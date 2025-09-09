【期間限定】夏の定番「ヤンジーガンルー（楊枝甘露）」に新作2種を加えて新登場！
株式会社Tastea Trustea Japan（本社：東京都渋谷区、代表取締役：齋藤香緒里）は、全世界で4,867店舗以上を展開するグローバルバブルティーブランド「CoCo Bubble Tea」にて、人気ドリンク『ヤンジーガンルー（楊枝甘露）』の新たなバリエーションとして「ココナッツミルクバージョン」と「スラッシュバージョン」の2種類を、2025年9月5日（金）より発売いたします。
これにより、既存の『ヤンジーガンルー（ヨーグルトバージョン）』と合わせ、全3種類のラインアップで同時展開いたします。
人気アジアンスイーツ「ヤンジーガンルー（楊枝甘露）」が今年も登場いたします。
CoCoのヤンジーガンルーは、マンゴーとグレープフルーツにまろやかなヨーグルトを合わせ、サゴ（小粒のタピオカ）がアクセントとなった一杯です。
2025年は、この定番のフレーバーに加え、海外で人気の「ココナッツミルクバージョン」と「スラッシュバージョン」が新たにラインアップ。
まだまだ暑い日が続きますが、残暑を和らげる、爽やかな一杯をお楽しみください。
■楊枝甘露(ヤンジーガンルー) ココナッツミルクバージョン
ヨーグルトベースに代わり、ココナッツミルクを合わせることで、よりまろやかな味わいに仕上げました。
マンゴーとグレープフルーツの爽やかさとココナッツの優しい甘みが調和する一杯です。
■楊枝甘露(ヤンジーガンルー)スラッシュ ココナッツミルクバージョン
たっぷり果実感！マンゴーとグレープフルーツの爽やかな風味に、ココナッツミルクのまろやかな甘さがとろけるひと品。
シャリっと冷たい食感が心地よく、Lサイズならではのボリュームで満足感も◎。
■商品概要
【販売価格】
ヤンジーガンルー (ヨーグルトバージョン) Mサイズ \800（税込）~
ヤンジーガンルー (ココナッツミルクバージョン) Mサイズ \800（税込）~
ヤンジーガンルースラッシュ (ココナッツミルクバージョン) Lサイズ \850（税込）~
※販売価格は店舗によって異なります。
【甘さの調整】普通
【氷の調整】普通
【販売時期】2025年9月10日（水） ~ 2025年9月30日（火）予定
【販売店舗】国内全6店舗 （2025年9月9日現在）
東京都（4店舗） … 渋谷本店・下北沢店・高田馬場店・秋葉原店
大阪府（1店舗） … なんばCITY店
兵庫県（1店舗） … ピアザ神戸店
<CoCo Bubble Teaについて>
1997年に台北で創業され、全世界で4,867店舗以上を展開。
タピオカミルクティーやフルーツを使ったフレッシュドリンクを提供するドリンクスタンドチェーン店で、アジア各国の主要都市のほか、ニューヨーク、トロント、シドニー、ロンドン、パリなどに出店。
品質にこだわり、高品質のお茶とドリンクをお客様に届けるために、一杯ずつ丁寧に手作りしております。
CoCo Bubble Tea：公式WEBサイト、SNSサイト
公式WEB：https://cocofreshtokyo.amebaownd.com/
Instagram：https://www.instagram.com/cocobubbletea.jp/
X (旧Twitter)：https://twitter.com/cocotea_jp/