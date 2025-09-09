こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京都橘大学】デジタルメディア学部、工学部ロボティクス学科、健康科学部臨床工学科の設置決定
2025年８月29日に文部科学省より、2026年４月に開設するデジタルメディア学部（通学課程）、工学部ロボティクス学科、健康科学部臨床工学科の設置に係る収容定員増およびデジタルメディア学部通信教育課程の設置が認可されましたのでお知らせいたします。
この認可を受け、本学は2026年4月より、文系・理系・医療系が一つのキャンパスに集う、10学部18学科を擁する総合大学となります。
本学は、開学以来、社会に有為な人材を育てることを使命とし、不断の改革を行ってきました。時代や社会が変化するからこそ、大学で習得する知識・スキル、学問領域は広がっています。
多様な問題意識をもつ若者や社会人が自由にのびのびと学べる大学として、様々なチャレンジができる学びのフィールドを創り続け、学生たちの目指す進路の実現にむけて尽力してまいる所存です。
＜学部・学科の概要＞
1．デジタルメディア学部デジタルメディア学科
入学定員：100名（通学課程）、180名（通信教育課程）
取得学位：学士（工学）
教育の特色：
日本が誇るゲームやアニメ・音楽といったメディアコンテンツを支えるクリエイション技術と、これからますます活用されていく画像・映像・音声の自動認識やVRといったメディアエンジニアリング技術の双方を学ぶことで、デジタル時代のクリエイターやITエンジニアを養成します。ビジュアルエンジニアリング、サウンドエンジニアリング＆クリエイション、ゲームクリエイション、ビジュアルクリエイションの4つのモデルコースを設けています。
WEBサイト：https://www.tachibana-u.ac.jp/admission/faculty/digital_media/
2．工学部ロボティクス学科
入学定員：80名
取得学位：学士（工学）
教育の特色：
先端AI技術から機械系、情報系まで、社会で活躍できる知識と技術を基礎から体系的に学びます。カリキュラムは、機械、AI・情報、電気電子、計測・制御などロボティクスに関わる分野をバランスよく配置しており、様々な分野の知見を統合するロボティクスの醍醐味を体感できます。各分野のなかでもAI分野や人とロボットの関わり合いに着目した科目を充実させ、この分野での著名な教員から先端的で実践的なロボティクスを学ぶことができます。
WEBサイト：https://www.tachibana-u.ac.jp/admission/faculty/robotics/
3．健康科学部臨床工学科
入学定員：40名
取得学位：学士（臨床工学）
教育の特色：
技術革新の波は医療分野にも押し寄せ、テクノロジーの高度化が進んでいます。医療現場で用いられる様々な医療機器のスペシャリストである臨床工学技士の国家資格取得に加え、IT分野や医療機器開発、病院管理に関する能力を修得するためのカリキュラムが特徴です。次世代の医療を支える高度医療技術者を養成します。
WEBサイト：https://www.tachibana-u.ac.jp/admission/faculty/clinical_eng/
■新教育棟2026年３月竣工「ACADEMIC TERRACE（アカデミックテラス）」
新学部・学科の開設に伴い、新たな教育研究設備として「ACADEMICTERRACE」が2026年３月に完成予定です。学生、教職員、地域、全ての人が自由に、創造的につながり、新たな出会いとイノベーションが生まれる学びのコミュニティをめざします。
＜教員コメント＞
■岡田 知弘学長／専門：地域経済学、地域産業論、地域開発政策論、近現代日本経済史
・プロフィール：https://kenkyu.tachibana-u.ac.jp/ktuhp/KgApp?resId=S000198
このたび、文部科学省より、デジタルメディア学部（通学課程）、工学部ロボティクス学科、健康科学部臨床工学科の設置に係る収容定員増およびデジタルメディア学部通信教育課程の設置が認可されましたことを大変嬉しく思います。
京都橘大学は、文系・理系・医療系が一つのキャンパスに集い、異なる分野の学生たちが混ざり合いながら、共に学ぶ環境を大切にしてきました。
来春は、認可を受けたデジタルメディア学部、ロボティクス学科、臨床工学科という新学部新学科の設置と共に、経済学部経済学科には経済学専攻と現代社会専攻、国際英語学部国際英語学科にはグローバルスタディーズ専攻と国際共生専攻を新しく設置します。新しい学問領域を擁することで、今後さらに、学生や教員、そして地域社会との新たな知の融合が生まれ、日本の未来を創る原動力となる価値を生み出していけると確信しております。
多様な問題意識をもつ若者や社会人が自由にのびのびと学べる大学として、様々なチャレンジができる学びのフィールドを創り続け、それぞれの夢を実現する力を育めるよう、私たち教職員は全力でサポートすることをお約束します。
AIやテクノロジー、そこから生まれる新しい文化と共に発展していく社会は、希望と夢に溢れた未来です。新しい時代を切り拓く教育・研究・地域共創を実現していきたいと思います。京都橘大学の新たな挑戦に、ぜひ、ご期待ください。
■大場 みち子 デジタルメディア学部長※／専門：情報学、教育工学、ソフトウェア工学、人間情報学
・プロフィール：https://kenkyu.tachibana-u.ac.jp/ktuhp/KgApp?resId=S000379
デジタルメディア学部では、AIや映像、デザインなどを横断的に学びながら、「好きをカタチにする力」を育んでいきます。それは単なる技術習得にとどまらず、自分の思いを表現し、社会とつながる創造力です。
同時に、誰のために、何を目指して作るのかを問い続けるデザイン思考を大切にします。問いと挑戦を重ねる中で、新しい文化や価値が生まれ、未来を切り拓く原動力となります。
デジタル社会は可能性に満ちています。高校生の皆さん、一緒にワクワクする未来を創造しましょう。
■吉田 俊介 デジタルメディア学科長※／専門：バーチャルリアリティ、コンピュータグラフィックス、ヒューマンコンピュータインタラクション
・プロフィール：https://kenkyu.tachibana-u.ac.jp/ktuhp/KgApp?resId=S000303
デジタルメディアは、人と人、社会と社会をつなぐ"血液"です。新設の京都橘大学デジタルメディア学部は、デザインとテクノロジー、クリエイションとエンジニアリングを融合し、仲間と共に価値を創り出す力を育てる新しい学び舎です。
リアルとバーチャルを行き来しながら、多様な学びや人と交わり、未来の社会を共にデザインする環境がここにあります。
あなたの好奇心を原動力に、新しい世界を一緒に描きましょう。
■松原 仁 工学部長／専門：人工知能
・プロフィール：https://kenkyu.tachibana-u.ac.jp/ktuhp/KgApp?resId=S000422
2026年4月より、工学部はロボティクス・情報工学・建築デザインの3学科体制となり、より幅広い学びを提供します。
ロボティクスは人工知能や情報技術、機械工学を結び、人と社会の未来を創る学問です。高校生の皆さんには、好奇心を原動力に未知へ挑戦してほしいと願っています。
本学は教育と研究を通じ、地域と社会に貢献しながら新たな価値を共に創造してまいります。
■小野 哲雄 ロボティクス学科長※／専門：ヒューマンロボットインタラクション(HRI)、コミュニケーションロボット、ロボット情報学、人間情報学
・プロフィール：https://kenkyu.tachibana-u.ac.jp/ktuhp/KgApp?resId=S000436
京都橘大学のロボティクス学科は、ロボットを作るだけではなく、AIや情報技術を駆使してそれを動かすこと、そして人間とロボットが共存する方法を探求することまでを教育研究の対象としています。さらにAI技術の進展は、人間がロボットに言葉で指示を与えたり、ロボットが自律的に複数の仕事を遂行することを可能にしました。
このような「AIロボティクス」が切り拓く未来を、私たちと共に創ってみませんか。
■堀江 淳 健康科学部長／専門：呼吸リハビリテーション
・プロフィール：https://kenkyu.tachibana-u.ac.jp/ktuhp/KgApp?resId=S000093
2026年4月、臨床工学科の開設により、医療系学科は6学科体制となり、これまで以上に実践的で充実したチーム医療教育を展開できる環境が整います。創造力、技術力、そして人によりそう力を育み、未来の医療を支える人材を育てる学びの場です。
皆さんの「好き」や「挑戦したい」を実現できる環境がここにあります。
京都橘大学は、あなたの"可能性"を"現実"に変える大学です。皆さんとキャンパスでお会いできる日を、心から楽しみにしています。
■髙橋 純子 臨床工学科長※／専門：生体医工学（血液浄化学）、医療安全管理学（災害対策）、成人看護学
・プロフィール：https://kenkyu.tachibana-u.ac.jp/ktuhp/KgApp?resId=S000437
臨床工学科では、医療機器開発などものづくりに挑戦する力、病院経営や医療現場のマネジメントに関わる力、情報技術を活かして医療に貢献する力を持つ臨床工学技士を育てます。
地域や社会の医療を支え、未来の医療を共に創っていくあなたの成長を、私たちが全力で応援します。
※新学部長・新学科長の就任時期は2026年4月からとなります。
▼本件に関する問い合わせ先
京都橘大学 企画部 広報課
住所：〒607-8175 京都市山科区大宅山田町３４
TEL：075-574-4112
FAX：075-574-4151
メール：pub@tachibana-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/