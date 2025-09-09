『真皮層ケア』が中目黒女子の新常識に！最新機器【サーマトリックス】×【イオンザイム導入】で叶える“ノーファンデ肌”

株式会社AZB

ノーファンデ肌専門サロン S:RA（エスラ）中目黒店（東京都目黒区、代表：杉尚樹）は、2025年9月より最新高周波機器【サーマトリックス】と【イオンザイム導入】を組み合わせた新メニューをリリースしました。

表面的なケアでは届かない 肌の土台である真皮層 へ直接アプローチし、毛穴・小ジワ・たるみを根本から改善する“真皮層ケア”が、中目黒女子の新常識に急速に広がっています。

■ なぜ真皮層ケアが必要なのか

一般的なスキンケアでは、肌の一番外側の 表皮の角質層（厚さ約0.02mm） までしか浸透せず、ハリや弾力を司る真皮層には届きません。

真皮層の主な役割

・コラーゲン繊維：肌のハリ・弾力を支える柱

・エラスチン繊維：しなやかさを保つバネ

・ヒアルロン酸：水分を抱え込み、潤いを保つスポンジ

この真皮層が劣化すると、以下の肌悩みが進行します：

・毛穴の開き

・フェイスラインのたるみ

・小ジワの増加

S:RA（エスラ）では、肌の土台から改善する施術が必要と考え、最新医療技術を応用した「真皮層ケア施術」を導入しました。

化粧水や美容液など、一般的なスキンケアは表皮までしか浸透せず、真皮層には届きません。そのため、どんなに高価な化粧品を使っても、根本的な改善にはつながりにくいのが現実です。■ S:RAの真皮層ケア施術：サーマトリックス×イオンザイム導入

1. サーマトリックス

- 169ピンから高周波を点状照射- 真皮層を加熱し、コラーゲン生成を促進- 毛穴の引き締め、小顔効果、たるみ改善に効果的

2. イオンザイム導入

- 医療監修の美容成分（ヒト幹細胞・トラネキサム酸など）を電気＋超音波で浸透- 通常の40～100倍の浸透力で、シミ・くすみ・ニキビ跡の改善に有効

期待できる効果：

・毛穴の引き締め

・フェイスラインのリフトアップ

・小ジワ・たるみ改善

・内側からのツヤと弾力回復

痛みや赤み、ダウンタイムはほとんどなく、施術後すぐにメイク可能なのも特徴です。

■ ノーファンデ肌は“真皮層ケア”から生まれる

サーマトリックスはコラーゲン生成により、内側から肌の再生を促し、根本的な肌質改善が可能。美容医療レベルの効果が期待できる施術です。

表面ケアだけでなく、肌の土台である真皮層にアプローチすることで、ノーファンデでも美しい肌を実現できます。S:RA（エスラ）での施術は、単なる“見せかけの美しさ”ではなく、数ヶ月先の肌まで見据えた長期的な肌育をサポート。

施術を受けた方の実感例：

「毛穴が目立たなくなった」

「フェイスラインが引き上がった」

「友人に肌を褒められるようになった」

今こそ、表面ケア中心のスキンケアから一歩進み、真皮層を整えるケアで、素肌そのものが美しい“ノーファンデ肌”を目指しましょう。

■ 初回限定キャンペーン実施中

現在、S:RA（エスラ）の LINE公式アカウント登録で初回50％OFF以上の限定クーポン を配信中。

この機会に、最新フェイシャル機器【サーマトリックス】×【イオンザイム導入】で、真皮層から変わる“ノーファンデ肌”を体験できます。

ご予約はこちらから :https://s.lmes.jp/landing-qr/2007507483-8gLvmE0J?uLand=ug56NwLINE登録で初回50％OFF以上のクーポンを配信中！

店舗情報

ノーファンデ肌サロン S:RA（エスラ）中目黒店



住所：〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-8-12 さくらハウス B1A

アクセス：中目黒駅 徒歩6分

営業時間：11:00～23:00／不定休（完全予約制）

予約：公式LINEにて（◼ご予約はこちらから(https://s.lmes.jp/landing-qr/2007507483-8gLvmE0J?uLand=ug56Nw)）

Instagram：@sra_nofande_salon(https://www.instagram.com/sra_nofande_salon/)

HP：https://sra-beauty.com/