Sigma 20-200mm F3.5-6.3 DG | Contemporary発表および発売日決定のお知らせ

株式会社シグマ（代表取締役社長:山木和人）は、Sigma 20-200mm F3.5-6.3 DG | Contemporaryの発表および発売日の決定をご案内いたします。

Sigma 20-200mm F3.5-6.3 DG | Contemporary

・自由な表現を叶える、世界初の20-200mm

・高い機動力を誇る小型・軽量設計

・快適な撮影をアシストする高速AFと各種機能

価格：オープンプライス

マウント：L マウント用、ソニー E マウント用

付属品：レンズフード（LH756-02）、フロントキャップ（LCF-72 IV）、リアキャップ（LCR III）、ポーチ

発売日：2025年9月25日（木）

※Sigma公式オンラインショップの予約開始日：9月11日（木）10時

※ 製品の外観、仕様などは変更することがあります。

※ Lマウントはライカカメラ社の登録商標です。

※ ソニー Eマウント用は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下でライセンスを受けたEマウント仕様書に基づき開発・製造・販売されています。

表現を広げ、制約を超えるオールラウンダー

世界初※、超広角20mmスタートの10倍ズーム

Sigma 20-200mm F3.5-6.3 DG | Contemporaryは、世界で初めて広角端20mmと10倍ズームの両立を実現したフルサイズ用高倍率ズームレンズです。

この1本で、超広角20mmから望遠200mmまでをカバーするので、広い画角で収める壮大な風景写真から、被写体との距離にとらわれないアクティブなスポーツ撮影、さらには最大撮影倍率1:2を活かしたクローズアップまで、多彩なシーンに柔軟に対応。幅広い表現力が、旅行や日常のスナップで威力を発揮します。

徹底した小型・軽量設計、そしてリニアモーターHLAによる高速・高精度AFにより、常に快適な撮影体験を提供。すべての撮影者に、これまでにない自由と創造性をもたらす、究極のオールインワンズームレンズです。

※ 2025年9月時点、Sigma調べ

【主な仕様】

レンズ構成：14群18枚（FLDガラス1枚、SLDガラス3枚、非球面レンズ4枚）

画角：94.5-12.3°

絞り羽根枚数：9枚（円形絞り）

最小絞り：F22-40

最短撮影距離：16.5cm （焦点距離28mm時）

25cm（W） - 65cm（T）

最大撮影倍率：1:2（焦点距離28-85mm時）

フィルターサイズ：φ72mm

最大径×長さ：φ77.2mm × 115.5mm

質量：550 g

※ 数値はLマウント用です

【製品情報】

Sigma 20-200mm F3.5-6.3 DG | Contemporary

https://www.sigma-global.com/jp/lenses/c025_20_200_35_63/

【お問い合わせ窓口】

報道関係者の方：株式会社シグマ 広報

pr@sigma-photo.co.jp

一般の方：株式会社シグマ カスタマーサポート

https://www.sigma-global.com/jp/support/contact/