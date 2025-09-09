Sigma 135mm F1.4 DG | Art発表および発売日決定のお知らせ

株式会社シグマ

株式会社シグマ（代表取締役社長:山木和人）は、Sigma 135mm F1.4 DG | Artの発表および発売日の決定をご案内いたします。

Sigma 135mm F1.4 DG | Art

・最大級のボケが生み出す圧倒的な表現力

・被写体を緻密に描き出す卓越した光学性能

・一瞬の表情を逃さない優れたAF性能

・プロフェッショナルユースに対応する各種機能とビルドクオリティ

価格：オープンプライス

マウント：L マウント用、ソニー E マウント用

付属品：レンズフード（LH1126-01）、フロントキャップ（LCF-105 IV）、リアキャップ（LCR III）、ポーチ、 三脚座（TS-181）、プロテクティブカバー（PT-61）、ショルダーストラップ

発売日：2025年9月25日（木）

※Sigma公式オンラインショップの予約開始日：9月11日（木）10時

※ 製品の外観、仕様などは変更することがあります。

※ Lマウントはライカカメラ社の登録商標です。

※ ソニー Eマウント用は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下でライセンスを受けたEマウント仕様書に基づき開発・製造・販売されています。

#Sigma #Sigma135mmF14Art #SigmaArt #SigmaArtPrime #SigmaDG #MadeInAizu

ポートレートに革新をもたらす

世界初※のAF対応135mm F1.4、誕生。

Sigma 135mm F1.4 DG | Art は、AF対応の135mmレンズとして世界で初めて開放F値1.4を実現し、ポートレート撮影において卓越した表現力を発揮する大口径レンズです。

比類なき大きなボケと、どこまでも緻密に描写する圧倒的な解像力が生み出す立体感は、まさに規格外。

135mmならではの自然なパースペクティブと適度な撮影距離、さらにF1.4の明るさが生む豊かなボケが被写体を際立たせ、135mm F1.8とは一線を画す描写を提供します。

数多くのF1.4単焦点レンズを手がけてきたSigmaの技術と経験を惜しみなく注ぎ込んだこの新たな135mmが、ポートレート撮影に新たな革新をもたらします。

※ 2025年9月時点、Sigma調べ



【主な仕様】

レンズ構成：13群17枚（FLDガラス4枚、非球面レンズ2枚）

画角：18.2°

絞り羽根枚数：13枚（円形絞り）

最小絞り：F16

最短撮影距離：110cm

最大撮影倍率：1:6.9

フィルターサイズ：φ105mm

最大径×長さ：φ111.7mm × 135.5mm

質量：1,430 g

※ 数値はLマウント用です

【製品情報】

Sigma 135mm F1.4 DG | Art

https://www.sigma-global.com/jp/lenses/a025_135_14/

【お問い合わせ窓口】

報道関係者の方：株式会社シグマ 広報

pr@sigma-photo.co.jp

一般の方：株式会社シグマ カスタマーサポート

https://www.sigma-global.com/jp/support/contact/