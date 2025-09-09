「ずっとずっと一緒だよ」―メンヘラカノジョと彼の幸せをサポートしよう！ゆる脱出ゲーム「カノジョ」シリーズの新作を発表

株式会社Sun Asterisk

株式会社Sun Asterisk（本社：東京都千代田区、代表取締役：小林泰平、以下「Sun*」）は、グループ会社のグローバルギアより、新作カジュアルゲーム『メンヘラカノジョ』を2025年10月10日（金）にリリース予定であることをお知らせします。あわせて、9月9日（火）から事前登録を開始いたしました。

『メンヘラカノジョ』は、「ストーカー？いいえ、ただシャイなだけ！」なカノジョの恋を応援する人気のゆる脱出ゲーム『ストーカーカノジョ』のシリーズ作品です。ぶっとんで愛情深いカノジョの恋愛を、ぜひサポートしてあげてください。



＜事前登録はこちらから＞

https://app-gt.com/gg-menhera

※シリーズ作品『ストーカーカノジョ』はここから遊べるよ！

＜App Store＞

https://apps.apple.com/jp/app/id6465176049

＜Google Play＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.jp.globalgear.stalker





■あらすじ

ずっとずっと一緒だよ

絶対離さないからね…



メンヘラ？いいえ、一途なだけ！



主人公が彼と幸せな毎日を送れるように、

サポートしてあげましょう。



■あそびかた

・画面をタップすると、色々なことがおこります。

・たまにアイテムをゲットすることがあります。

・アイテムはドラッグ＆ドロップで使用できます。



ちょっと謎解きにつまずいても、ヒントを見れば大丈夫！



■おすすめポイント

・完全無料で簡単なので、親子でおすすめ！

・学校の友だちで男子・女子を問わず遊べる！家族と一緒に遊んで話題作りに！

・カップルの「あるある」から、メンヘラならではぶっとびエピソードも！学校での話題作りに◎

・集めたりコレクションするのが好きな人へ！

・適度な難しさなので、脳トレにも◎

・ゆる～い謎解きで、脱出ゲームが苦手な人も楽しめる！

・簡単脱出、謎解きスマホアプリゲーム。



■ステージ紹介

「返信まだかな」- 返信来るまで追いメール

「誰と電話してたの？」 - 女？女なの？？？

「途絶えたGPS」 - このままじゃ、見失っちゃう！

「恋のライバル」 - 人の彼氏に近づくな

「ドキドキ浮気チェック」 - 浮気してないか定期チェック

「愛情はプライスレス」 - あれもこれも全部買って！

「カレ君はどこ？」 - 早く合流したい！

「ハラハラ撮影会」 - 着ぐるみだろうとメスはメス

「召し上がれ」 - いっぱい作り過ぎちゃった

「寂しい夜は」 - 呼び出しちゃお

「気づいてほしいな」 - いつもとどこが違うでしょうか？

「危険なCM」 - CМ中でも危険がいっぱい！

「メンヘラと彦星」 - メンヘラの一年は長い

「愛の試練1」 - 感情の起伏はジェットコースター

「ドキドキ義実家」 - おおおおお義母さんっ

「慣れない看病」 - 私が癒してあげる！

「夢の中でも・・・」 - 一緒にいたい！

「バイト視察」 - バ先の女も要チェック

「いっちゃヤダ！」 - なによりも私を優先して！！！

「かまってよ」 - それが彼氏の役目でしょ？

「その女だれ？」 - 浮気！？絶対許さないんだから！

「メンヘラ動物園」 - どの動物より、私を見て

「波乱のクリスマス」 - クリスマスデートにも危険はいっぱい

「メンヘラ幼少期」 - メンヘラになる十年前…

「愛の試練2」 - 連絡先、整理しといたよ^^

「追跡旅行」 - サークル旅行？私も行く！

「くっつきたい」 - 近づくほどに遠ざかる…

「ドクドクバレンタイン」 - 自己愛の塊、等身大チョコ！ご賞味あれ

「恋のライバル2」 - フラれて泣いてる！？どうしよう…

「遠距離なんてむり！」 - ムリ！絶対ムリー！！！



「？？？」 - エンディングステージ

「？？？」 - シークレットステージ



シールを一定数集めると

…シークレットステージが遊べるよ！

■ 『メンヘラカノジョ』概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37787/table/88_1_42104df9b86f642d806b9bc2bb88e49a.jpg?v=202509090856 ]

■グローバルギアについて

会社名：株式会社グローバルギア（英語表記：GlobalGear Co. Ltd.）

所在地：福岡市中央区渡辺通二丁目9番22号 西鉄渡辺通ビル

代表者：代表取締役 佐藤 竜史

創立年：2013年

事業内容：スマートフォン向けゲームアプリの企画・開発・運営

公式サイト：https://global-gear.jp/

グローバルギア作品一覧：https://global-gear.jp/app.html

公式X：https://x.com/globalgear_jp

■Sun*について

会社名：株式会社Sun Asterisk（英語表記：Sun* Inc.）

所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビルB1F

代表者：代表取締役 小林 泰平

創立年：2013年

事業内容：デジタル・クリエイティブスタジオ事業

URL：https://sun-asterisk.com/