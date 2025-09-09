「ずっとずっと一緒だよ」―メンヘラカノジョと彼の幸せをサポートしよう！ゆる脱出ゲーム「カノジョ」シリーズの新作を発表
株式会社Sun Asterisk（本社：東京都千代田区、代表取締役：小林泰平、以下「Sun*」）は、グループ会社のグローバルギアより、新作カジュアルゲーム『メンヘラカノジョ』を2025年10月10日（金）にリリース予定であることをお知らせします。あわせて、9月9日（火）から事前登録を開始いたしました。
『メンヘラカノジョ』は、「ストーカー？いいえ、ただシャイなだけ！」なカノジョの恋を応援する人気のゆる脱出ゲーム『ストーカーカノジョ』のシリーズ作品です。ぶっとんで愛情深いカノジョの恋愛を、ぜひサポートしてあげてください。
＜事前登録はこちらから＞
https://app-gt.com/gg-menhera
※シリーズ作品『ストーカーカノジョ』はここから遊べるよ！
＜App Store＞
https://apps.apple.com/jp/app/id6465176049
＜Google Play＞
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.jp.globalgear.stalker
■あらすじ
ずっとずっと一緒だよ
絶対離さないからね…
メンヘラ？いいえ、一途なだけ！
主人公が彼と幸せな毎日を送れるように、
サポートしてあげましょう。
■あそびかた
・画面をタップすると、色々なことがおこります。
・たまにアイテムをゲットすることがあります。
・アイテムはドラッグ＆ドロップで使用できます。
ちょっと謎解きにつまずいても、ヒントを見れば大丈夫！
■おすすめポイント
・完全無料で簡単なので、親子でおすすめ！
・学校の友だちで男子・女子を問わず遊べる！家族と一緒に遊んで話題作りに！
・カップルの「あるある」から、メンヘラならではぶっとびエピソードも！学校での話題作りに◎
・集めたりコレクションするのが好きな人へ！
・適度な難しさなので、脳トレにも◎
・ゆる～い謎解きで、脱出ゲームが苦手な人も楽しめる！
・簡単脱出、謎解きスマホアプリゲーム。
■ステージ紹介
「返信まだかな」- 返信来るまで追いメール
「誰と電話してたの？」 - 女？女なの？？？
「途絶えたGPS」 - このままじゃ、見失っちゃう！
「恋のライバル」 - 人の彼氏に近づくな
「ドキドキ浮気チェック」 - 浮気してないか定期チェック
「愛情はプライスレス」 - あれもこれも全部買って！
「カレ君はどこ？」 - 早く合流したい！
「ハラハラ撮影会」 - 着ぐるみだろうとメスはメス
「召し上がれ」 - いっぱい作り過ぎちゃった
「寂しい夜は」 - 呼び出しちゃお
「気づいてほしいな」 - いつもとどこが違うでしょうか？
「危険なCM」 - CМ中でも危険がいっぱい！
「メンヘラと彦星」 - メンヘラの一年は長い
「愛の試練1」 - 感情の起伏はジェットコースター
「ドキドキ義実家」 - おおおおお義母さんっ
「慣れない看病」 - 私が癒してあげる！
「夢の中でも・・・」 - 一緒にいたい！
「バイト視察」 - バ先の女も要チェック
「いっちゃヤダ！」 - なによりも私を優先して！！！
「かまってよ」 - それが彼氏の役目でしょ？
「その女だれ？」 - 浮気！？絶対許さないんだから！
「メンヘラ動物園」 - どの動物より、私を見て
「波乱のクリスマス」 - クリスマスデートにも危険はいっぱい
「メンヘラ幼少期」 - メンヘラになる十年前…
「愛の試練2」 - 連絡先、整理しといたよ^^
「追跡旅行」 - サークル旅行？私も行く！
「くっつきたい」 - 近づくほどに遠ざかる…
「ドクドクバレンタイン」 - 自己愛の塊、等身大チョコ！ご賞味あれ
「恋のライバル2」 - フラれて泣いてる！？どうしよう…
「遠距離なんてむり！」 - ムリ！絶対ムリー！！！
「？？？」 - エンディングステージ
「？？？」 - シークレットステージ
シールを一定数集めると
…シークレットステージが遊べるよ！
■ 『メンヘラカノジョ』概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/37787/table/88_1_42104df9b86f642d806b9bc2bb88e49a.jpg?v=202509090856 ]
