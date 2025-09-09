AF Cine Line 28-45mm T2 FF発売日決定のお知らせ

株式会社シグマ

株式会社シグマ（代表取締役社長：山木和人）は、映像制作用交換レンズAF Cine Line 28-45mm T2 FFの発売日決定をお知らせします。

AF Cine Line 28-45mm T2 FF

・高度な光学設計と優れた描写性能

・本格的なシネレンズとしての機構設計と操作性

・優れた追従性と静粛性を実現したAFシステム

価格：オープンプライス

マウント：L マウント用、ソニー E マウント用

付属品：フロントキャップ（LCF-82 IV）、リアキャップ（LCR III）、レンズサポートフット（SF-91）

発売日：2025年11月6日（木）

※ 製品の外観、仕様などは変更することがあります。

※ Lマウントはライカカメラ社の登録商標です。

※ ソニー Eマウント用は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下でライセンスを受けたEマウント仕様書に基づき開発・製造・販売されています。

映像制作の現場に革新をもたらす、Sigma初のAF対応シネレンズシリーズ

Sigma Artラインの光学系を受け継いだ高い描写力はもちろん、高精度で優れた追従性を誇るAFとシネマの現場で求められる機能を高次元で両立し、従来のスチル用レンズやシネレンズでは難しかった撮影スタイルや現場環境に対応します。

Sigmaの最新技術を結集したAF Cine Lineが映像表現の可能性を大きく広げ、これからの映像制作に新たな選択肢をもたらします。

【製品情報】

AF Cine Line 28-45mm T2 FF

https://www.sigma-global.com/jp/cine-lenses/af-cine/28_45_2/

【お問い合わせ窓口】

報道関係者の方：株式会社シグマ 広報

pr@sigma-photo.co.jp

一般の方：株式会社シグマ カスタマーサポート

https://www.sigma-global.com/jp/support/contact/