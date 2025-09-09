アーティフィシャルフラワー(高級造花)を活用したレンタルフラワーサービス【hanæmi】-ハナエミ-をリリース

エムズピー株式会社

エムズピー株式会社(本社所在地：神奈川県横浜市西区/代表取締役社長：高田淳之)は「花で笑顔をつくりたい」ーその想いから、アーティフィシャルフラワーのレンタルサービスをリリースをいたしました。【hanæmi】はお花を通して、オフィスや店舗、病院や介護施設、催事/イベントなどさまざまな空間に彩りと笑顔をお届けいたします。

■造花を採用した理由

当社がご提供するのは、生花ではなく高級造花であるアーティフィシャルフラワーです。アーティフィシャルフラワーは生花に劣らない美しさと高い耐久性を兼ね備えており、長期間にわたりその芸術性をお楽しみいただけます。

また、水やりや枯れる心配といった日常の手間を省くことができる為、より気軽に花を取り入れ、豊かな空間を演出することが可能です。

■レンタルのメリット

高品質な造花は、生花のような美しさを長く楽しめると同時に、お手入れの手間がかからないのが大きな魅力です。しかし、季節や気分に合わせて花を替えたい時には、以前のものを保管したり、廃棄処分する必要がありました。

当社のレンタルサービスなら、この課題を解決できます。定期的に新しい花と交換できる為、保管場所の確保や廃棄の手間がなくなります。環境に配慮しながら、常に新鮮な気持ちでお部屋を彩ることが可能です。

＊ポイント＊

１.手軽にはじめられる：ご依頼から最短1週間でお届け

２.管理の手間が減る ：保管や廃棄処分が不要

３.定期的な交換 ：気分や季節に合わせて交換

４.環境への配慮 ：サステナブルな選択肢であること

■高いデザイン性

【hanæmi】の花束は全てウェディングブーケも手掛ける

「Sarai.flowers(https://www.instagram.com/sarai_wedding/)」のshizukaがデザイン/監修を担当。

【Sarai.flowers shizuka】

・Instagramフォローワー数：2.4万人以上

・内閣府認定協会NFDアーティフィシャルフラワーコース修了

・MICO FLEURSブーケブロコースディプロマ取得

・2,500組以上のウェディングブーケをオーダーメイドで製作

・企業/スタジオ納品実績など多数

■レンタル料金

・月額2,500円(税別)～

※サイズ/交換周期のより異なります