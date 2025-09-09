OfferBoxとdodaキャンパス共催セミナー「新卒採用　潮流と“次の一手” 変化の今、知るべき採用設計の“勝ち筋”とは」

株式会社i-plug

学生と企業をつなげる新卒オファー型就活サービス「OfferBox（オファーボックス）」を運営する株式会社i-plug（本社：大阪市淀川区、代表取締役 CEO：中野智哉）は、dodaキャンパスを運営する株式会社ベネッセ i-キャリア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：風間 直樹）と共催でセミナーを実施します。タイトルは「新卒採用 潮流と“次の一手” 変化の今、知るべき採用設計の“勝ち筋”とは」です。10月16日（木）にオンラインで開催されます。

当セミナーについて

当セミナーは「dodaキャンパス」を運営する株式会社ベネッセ i-キャリア代表取締役社長風間氏と「OfferBox」を運営する当社の代表取締役 CEO 中野が登壇します。それぞれの視点から、新卒採用市場を分析。変化の潮流の捉え方や採用設計の活用方法など、具体的な手法や戦略をもとに議論する予定です。

開催概要

イベント名

【2社代表登壇】 新卒採用 潮流と“次の一手”変化の今、知るべき採用設計の“勝ち筋”とは

日時

2025年10月16日（木）12:00～13:30

場所

オンライン配信

参加費

無料

イベント詳細サイト :https://offerbox.jp/company/event/32487.html?utm_source=release&utm_medium=refferal&utm_campaign=seminar_20250909

※詳細は上記URLにてご確認ください。

講演者

【登壇者】

株式会社ベネッセ i-キャリア

代表取締役社長

風間 直樹 氏

新卒でベネッセコーポレーションに入社し、高校生の進路・進学支援に携わる。その後、ベネッセ i-キャリアへ異動し、大学のキャリア教育変革、企業の新卒採用支援に携わる。高校・大学・企業と幅広いステージで、学び方・キャリア開発の支援を行い、アセスメントテスト『GPSシリーズ』の事業責任者を務める。2025年より代表取締役社長に就任。

株式会社i-plug

代表取締役 CEO

中野 智哉

1978年兵庫県生まれ。 2001年中京大学経営学部経営学科卒業。 2012年グロービス経営大学院大学経営研究科経営専攻修了（MBA）。 株式会社インテリジェンス（現パーソルグループ）で10年間求人広告市場で法人営業を経験。 2012年4月18日に株式会社i-plugを設立し、代表取締役CEOに就任。

【モデレーター】

株式会社ベネッセi-キャリア

DR営業部 部長

矢竹 秀行 氏

入社時から大学入試・大学教育支援、企業様の人材開発支援に携わってまいりました。

現在は、DR営業部部長として大手企業～中小企業など幅広い企業様向けに新卒採用のご支援をさせていただいております。

OfferBoxの概要

OfferBoxは企業から学生にオファーを送る新卒採用サービスです。企業は「会いたい学生」の情報を検索して効率的にアプローチができます。学生は、知らない企業や業界からのオファーにより自身の可能性を拡げることが可能です。当サービスは、オファー型、逆求人型、ダイレクトリクルーティング、スカウト型サービスなどと呼ばれています。

OfferBoxにおける2026年卒業予定学生は232,500名以上が登録。企業側では累計21,200社以上が登録（※1）しています（2025年8月末時点）。

学生向けOfferBox公式サイト

https://offerbox.jp

企業向けOfferBox公式サイト

https://offerbox.jp/company

※1：登録企業数とはこれまで当社アカウントを開設した企業数であり、現時点で利用していない企業を含みます。

会社概要

株式会社i-plug

【代表取締役】中野智哉

【従業員数】299名（※単体／2025年3月31日現在）

【公式サイト】https://i-plug.co.jp

【所在地】大阪府大阪市淀川区西中島5-11-8 セントアネックスビル3階

【グループ会社】

・株式会社イー・ファルコン（https://www.e-falcon.co.jp）

主なサービス：適性検査eF-1G（https://www.e-falcon.co.jp/ef-1g）

・株式会社マキシマイズ（https://maximise.jp）

主なサービス：Tsunagaru就活（https://tsunashu.com）