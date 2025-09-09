[開発発表] タムロン高倍率ズームレンズ「25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2 (Model A075)」

株式会社タムロン

総合光学機器メーカーの株式会社タムロン(代表取締役社長：桜庭省吾、本社：さいたま市)は、フルサイズミラーレス一眼カメラ対応のソニー Eマウント用高倍率ズームレンズ、「25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2 (Model A075)」(以下25-200mm F2.8-5.6 G2) の開発を発表します。

■概要

タムロン25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2 (Model A075)は、発売以来高く評価いただいている28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)の後継機種「G2」として誕生しました。「高倍率ズームレンズのパイオニア」として進化を続けてきたタムロンが、創業75周年を記念して送り出す25-200mm F2.8-5.6 G2は、広角端を28mmから25mmに拡大し、望遠端は200mmのまま、コンパクトなサイズ感をしっかりと維持。描写性能が向上したほか、高速・高精度なリニアモーターフォーカス機構VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive)により、AF速度や追従性も向上しています。最大撮影倍率は広角端25mmにおいて1:1.9とハーフマクロ撮影も可能。小型軽量でありながら、性能に妥協することなく作品づくりもサポート。初心者からプロまで幅広いユーザーに向けた、次世代の万能な高倍率ズームレンズの実力を、ぜひ体験してください。

■製品特長

1. 進化した高倍率ズームレンズ - 第2世代25-200mm F2.8-5.6 G2

2. 日常スナップから作品づくりまで対応する、コンパクトな高倍率ズームレンズ

3. 高倍率ズームレンズとは思えない高い描写性能で、ポートレートの細部まで描ききる

4. スポーツやペットの素早い動きも逃さない、高速・高精度AFのVXD搭載

5. 最大撮影倍率1:1.9 ハーフマクロまで楽しめる圧倒的な近接撮影性能

6. 動画・写真撮影の可能性を広げる、TAMRON Lens Utility(TM)に対応 - AF/MF切り替えも簡単に

7. 高い利便性・操作性

・利便性・操作性を考慮したレンズデザイン

・なめらかで使いやすいズームリング・フォーカスリング

8. フルサイズミラーレス用レンズの多くを、フィルター径φ67mmで統一

※開発中の製品の為、仕様、外観、性能等はお断りなく変更する場合があります。

※本製品は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下で、ライセンスを受けたEマウント仕様書に基づき開発・製造・販売されています。

＜株式会社タムロンについて＞

デジタル一眼カメラ用交換レンズをはじめとする、一般ユーザー向けの自社ブランド製品からOEM製品、そして各種産業分野に貢献する光学製品に至るまで、独創的な光学製品を供給している総合光学機器メーカーです。今後も豊かな創造性と先進的な高い技術力を駆使し、さまざまな産業分野に眼を向けて邁進するとともに、事業活動のあらゆる面で環境保全に配慮した活動を目指します。詳しくは株式会社タムロン公式ホームページ(https://www.tamron.com/jp/)をご覧ください。

＜取扱光学製品＞

ミラーレスカメラ用交換レンズ、一眼レフカメラ用交換レンズ、監視カメラ用レンズ、FA/マシンビジョン用レンズ、TV会議用レンズ、カメラモジュール、車載カメラ用レンズ、ビデオカメラ用レンズ、デジタルカメラ用レンズ、ドローン用レンズ、医療用レンズ、各種光学用デバイス部品 他

