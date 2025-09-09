建築の素人だからこそ創れた、業界の常識を覆す資材調達EC「リフォーム資材パーク」誕生

リフォームパーク加盟1,200社限定、大手商社から直接仕入れで利益改善と時間創出を実現する、全く新しい経営インフラを開始します。

アレン株式会社



アレン株式会社は、リフォーム・工務店向け資材調達ECサイト「リフォーム資材パーク」の提供を開始します。



これは「リフォームパーク」の加盟店限定のサービスで、資材高騰に苦しむ事業者の収益構造を直接的に改善。





これまで取引が難しかった大手商社からの調達ルートを確保し、煩雑な発注業務をDX化することで、経営リソースの最適化を実現します。なぜ建築の素人である私たちが、構想4ヶ月でこれを実現できたのか。その事業戦略の裏側と、加盟店にもたらす圧倒的な価値の全貌を公開します。

アレン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：倉田 昌侑）は、2025年夏より、全国1,200社以上のリフォーム・工務店が加盟するプラットフォーム「リフォームパーク」の加盟店限定で、資材調達ECサイト「リフォーム資材パーク」の提供を開始いたします。

本サービスは、深刻化する資材価格の高騰や、旧態依然としたアナログな受発注業務といった、リフォーム・工務店事業者の経営を圧迫する課題に正面から向き合うものです。



さらに、設立間もない事業者にとっては大手商社との取引が困難な「与信の壁」という業界構造的な課題が存在します。



私たちは、これらの根深い課題をITの力で解決すべく、本サービスの開発に至りました。

これは、当社が運営する「リフォームパーク」の加盟店に対し、成約の有無に関わらず事業コストを削減するという恒常的な価値を提供し、LTV（顧客生涯価値）を最大化するという、極めて重要な事業戦略の一環でもあります。



「リフォーム資材パーク」は、加盟店限定の特別価格での資材提供や、大手商社との連携による仕入れルートの確保、発注業務のDX化、専門家によるコンシェルジュ機能などを通じて、加盟店の皆様の「収益構造の直接的な改善」「経営リソースの最適化」「事業機会の創出と拡大」を実現します。



将来的には、単なる資材販売プラットフォームに留まらず、加盟店の経営に関するあらゆる課題を解決する総合的な「経営インフラ」となることを目指し、革新的なサービスを継続的に展開してまいります。

【緊急提言】その資材費、その発注業務、まだ「当たり前」だと思っていませんか？

はじめまして。



アレン株式会社で事業開発を担当しております、渡邉と申します。

もし、あなたがリフォーム事業や工務店を経営されているなら、この問いから始めさせてください。

「毎月の資材の仕入れコストを見て、ため息をついていませんか？」

「現場の合間を縫って、事務所に戻り、FAXや電話で資材を発注する日々に疑問を感じませんか？」

「設立間もないという理由だけで、大手商社との取引を諦めていませんか？」

終わりの見えない資材価格の高騰、旧態依然としたアナログな受発注業務、そして新規参入者を阻む「与信の壁」



これらは、多くの事業者の皆様が日々直面し、もはや「業界の常識」として受け入れざるを得なかった、重く、根深い課題ではないでしょうか。

私たちアレン株式会社は、建築業界の外から参入したITベンチャーです。



正直に申し上げると、創業当初、メンバーには建築の深い知見を持つ人間は一人もいませんでした。

しかし、業界の常識に染まっていなかったからこそ、私たちは皆様が抱えるその「不都合な真実」を、一切のバイアスなく、まっすぐに見つめることができました。



そして、こう強く思ったのです。

「この構造は、絶対に変えられるはずだ」と。

その想いを形にしたのが、この夏、私たちが満を持してリリースする、リフォーム・工務店様向けの資材調達ECサイト「リフォーム資材パーク」です。

これは、私たちが運営するマッチングプラットフォーム「リフォームパーク」にご加盟いただいている、全国1,200社を超える事業者様だけが利用できる、特別なクローズドECサイトです。

本稿は、単なる新サービスのご案内ではありません。



皆様の会社の利益を直接的に改善し、貴重な時間を創出し、そして事業成長の機会を切り拓く、全く新しい「経営インフラ」のご提案です。

なぜ、建築の素人集団である私たちが、構想からわずか4ヶ月という驚異的なスピードで、業界最大手クラスの商社を巻き込み、この仕組みを創り上げることができたのか。



その秘密と、皆様にもたらす具体的な価値について、余すところなくお話しさせていただきます。

加盟店の経営課題を解決する、4つの「革命的価値」

「リフォーム資材パーク」が、皆様のビジネスに具体的にどのような経営的価値をもたらすのか。



まずは結論からお伝えします。



私たちが提供するのは、以下の4つの価値です。

1. 収益構造の直接的改善：利益に直結する「特別価格」

最大の価値は、シンプルかつ強力です。



加盟店様限定のサイトだからこそ実現できる、市場価格よりも安価な資材提供。



私たちは、皆様の利益率改善に直接的に貢献することをお約束します。



例えば、ある主要な建材では市場価格から10%以上、別の設備機器では20%近いコストダウンを実現したケースも想定しています。



資材高騰が経営を圧迫する今、この「コスト削減」という価値がいかに重要か、言うまでもないでしょう。



月々のコストが数万円単位で変われば、年間で見れば数十万円、あるいはそれ以上の利益改善に繋がります。



これは、新たな設備投資や人材採用の原資にもなり得る、極めて戦略的な一手です。

2. 事業機会の創出と拡大：「与信の壁」の破壊

「良い商材を扱いたいのに、大手商社は与信が通らず取引してくれない…」



設立間もない若い企業や、小規模で事業を運営されている方々にとって、この「与信の壁」は、事業拡大における最大の障壁の一つでした。



どれだけ高い技術力や志を持っていても、この壁によって、より大きな規模の案件への挑戦を断念せざるを得なかった経験はないでしょうか。



「リフォーム資材パーク」は、その壁を破壊します。



私たちリフォームパークが介在することで、加盟店の皆様は、これまで取引が困難だった業界最大手クラスの商社が取り扱う資材を、自由に調達できるようになります。



これは、単に仕入れルートが増えるという話ではありません。



皆様の事業が、次のステージへと飛躍するための「翼」を手に入れることに等しいのです。

3. 経営リソースの最適化：時間という最も貴重な資産を生み出す

資材調調達のために、車で何時間もかけてホームセンターや問屋を往復する。



事務所に戻り、手書きのメモを見ながらFAXを送る。



電話で在庫確認と納期調整に追われる。



これらの非生産的な時間に、一体どれだけの経営リソースが奪われているでしょうか。



「リフォーム資材パーク」は、スマートフォン一つ、PC一台あれば、いつでもどこでも資材の検索・比較・発注が完結するプラットフォームです。



移動時間や煩雑な事務作業から解放されることで、皆様は本来集中すべき本質的な業務、すなわち、お客様との対話、現場の品質管理、新しい技術の習得といった、より付加価値の高い活動にリソースを再配分できます。



私たちは、皆様から「時間泥棒」を撲滅します。

なぜ異業種ベンチャーが、わずか4ヶ月でこれを実現できたのか？

「理想は素晴らしい。しかし、本当にそんなことが可能なのか？」



そう思われるのも無理はありません。



特に、建築知識ゼロの状態からスタートした私たちが、なぜこの巨大なプロジェクトを、わずか4ヶ月という常識外れのスピードで形にできたのか。



その背景には、私たちの組織文化そのものが凝縮された、極めてロジカルな事業戦略と、泥臭い実行プロセスがありました。

すべての始まりは「加盟店の成功」への執着だった

このECサイト構想の起点は、私たちが運営する「リフォームパーク」のビジネスモデルにおける、ある切実な課題意識でした。



月額固定費をいただくサブスクリプション型のビジネスは、加盟店様にいかに長く、満足してサービスを使い続けていただくかが生命線です。



しかし、マッチングサイトの構造上、どうしても「成約できる加盟店」と「できない加盟店」が生まれてしまいます。



成約という成果が得られなければ、月額費用は単なるコストとなり、解約に繋がってしまう。



私たちはこの課題に真正面から向き合いました。



「成約の有無にかかわらず、リフォームパークに加盟し続けることに、明確な事業的メリットを感じていただくには、どうすれば良いか？」



その答えが、「事業コスト構造そのものを改善できる付加価値の提供」でした。



仮に、月額33,000円の加盟料に対し、私たちの別サービスを通じて毎月50,000円のコスト削減が実現できればどうでしょう。



たとえその月に1件も成約できなくても、差し引き17,000円の経済的利益が生まれます。



この状態を作り出せば、リフォームパークは「集客ツール」と「コスト削減ツール」という二重の価値を持つことになり、解約率は構造的に抑制される。



このECサイトの立ち上げは、加盟店の皆様に勝ち続けていただくための、極めて戦略的かつ事業的な必然性から導き出された結論だったのです。

「戦わない」という戦い方

リフォーム業界のマッチングプラットフォームには、上場企業が運営する巨大資本を持つ競合がいます。



知名度、広告予算、あらゆる面で私たちは劣勢です。



彼らと同じ「集客力」や「案件数」だけで勝負を挑むのは得策ではありません。



私たちの答えは、「彼らがやらないこと、できないことで戦う」



巨大企業は、その組織構造上、我々のような小回りの利くサービスをスピーディに開発することが困難です。



そこに勝機を見出し、「マッチングプラットフォームが付帯サービスとして資材供給を行う」という、競争相手のいない戦場を選びました。これにより弊社は、完全サブスクリプションモデルを採用している会社としては数少ない、資材提供サービスの開始をした会社になりました。



これは、資本力の差を無力化する、我々なりの「非対称な戦い方」なのです。

知識ゼロからの突破劇

戦略がいかに優れていても、実行できなければ絵に描いた餅です。



最初の壁は、商品を供給してくださる商社・メーカー様とのパートナーシップ構築でした。



業界の知見も人脈もない我々が取った行動は、極めてシンプルです。



「とにかく動く。あらゆる手段を試す」



企業の代表電話へはもちろん、公式サイトの「お問い合わせフォーム」からも、我々の事業構想を送り続けました。



そして、業界最大手の一角である企業様が、私たちの提案に耳を傾けてくださったのです。



これは幸運ではありません。



私たちが提示した「1,200社を超える加盟店ネットワーク」という明確な価値が、彼らの心を動かしたのです。



一つの突破口が開かれると、交渉は加速度的に進展しました。



同時に、専門知識の壁に直面すれば、即座にその道のプロフェッショナルをチームに迎え入れました。



課題を認識し、外部の知見を取り入れ、即座に解決策を実行に移す。



このPDCAサイクルの速さこそが、私たちの最大の武器なのです。

私たちの本質は、業界構造そのものを変革する「三方よし」のビジネスモデル

最後に、私たちの事業の本質についてお話しさせてください。



私たちがリフォーム業界に参入した当時、多くのサイトは「成約手数料」モデルを採用していました。



これは、エンドユーザーが本来不要なコストを負担しかねない、不透明な構造でした。



業界の常識に染まっていなかった私たちには、それが極めて不健全に見えたのです。



そこで我々は、業界の常識を疑い、「成約手数料ゼロ・月額固定費のみ」というビジネスモデルを掲げました。



これにより、業者様、お客様、そして我々の「三方よし」が実現できると信じたからです。



当初は一笑に付されたこのモデルですが、今や業界に無視できない変化をもたらし、成約手数料の平均料率は明らかに低下傾向にあります。

今回の「リフォーム資材パーク」も、この思想の延長線上にあります。

私たちは建築の専門家ではありません。



しかし、私たちは「事業経営」と「顧客体験」のプロフェッショナルであると自負しています。



その視点から、業界の構造的な課題を一つひとつ、ビジネスの力で解決していく。

アレン株式会社の強みは、顧客課題を的確に捉える分析力、常識にとらわれない大胆な戦略立案能力、そして、それを驚異的なスピードで実現する組織的な実行力です。

もし、私たちの思考法や戦略、そして何より「加盟店の成功を誰よりも願う」という想いに少しでも共感していただけたなら、ぜひ「リフォーム資材パーク」という新しい武器を手に入れてください。



まずは、その入り口である「リフォームパーク」の門を叩いてみてください。



私たちと共に、この業界をもっと面白く、もっと健全で、もっと儲かる場所へと変えていきましょう。



ご連絡を心よりお待ちしております。

会社概要

会社名：アレン株式会社

サービス名：リフォームパーク

代表者名：代表 倉田 昌侑

所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3-2-19エスペランサ恵比寿3F

お問い合わせ：「リフォームパーク」へのご加盟、「リフォーム資材パーク」に関するお問い合わせは、下記までお気軽にご連絡ください。



電話番号：03-6277-5588（担当：渡邉）

メールアドレス：reformpark2023@gmail.com

受付時間：9時～18時