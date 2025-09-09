Sigma 135mm F1.4 DG | Art発表および発売日決定のお知らせ
株式会社シグマ（代表取締役社長:山木和人）は、Sigma 135mm F1.4 DG | Artの発表および発売日の決定をご案内いたします。
Sigma 135mm F1.4 DG | Art
・最大級のボケが生み出す圧倒的な表現力
・被写体を緻密に描き出す卓越した光学性能
・一瞬の表情を逃さない優れたAF性能
・プロフェッショナルユースに対応する各種機能とビルドクオリティ
価格：オープンプライス
マウント：L マウント用、ソニー E マウント用
付属品：レンズフード（LH1126-01）、フロントキャップ（LCF-105 IV）、リアキャップ（LCR III）、ポーチ、 三脚座（TS-181）、プロテクティブカバー（PT-61）、ショルダーストラップ
発売日：2025年9月25日（木）
※Sigma公式オンラインショップの予約開始日：9月11日（木）10時
※ 製品の外観、仕様などは変更することがあります。
※ Lマウントはライカカメラ社の登録商標です。
※ ソニー Eマウント用は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下でライセンスを受けたEマウント仕様書に基づき開発・製造・販売されています。
ポートレートに革新をもたらす
世界初※のAF対応135mm F1.4、誕生。
Sigma 135mm F1.4 DG | Art は、AF対応の135mmレンズとして世界で初めて開放F値1.4を実現し、ポートレート撮影において卓越した表現力を発揮する大口径レンズです。
比類なき大きなボケと、どこまでも緻密に描写する圧倒的な解像力が生み出す立体感は、まさに規格外。
135mmならではの自然なパースペクティブと適度な撮影距離、さらにF1.4の明るさが生む豊かなボケが被写体を際立たせ、135mm F1.8とは一線を画す描写を提供します。
数多くのF1.4単焦点レンズを手がけてきたSigmaの技術と経験を惜しみなく注ぎ込んだこの新たな135mmが、ポートレート撮影に新たな革新をもたらします。
※ 2025年9月時点、Sigma調べ
【主な仕様】
レンズ構成：13群17枚（FLDガラス4枚、非球面レンズ2枚）
画角：18.2°
絞り羽根枚数：13枚（円形絞り）
最小絞り：F16
最短撮影距離：110cm
最大撮影倍率：1:6.9
フィルターサイズ：φ105mm
最大径×長さ：φ111.7mm × 135.5mm
質量：1,430 g
※ 数値はLマウント用です
【製品情報】
Sigma 135mm F1.4 DG | Art
https://www.sigma-global.com/jp/lenses/a025_135_14/
【お問い合わせ窓口】
報道関係者の方：株式会社シグマ 広報
pr@sigma-photo.co.jp
一般の方：株式会社シグマ カスタマーサポート
https://www.sigma-global.com/jp/support/contact/