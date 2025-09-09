Sigma 35mm F1.2 DG II | Art発表および発売日決定のお知らせ

株式会社シグマ

株式会社シグマ（代表取締役社長:山木和人）は、Sigma 35mm F1.2 DG II | Artの発表および発売日の決定をご案内いたします。

Sigma 35mm F1.2 DG II | Art

・開放から色にじみのないクリアな描写と大きく美しいボケによる、唯一無二の描写力

・従来機種からの大幅な小型軽量化を達成

・プロフェッショナルユースに対応する各種機能とビルドクオリティ

価格：オープンプライス

マウント：L マウント用、ソニー E マウント用

付属品：レンズフード（LH782-04）、フロントキャップ（LCF-72 IV）、リアキャップ（LCR III）、ポーチ

発売日：2025年9月25日（木）

※Sigma公式オンラインショップの予約開始日：9月11日（木）10時

※ 製品の外観、仕様などは変更することがあります。

※ Lマウントはライカカメラ社の登録商標です。

※ ソニー Eマウント用は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下でライセンスを受けたEマウント仕様書に基づき開発・製造・販売されています。



#Sigma #Sigma35mmF12IIArt #SigmaArt #SigmaArtPrime #SigmaDG #MadeInAizu

35mm F1.2だけが描ける、高い解像力と大きく美しいボケ味の融合

さらに向上した光学性能と操作性を小型軽量なボディに凝縮

Sigma 35mm F1.2 DG II | Artは、2019年に世界初のミラーレス用35mm F1.2として発売したSigma 35mm F1.2 DG DN | Artの後継機です。

この6年で積み重ねた最新技術を惜しみなく投入することによって、より高い光学性能はもちろん、約30%の軽量化という大幅なサイズダウンを実現。

高い解像力と大きく美しいボケによる唯一無二の描写性能を、より気軽に持ち出して楽しめます。フォーカスブリージングも抑制されているので、動画撮影でもその性能を存分に活かすことができます。

明るさ、光学性能、小型軽量、操作性、すべてを妥協することなく仕上げたF1.2大口径広角レンズです。

【主な仕様】

レンズ構成：13群17枚（SLDガラス1枚、非球面レンズ4枚）

画角：63.4°

絞り羽根枚数：11枚（円形絞り）

最小絞り：F16

最短撮影距離：28cm

最大撮影倍率：1:5.3

フィルターサイズ：φ72mm

最大径×長さ：φ81.0mm × 111.4mm

質量：755 g

※ 数値はLマウント用です。

【製品情報】

Sigma 35mm F1.2 DG II | Art

https://www.sigma-global.com/jp/lenses/a025_35_12/

【お問い合わせ窓口】

報道関係者の方：株式会社シグマ 広報

pr@sigma-photo.co.jp

一般の方：株式会社シグマ カスタマーサポート

https://www.sigma-global.com/jp/support/contact/