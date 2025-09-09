SHARE GREEN MINAMI AOYAMAにて、世代の垣根を越えたコミュニティイベント「NEIGHBORS‘ GARDEN PARTY #2」を10月4日(土)・5日(日)開催！

株式会社リアルゲイト

NTT都市開発株式会社（以下、NTT都市開発）が南青山に所有する約１ヘクタールの敷地に、株式会社リアルゲイト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岩本 裕）がトータルディレクションを行い、2018年にオープンしたコンバージョン型商業施設「SHARE GREEN MINAMI AOYAMA」にて、2025年3月に2日間でのべ8,000人が来場し、ご好評いただいた世代の垣根を越えたコミュニティイベント「NEIGHBORS‘ GARDEN PARTY」の第2弾を2025年10月4日(土)・5日(日)の2日間にわたり開催いたします。

■NEIGHBORS‘ GARDEN PARTYについて

NTT都市開発が主催となり、リアルゲイトが企画・運営を行う本イベントのコンセプトは “EVERYONE SHAREGREEN”。

“ご近所さん”のガーデンパーティーのように、家族や友人、来場者、ショップスタッフなど、みんなが気軽に集まり、世代を超えてシームレスに楽しむコミュニティイベント。

ライフスタイルに寄り添う多彩なコンテンツは、“食卓”を起点に今晩の食卓から彩りを加えてくれる「On the Table」、広大な敷地を活かしたドッグランとドッグマーケットが楽しめる「MINAMIAOYAMA DOGPARK」、日本各地の農家が集う「FARMERS MARKET」、人気ベーカリーが並ぶ「パン祭り」、縁日のように子どもたちが楽しめる「KIDS FEST」、Made in Japanのワインから日本酒まで約100種類のお酒が揃う「WASHU GARDEN」、さらに土曜日限定のスペシャルライブなど大人から子どもまで楽しみながら1日中のんびり遊んでくつろげる、60以上のショップが集結。

今回はコンテンツ、ショップもパワーアップし前回以上にお楽しみいただける内容になっています。

地域に開かれた“SHARE GREEN”で、人が繋がる、街が繋がる。

南青山の緑豊かな空間で、世代や出店者／来場者の垣根を超えたコミュニティを楽しむ2日間。ご家族やご友人、愛犬と一緒に、ぜひお気軽にお越しください。

イベント特設サイト :https://jointhub.jp/sharegreen-ngp2/

■イベントコンテンツ

MINAMIAOYAMA DOGPARK

「都会の真ん中で、心安らぐひとときを。」

「MINAMIAOYAMA DOGPARK」は都会の真ん中でも、愛犬と飼い主様が心安らぐひとときを過ごせる公園(オアシス)を作りたいという想いから誕生しました。都心の一等地とは思えない約1,000平方メートル の広々としたドッグランや洗練されたブランドが集まるドッグマーケット、そして飼い主様も楽しめるキッチンカーをご用意しています。前回ご好評いただいた、1分間でワンちゃんの似顔絵を描いてもらえる「似顔絵タイムアタック（予約不要）」に加えて、今回は新たにフォトブース「Photo and Animals（予約推奨）」にて、フォトグラファーによるワンちゃんと一緒に想い出に残る家族写真の撮影もお楽しみいただけます。

Photo and Animals事前予約はこちら：https://coubic.com/andanimals/2478631

パン祭り

「パンの香りに包まれる2日間。」

SHARE GREEN MINAMI AOYAMAの緑豊かな空間で、パンの香りに包まれる特別な週末を。こだわりのベーカリーや焼き菓子が並ぶマーケット、人気のキッチンカーも勢ぞろい。グルテンフリーやヴィーガン対応のメニューも充実。パン好き・カフェ好きの心をくすぐる、とっておきの2日間をご堪能ください。

On the Table

「今晩の食卓に、より彩りを」

“食卓”を起点に、今晩の食卓から彩りを加えてくれるコンテンツにフォーカスしたイベント“On the Table”。食卓は、美味しい食材だけでは完結しないと私たちは考えています。お気に入りの食器、雰囲気にあった音楽、季節のお花を食卓に添えたり、食卓を彩り、ワクワクさせてくれるものはたくさんあります。何か一つでも今晩の食卓にプラスを添えるものが見つかるイベントが“On the Table”です。今回は様々な加工食品、食器、雑貨などの販売を予定しています。

FARMERS MARKET

「野菜、足りてる？」

創業六〇年の歴史を持つ中三青果店がセレクトする全国各地のフレッシュな生産者が集う特別なFARMERS MARKETを開催。

青果物だけでなく、野菜や果物を使用したフードやドリンクも並びます。本イベント数量限定の“野菜詰め放題”も開催します。

この機会にぜひお楽しみください。

KIDS FEST

「子どもたちと一緒に楽しめる秋の縁日」

SHARE GREEN MINAMI AOYAMAのキッズエリアでは、輪投げやヨーヨー釣り、スーパーボールすくい、スマートボールなど、子どもたちが楽しめる縁日のような楽しいゲームが1回100 円！子どもたちが好きなキラキラ光る景品をたくさん用意してお待ちしております！

WASHU GARDEN

「緑豊かな都会の庭で、ゆっくりと日本メイドのお酒を楽しむ。」

SHARE GREEN MINAMI AOYAMAと「日本酒学園」「SAKE AIRPORT」を運営している公界合同会社が共同で日本のお酒（和酒）を楽しめる空間を。日本酒、ワイン、焼酎をはじめとする様々な和酒100種類以上が勢ぞろい。グラス売りや飲み比べセットに加えて、さらに時間制で「テイスティング放題」をご用意いたします。また、一部の和酒はその場でご購入いただくことも可能です。緑豊かな都会の庭でゆっくりと日本のお酒をお楽しみください。

MUSIC LIVE

「ここでしか味わえない音楽体験を」

施設内で4日(土)限定のアーティストライブを敢行。

緑豊かなSHARE GREEN MINAMI AOYAMAの雰囲気にマッチした2組のスペシャルアーティストによるライブが行われます。

Date: 10/4(sat.)

Place: SHARE GREEN MINAMI AOYAMA

Entrance: FREE

Time Table:18:00-18:30/artist１.(coming soon,,,)

18:30-19:00/artist２.(coming soon,,,)

その他、詳細情報や過去イベントの様子は、特設サイトおよびインスタグラムにてご覧ください。

特設サイト：https://jointhub.jp/sharegreen-ngp2/

インスタグラム：https://www.instagram.com/share_green_minamiaoyama/

■開催概要

日程：2025年10月4日（土）10：00～20：00

2025年10月5日（日）10：00～18：00

※イベントコンテンツにより、営業時間が異なります。

※雨天時中止（小雨の場合は実施致します）

場所：東京都港区南青山 1-12-32 SHARE GREEN MINAMI AOYAMA

エントランス：フリー

主催：NTT都市開発株式会社

イベント企画・運営：株式会社リアルゲイト

＜SHARE GREEN MINAMI AOYAMAについて＞

都会の真ん中、南青山一丁目に、緑豊かな広場を中心にカフェ、ショップ、オフィスが共存する施設が2018年に誕生。ここでは地域住民、ワーカー、南青山エリアを訪れる多くの人々が自然と集まり、一緒に緑をシェアしながらコミュニケーションが生まれる。多くの人々が自然を共有することで新しい価値を創出し、この場所、このエリアをより賑わいのある街へと変えていくきっかけとなる施設。

公式サイト：https://share-green.com/

インスタグラム：https://www.instagram.com/share_green_minamiaoyama/

＜NTT都市開発について＞

NTT都市開発（NTT Urban Development Corporation）は、NTT唯一の総合不動産会社です。オフィスビル、商業施設、マンションの開発・賃貸・分譲から、グローバル事業やホテル事業まで幅広く手掛けています。NTTが保有していた電話局跡地などの遊休地の活用を目的に1986年に設立され、現在では全国の主要都市で事業を展開しています。

＜株式会社リアルゲイトについて＞

都心部において100棟を超えるクリエイティブオフィスの企画・運営実績を持ち、フレキシブルなワークプレイスづくりを行っています。一級建築士事務所としての建物再生ノウハウとこれまでのオフィス運営実績に基づき、新築・築古ビル問わず、企画から設計、施工監理、リーシング、その後の運営管理までを一気通貫で手掛けることにより、ビルオーナーやテナント両者の最新ニーズを把握し、特有のソリューションを提供します。

【会社概要】

社名：株式会社リアルゲイト

設立：2009年8月24日

代表者：代表取締役 岩本 裕

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-51-10

登録番号：宅地建物取引業 東京都知事（4）90947号

建設業許可 東京都知事許可 （特-6）第151421号

一級建築士事務所 東京都知事第62066号

公式HP：https://realgate.jp/

メディア型オフィス検索サイト：https://ordermade-tokyo.jp/

【お問い合わせ先】

■イベントの各コンテンツに関するお問い合わせ

以下URLの「INFORMATION」欄から出店者へ直接お問い合わせください。

https://jointhub.jp/sharegreen-ngp2/

■イベント全体に関するお問い合わせ

株式会社リアルゲイト 担当：山本・森田

TEL：03-6804-3944 ／ E-mail：info_sharegreen@realgate.jp