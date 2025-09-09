高輪ゲートウェイ駅 エキナカにあるシュークリーム工場「MAISON CLASSIC FACTORY」、秋限定で「焼き紅芋ブリュレシュークリーム」発売

株式会社CLASSIC

2025年3月に高輪ゲートウェイ駅のエキナカに3店舗同時オープンした「MAISON CLASSIC」（運営：CLASSIC INC.、代表取締役 : 萱場俊克、本社：東京都渋谷区）。そのうちの一つ、改札外3Fにあるエキナカシュークリーム工場「MAISON CLASSIC FACTORY」で、2025年9月9日（火）から10月末まで秋限定で「焼き紅芋ブリュレシュークリーム」を販売いたします。

MAISON CLASSIC Instagram：https://www.instagram.com/maisonclassic_/(https://www.instagram.com/maisonclassic_/)

■紅芋がたっぷり！濃厚で秋らしい焼き紅芋ブリュレシュークリーム

高輪ゲートウェイ駅を見下す場所にある「MAISON CLASSIC FACTORY」。今年の3月に3店舗同時オープンしたMAISON CLASSICブランドの一つで、目の前で焼き上げるブリュレシュークリームが名物です。

今年の秋、初の新商品である「焼き紅芋ブリュレシュークリーム」を発売することになりました。紅芋が軽い口当たりのホイップクリームにマッチした新商品。最後にブリュレすることで焼き芋のような風味と、程よいほろ苦さを味わえます。

味だけでなく、たっぷり入った紅芋のペーストの断面も鮮やかで綺麗です。お酒も不使用ですので、老若男女どんな方でも召し上がっていただけます。まろやかな甘みの芋クリームと、ほんのり塩味がアクセントの芋チップス。甘さと塩気のバランスをお楽しみください。

■詳細

・金額：880円（税込）

・販売期間：9月9日（火）～10月31日（金）

・販売場所：MAISON CLASSIC FACTORY





■店舗概要

「MAISON CLASSIC FACTORY」

・所在地 〒108-0075東京都港区港南2丁目１ 高輪ゲートウェイ駅南改札外3階

・営業時間

【月～土】11:00～20:00

【日・祝】11:00～19:00

「MAISON CLASSIC SALON」

・所在地 〒108-0075東京都港区港南2丁目１ 高輪ゲートウェイ駅南改札外3階

・営業時間

【月～土】11:00～23:00（L.O. フード22:00 /ドリンク22:30）

【日・祝】11:00～22:00（L.O. フード21:00 /ドリンク21:30）

「MAISON CLASSIC CAFE」

・所在地 〒108-0075東京都港区港南2丁目１ 高輪ゲートウェイ駅南改札内2階

・営業時間

【月～土】7:00～21:00（L.O. フード20:00 /ドリンク20:30）

【日・祝】8:00～20:00（L.O. フード19:00 /ドリンク19:30）





【会社概要】

会社名 :CLASSIC INC.

所在地 : 〒150-0011 東京都渋谷区東 2-27-2 Est 205

事業内容 : 飲食店運営

https://classic-inc.jp

お問い合わせ：classic_press@classic-inc.jp