【期間限定】夏の定番「ヤンジーガンルー（楊枝甘露）」に新作2種を加えて新登場！

株式会社Tastea Trustea Japan

株式会社Tastea Trustea Japan（本社：東京都渋谷区、代表取締役：齋藤香緒里）は、全世界で4,867店舗以上を展開するグローバルバブルティーブランド「CoCo Bubble Tea」にて、人気ドリンク『ヤンジーガンルー（楊枝甘露）』の新たなバリエーションとして「ココナッツミルクバージョン」と「スラッシュバージョン」の2種類を、2025年9月5日（金）より発売いたします。



これにより、既存の『ヤンジーガンルー（ヨーグルトバージョン）』と合わせ、全3種類のラインアップで同時展開いたします。




人気アジアンスイーツ「ヤンジーガンルー（楊枝甘露）」が今年も登場いたします。



CoCoのヤンジーガンルーは、マンゴーとグレープフルーツにまろやかなヨーグルトを合わせ、サゴ（小粒のタピオカ）がアクセントとなった一杯です。


2025年は、この定番のフレーバーに加え、海外で人気の「ココナッツミルクバージョン」と「スラッシュバージョン」が新たにラインアップ。



まだまだ暑い日が続きますが、残暑を和らげる、爽やかな一杯をお楽しみください。



■楊枝甘露(ヤンジーガンルー)　ココナッツミルクバージョン


ヨーグルトベースに代わり、ココナッツミルクを合わせることで、よりまろやかな味わいに仕上げました。


マンゴーとグレープフルーツの爽やかさとココナッツの優しい甘みが調和する一杯です。

■楊枝甘露(ヤンジーガンルー)スラッシュ　ココナッツミルクバージョン


たっぷり果実感！マンゴーとグレープフルーツの爽やかな風味に、ココナッツミルクのまろやかな甘さがとろけるひと品。


シャリっと冷たい食感が心地よく、Lサイズならではのボリュームで満足感も◎。



■商品概要


【販売価格】


ヤンジーガンルー　(ヨーグルトバージョン)　Mサイズ \800（税込）~


ヤンジーガンルー　(ココナッツミルクバージョン)　Mサイズ \800（税込）~


ヤンジーガンルースラッシュ　(ココナッツミルクバージョン)　Lサイズ \850（税込）~


※販売価格は店舗によって異なります。


【甘さの調整】普通


【氷の調整】普通


【販売時期】2025年9月10日（水） ~ 2025年9月30日（火）予定


【販売店舗】国内全6店舗 （2025年9月9日現在）


東京都（4店舗）　…　渋谷本店・下北沢店・高田馬場店・秋葉原店


大阪府（1店舗）　…　なんばCITY店


兵庫県（1店舗）　…　ピアザ神戸店



<CoCo Bubble Teaについて>


1997年に台北で創業され、全世界で4,867店舗以上を展開。


タピオカミルクティーやフルーツを使ったフレッシュドリンクを提供するドリンクスタンドチェーン店で、アジア各国の主要都市のほか、ニューヨーク、トロント、シドニー、ロンドン、パリなどに出店。


品質にこだわり、高品質のお茶とドリンクをお客様に届けるために、一杯ずつ丁寧に手作りしております。



CoCo Bubble Tea：公式WEBサイト、SNSサイト


公式WEB：https://cocofreshtokyo.amebaownd.com/


Instagram：https://www.instagram.com/cocobubbletea.jp/


X (旧Twitter)：https://twitter.com/cocotea_jp/