【お知らせ】『CAMEL12号 ラスアルハイマ不動産/ MASAレジデンス』繰り上げ償還!!

株式会社グローバルクラウドエステート女性の未来の利益と今の生活を豊かにするCAMELは株式会社グローバルクラウドエステート（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：河野 勇樹）が運営する不動産特定共同事業法に基づいた不動産クラウドファンディングです。

株式会社グローバルクラウドエステートが運営する、女性の未来の利益と今の生活を豊かにする『CAMEL』は2025年9月8日「CAMEL12号 ラスアルハイマ不動産/ MASAレジデンス」を繰り上げて償還いたしました。

投資家のみなさま、ご投資ありがとうございます。





【募集中商品】

CAMEL38号 ラスアルハイマ不動産/ MASAレジデンス

CAMEL39号 茨城土浦データセンター第I期

詳細：https://camel-ftk.com/(https://camel-ftk.com/)





【事業概要】

不動産特定共同事業法を活用し、一口20,000円程度からの少額な投資金額で、不動産投資ができるクラウドファンディング「CAMEL」を展開しています。

申し込み手続きから投資まで、全てWEB上で利用できる不動産特化型クラウドファンディング。

不動産投資を身近なものとして取り組んでいただけるようサービスを提供していきます。





【CAMELの特徴】

１.少額で手軽に始められる！

CAMELなら1口20,000円からでも不動産投資ができます。 通常の不動産の購入に必要なローン審査や複雑な契約手続きも必要ありません。

元本割れリスクも少ないので手軽に不動産投資を始められます。

２.WEB上で投資ができる！

CAMELは、会員登録からファンドへの出資、運用状況の確認まで全てWEB上で行えるようになって います。

場所や時間を問わず、好きな時に好きなところからCAMELを利用できます。

【CAMEL 公式Instagram】

会社情報や新商品情報、ドバイ情報・ラスアルハイマ情報などいろんな情報を発信しています。

見て下さる方のお役に立てる情報発信をしていきますのでフォロー・いいねお待ちしてます。

https://www.instagram.com/camel201201?igsh=amh5Mncyb2E4eHE4(https://www.instagram.com/camel201201?igsh=amh5Mncyb2E4eHE4)

【公式キャラクター】

『きゃめるん』

CAMEL10号ファンド募集開始を記念して誕生した公式キャラクターです。

皆様の投資アドバイスや資産形成を応援してまいります。



きゃめるんのSNSはこちら↓

【Instagram】

https://www.instagram.com/cameln.2?igsh=OGxmNzJmb2JyMGF1(https://www.instagram.com/cameln.2?igsh=OGxmNzJmb2JyMGF1)

【TikTok】

https://www.tiktok.com/@cameln8?_t=8nXcIzAkXhM&_r=1(https://www.tiktok.com/@cameln8?_t=8nXcIzAkXhM&_r=1)

【きゃめるんと学ぶ不動産クラウドファンディング】

https://www.tiktok.com/@cameln.no.nichijyo?_t=ZS-8v1SFENfG6s&_r=1(https://www.tiktok.com/@cameln.no.nichijyo?_t=ZS-8v1SFENfG6s&_r=1)

『CAMEL』のFAN倶楽部はこちら▼▼▼

https://camel.fanclub3.com/(https://camel.fanclub3.com/)

登録無料！！！会員限定の特典が盛りだくさん！

・投資タイプ診断

・非公開セミナー参加権

・成功事例＆ノウハウ共有

・限定プレゼントキャンペーン

など、詳細は順次公開していきますので、お楽しみに！

【会社概要】

社名：株式会社グローバルクラウドエステート

本社所在地：神奈川県川崎市川崎区小川町7番地4 アービラ川崎3階

代表取締役：河野 勇樹

事業内容：事業内容不動産特定共同事業

不動産（売買・賃貸・管理及び仲介）

経営コンサルティング業

設立：2012年1月

HP：https://camel-ftk.com/hbr

問い合わせ先：0120-853-936

担当：武田