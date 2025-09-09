スタートアップのグローバル展開を支援する「New Commerce Pitch Global」を初開催

New Commerce Ventures株式会社

コマース・リテール領域のインダストリーベンチャーキャピタル、New Commerce Ventures株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：松山馨太・大久保洸平、以下「NCV」）は、スタートアップのグローバル展開を支援する「New Commerce Pitch Global」を初開催します。第1回はBIG Impact 株式会社の後援で、韓国スタートアップの日本エントリー支援と、日本の事業会社との共創支援を目的にピッチイベントを開催します。韓国のコマース・リテール領域のスタートアップ9社が登壇するピッチに加え、BIG Impact取締役のデービット（べ・スンホ）氏による「韓国スタートアップ概況」の講演も実施します。また、ピッチ後にアンケートを行い、後日スタートアップが来日する際のミーティングのアレンジも行います。

韓国のファッション・ビューティ関連のスタイルテック領域は現在、累積100億円以上を調達した企業が約13社存在するなど資金が集まる注目市場となっています。最近では、MUSINSAのようなファッションプラットフォームや、Martin Kimのようなブランドが日本進出を進めており、こうした文脈においてスタイルテックの最新トレンドを把握するのに本イベントは良い機会となっております。

BIG Impactは、関西・関東地域におけるスタートアップ投資を軸にしたエコシステム構築に注力しており、特に東アジアから日本進出を目指す企業の橋渡し役を果たしています。韓国政府とも連携し、日本進出支援プログラムを推進しており、今回のイベントはその一環として、韓国最大のビューティ・ファッション領域の政府系アクセラレーターである韓国デザイン振興院と共に選定した企業が登壇する形となっています。

NCVは、これまで国内のスタートアップと事業会社の共創推進を目的としたピッチイベント「New Commerce Pitch」を計11回開催し、累計1000件以上のマッチングを実現して参りました。今後は国内にとどまらず、国内スタートアップの海外進出、海外スタートアップの国内進出といったクロスボーダーでの成長支援・共創創出も手掛けることで、コマース・リテール業界全体のイノベーション促進に貢献して参ります。

下記、イベント参加の申込も開始したので皆さまのご参加お待ちしております。

https://ncpg1.peatix.com

・開催概要

▼イベント内容

・韓国のコマース・リテール領域のスタートアップ７社によるピッチ発表

・韓国のスタートアップ概況の報告

▼開催日時

2025年9月29日（月）14:00～16:00

▼開催場所

オンライン開催（zoom）

▼タイムスケジュール

14:00-14:05：はじめに

14;05-14:25：韓国スタートアップ概況レポート（日本語）

14:25-16:00：スタートアップによるピッチ（日本語および英語）

▼登壇企業（ピッチ時間7分、質疑応答3分）

・ウェーブカンパニー（英語）：AIを活用したフィットネスアプリ・デバイスの提供

・ルホサ（英語）：生成AIを用いたジュエリーのカスタマイズ製造ソリューション

・リリカバー（英語）：AI診断を用いたパーソナライズ化粧品ソリューション

・クラバタ（英語）：EC事業者向けのAI動画生成ソリューション

・ソフエンティ（日本語）：PFASフリーのナノメンブレン複合素材の開発

・エルシーベンチャーズ（日本語）：ビーガンレザーの開発

・スタジオラボ（日本語）：商品ページ・商品撮影の自動化AIソリューション

・セルメイト（日本語） 韓国最大のブランド向け在庫管理システム

・スタイルメイト（英語）ファッション、ビューティ、ライフスタイル領域におけるインフルエンサーマーケティングプラットフォーム

・BIG Impact株式会社について

社名 ：BIG Impact株式会社（ビッグインパクト）

代表者名：代表取締役CEO 細野 尚孝

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目24－12 渋谷スクランブルスクエア15FShibuya QWS内

Webサイト ： https://www.big-impactfund.com

事業内容 ：ベンチャーキャピタル事業、イノベーション創出事業

・New Commerce Ventures株式会社について

社名 ：New Commerce Ventures株式会社

代表者名 ：松山馨太・大久保洸平

所在地 ：東京都品川区

Webサイト：https://newcommerce.ventures/

事業内容 ：ベンチャーキャピタル事業、スタートアップと事業会社の共創推進