圧搾の椿オイル”に加えて、希少な“生しぼり椿オイル“をブレンドしダブルで配合しました。さらに自然由来指数は100％(※３)を実現し、五島の椿が持つ豊かな保湿力はそのままに、肌になじみやすく、軽やかなテクスチャーへと進化しました。

私たち「五島の椿」は、これからも自然の恵みを大切にしながら、日々の暮らしに寄り添えるスキンケアを追求してまいります。

※1 サッカロミセスセレビシアエエキス（整肌）

※2 ツバキ葉ロウ（保湿）

※3 ISO16128準拠

【3つの特長成分】

１. 生しぼり×加熱圧搾、2種の椿オイルを贅沢配合

・軽やかなテクスチャーと保湿力の両立

２. ツバキ酵母エキス ※1

・ハリとツヤのある肌へ導きます

３. ツバキ葉クチクラ ※2

・世界初(※3)の成分で乾燥や刺激からお肌を守ります

【商品概要】

人気商品「椿酵母オイル」で好評だったハリつや肌へ導く「椿酵母エキス(※１)」と、お肌を守る「椿葉クチクラ(※2)」の魅力はそのままに、「椿酵母オイルW」では、厳選した“2種の椿オイル”をブレンドしました。

“加熱圧搾の椿オイル”は、5種8回の丁寧な濾過をすることで、ツバキ油特有の油臭さやべたつき成分が取り除かれ、オレイン酸を豊富に含みます。さらに本商品では、希少な“生しぼり椿オイル”を加えたW配合により、加熱によって失われやすい成分を含みながら、より軽やかで肌なじみの良いテクスチャーを実現しました。

【商品名】椿酵母オイルW

【商品仕様】

・容量：40mL（約2か月分）

・価格：4,950円（税込）

・自然由来指数：100％※3

・無添加：香料／着色料／鉱物油

【販売チャネル】五島の椿オンラインショップ、取扱店舗でも順次展開

▪️【五島の椿ブランドについて】

五島の椿株式会社は、長崎県・五島列島の地域資源「椿」を活かし、持続可能な産業と雇用を目指して2018年に設立。「椿を再発見し、そのすべてを活かす」をコンセプトに、椿の花・葉・果皮・種子などを活用し、独自の技術で抽出した「椿酵母エキス」や「椿葉クチクラ」などの原料を開発。「五島の椿プロジェクト」認定パートナーとして、地域活性化に取り組んでいます。

公式オンラインショップ：https://gotonotsubaki.co.jp/