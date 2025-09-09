KabuK Styleイベントレポート「HafH Travelers’ Gate 2025」2日間で来場者数2.4万人を突破

株式会社KabuK Style

株式会社KabuK Style（本社：東京都中央区、代表取締役：砂田憲治、以下「KabuK Style」）が提供するつみたて旅行サービス「HafH（ハフ）」は、2025年8月23日（土）～24日（日）の2日間、横浜赤レンガ倉庫イベント広場にて「HafH Travelers’ Gate 2025」を開催しました。イベントのコンセプトは、“旅する街”「HafH Town」として彩られ、さまざまなブースや体験を通じて、旅の魅力を再発見できるイベントとなりました。 また、来場者数は2日間で約2.4万人を突破しました。

■ イベントの様子

会場は“日本とも海外とも少し違う、どこか不思議な旅の街”として設計されました。協賛企業によるブース出店、ガチャや大抽選会、商品体験やゲームなど、旅にまつわる多彩なコンテンツが集結しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iragqZu6otA ]

■ メインスポンサーさまのブース

日本航空株式会社さま

日本航空株式会社のブース

JALブースでは、「JALと一緒に日本全国の魅力を再発見」をテーマに、多様な旅のスタイルをご紹介しました。近年人気のサウナを目的とした新しい旅のスタイル「サ旅」や、アニメの舞台を巡る「聖地巡礼」など、お客様それぞれの興味に合わせた旅の楽しみ方を提案し、来場者の注目を集めました。

ノベルティグッズのご提供

ご来場いただいたお客さまには、JALならではのオリジナルノベルティグッズを配布しました。「サ旅」にちなんだグッズや限定ステッカーなどをご用意し、多くの方にお受け取りいただきました。

富士フイルムイメージングシステムズ株式会社

6月26日に発売された富士フイルムのデジタルカメラ「X half」を気軽に手に取って体験できる企画を実施しました。「X half」は、2枚の縦構図の写真を組み合わせて1つの画像として撮影できる「2in1」機能などを搭載した最新コンパクトデジタルカメラ。「X half」の撮影体験ができる特設フォトブースを設置し、撮影した画像をその場でスマホプリンター“チェキ”「instax(TM) Link」シリーズでプリントして提供。多くの方に「X half」の魅力を体感いただきました。また、会場外のみなとみらいエリアでも貸し出しサービス（事前申込制）を展開し、好評を博しました。

JR東海ツアーズさま

JR東海ツアーズ大抽選会

ブースでは、最大10万円分の「EX旅パック」割引券や、東海道新幹線沿線のご当地グルメなどが当たる「JR東海ツアーズ大抽選会」を開催しました。参加賞として「EX旅パック」3,000円割引券も全員にプレゼントし、多くのお客様にお楽しみいただきました。

なりきり！JR東海制服体験

また、JR東海の制服を着用して記念撮影ができる「なりきり！JR東海制服体験」も実施し、お子様から大人まで多くの方に思い出に残る一枚を撮影いただきました。

■HafHブースの “リアル空旅ガチャ”

ブースでは、キャンペーン期間中に月額会員登録をされた方を対象に、イベント限定の巨大な「リアル空旅ガチャ」を実施しました。提供した「空旅ガチャチケット」を利用することで、当選確率15%で国内往復航空券が当たる抽選に参加いただきました。既存会員様にも、チケット1枚で挑戦できる機会を提供しました。

旅エールガチャ

SNSフォロー&リツイートを条件とする「旅エールガチャ」も実施しました。このガチャでは、協賛企業さまからご提供いただいた宿泊券やホテルグッズなど、旅を豊かにする豪華な賞品が用意され、多くの方が参加しました。

SNSや参加されたお客さまからは、「ふらっと遊びにきただけだったのに、宿泊券が当たったのですごく嬉しいです」「絶対に次は往復航空券を当てたいです」など、HafHユーザーさんやHafHを知らない子供から大人まで多くの方に参加いただきました。

■ KabuK Style 代表取締役CEO 砂田憲治 コメント

今回のイベントは、HafHにとって新たな扉を開く挑戦でした。昨年は会員限定で1,200名を集めましたが、一般の方々を広くお迎えするのは初めて。蓋を開けてみれば、来場者は当初目標の2万人を超え、2.4万人に達しました。私自身、現場で数を数え、来場者に声をかけましたが、ほとんどの方が「HafHを初めて知った」と話される一方、その場で「面白い！」と登録してくださる姿もあり、確かな手応えを感じました。

2019年の創業から7年、会員数は13万人に拡大し、台湾でも1万人に達し、アメリカでもサービスを開始。海外でも着実な成果が現れています。8月の大幅なアップデートを経てプロダクトはより強固となり、いよいよ大きく認知を広げていく段階に入りました。すでに来年の開催を検討するプロジェクトも始動しており、複数箇所や海外開催も視野に入れています。30年変わらなかった旅行のオンライン予約体験を、“つみたて旅行サービス”という新しい概念で塗り替える。その挑戦を、さらに加速させてまいります。

■ イベント概要

イベント名：HafH Travelers’ Gate 2025

開催日：2025年8月23日（土）11:00～21:00、24日（日）10:00～18:00

会場：横浜赤レンガ倉庫 イベント広場

来場者数：24,000人（2日間合計）

入場料：無料

主催：株式会社KabuK Style

<掲載一覧>

■ めざましmedia

【イベント限定】新規登録で70%OFFだけじゃない！？「HafHガチャブース」で往復航空券が当たる超巨大“リアル空旅ガチャ“を設置(https://mezamashi.media/articles/-/188062)

■ レッズエンジョイ東京

HafH Travelers’ Gate 2025(https://www.enjoytokyo.jp/event/2020559/)

■ パーティアニマルズ ～ 国際交流 イベント情報館 ～

旅の魅力を五感で体験できるリアルイベント「HafH Travelers’ Gate 2025！」

8月23日・24日の2日間、横浜赤レンガ倉庫にて開催！(https://partyanimalsjp.com/2025/08/15/20250823hafh-travelers-gate/)

■ 東京首都圏 国際イベント・フェスティバル情報

2025年8月23日（土）・24日（日）HafH Travelers’ Gate 2025 / 横浜赤レンガ倉庫 イベント広場(https://event.exantenna.net/hafh-travelers-gate/#google_vignette)

■ サードニュース

『HafH Travelers’ Gate 2025』開催決定！新たな旅の魅力を体験しよう(https://news.3rd-in.co.jp/article/e1f3c002-7c1c-11f0-a06f-9ca3ba083d71#gsc.tab=0)

■ 協賛企業さま一覧

ご協賛いただき、誠にありがとうございました。(※順不同敬称略)

日本航空株式会社

富士フイルムイメージングシステムズ株式会社

株式会社JR東海エージェンシー

韓国観光公社

株式会社 アゴーラ ホスピタリティーズ

ジェイアイ傷害火災保険株式会社

ガーナーホテル

WILLER MARKETING株式会社

アスコットジャパン

タイ国政府観光庁

Insta360 Japan 株式会社



◼︎株式会社KabuK Style



「HafH（ハフ：Home away from Home）」は、毎月定額で世界中の宿泊施設に滞在することができるつみたて旅行サービスです。 2025年5月末時点で、国内外130カ国、1,900都市以上、15,000施設（ラグジュアリーホテルから旅館、ゲストハウスまで）の利用が可能です。https://www.hafh.com



◆ HafH公式インスタグラムアカウント

https://www.instagram.com/hafhglobal/

◆ HafH公式Xアカウント

https://twitter.com/HafHtheWorld

<会社概要>

社名：株式会社 KabuK Style

代表：代表取締役 砂田憲治

Webサイト：https://kabuk.co.jp/

創業：2019年1月8日（設立 2018年2月5日）2019年4月1日 サービス開始

事業内容：つみたて旅行サービス「HafH（ハフ）」の運営、旅行業

旅行業登録番号：観光庁長官登録旅行業 第2144号（第1種旅行業）

所属：一般社団法人 日本旅行業協会正会員、国際航空運送協会（IATA）公認代理店