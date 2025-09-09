9月に創業3周年を迎え、秋の新メニュー3商品を発売いたします

フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社

フランチャイズ本部や加盟店への支援を行うフランチャイズビジネスインキュベーション株式会社（本社：滋賀県高島市、代表取締役社長：山本昌弘）がオーナー制に基づき運営する「うまい鰻を腹いっぱい!」をコンセプトにした鰻専門店「鰻の成瀬」はこの秋「お月見重」（期間限定）と「鰻の白焼」と白焼きを食べ比べ出来る「二色重」を販売開始いたします。食欲の秋をぜひ鰻でお楽しみください。


「鰻の成瀬」では味・価格・安全性の3つの理想に到達した鰻のみを使用。また、オペレーションをシステム化し、提供時間、人件費を抑え「安くて、早くて、うまい！」を実現いたしました。



とろ～り卵が鰻に合う！お月見重が新登場！

蓋を開けた瞬間に立ち上る、炭火で焼かれた香ばしいうなぎと甘辛いタレの香り。箸を入れた瞬間の、うなぎのふっくらとろける食感を期間限定でお楽しみください。



●商品名　　お月見重


●販売期間　2025年9月16日（火）～2025年10月15日（水）


●販売価格　梅：2,100円


竹：2,700円


松：3,100円（いずれも税込）


●販売店舗　一部店舗でのみ販売（34都道府県、109店舗）
　　取扱店舗は下記リンクよりご確認ください。
　 https://www.unagi-naruse.com/archives/1948






お客様からご要望の多かった鰻の白焼がついに登場！

以前からご要望の多かった、鰻の白焼がついに登場！


透き通るように美しい白身に、こんがりと焼けた黄金色の皮。そのコントラストが、うなぎ本来の上品さを物語ります。表面はパリッと香ばしく、中はふっくらとろけるような身。口に入れた瞬間の、その絶妙な食感のギャップに驚かされます。こだわりの粗塩とわさびでご賞味ください。


●商品名　　　成瀬の白焼


●販売開始日　2025年9月中旬を予定


●販売価格　　1/2尾　2,100円


　 　　　　1尾 4,200円（いずれも税込）　



●販売店舗　一部店舗でのみ販売（45都道府県、233店舗）
　　取扱店舗は下記リンクよりご確認ください。


https://www.unagi-naruse.com/archives/1951



※ 発売日詳細は追ってホームページ又は公式SNSにて公開いたします。






白焼も蒲焼も一気に楽しめるお得な二色重！

二つの味わいが一気に楽しめる、二色重もできました！
それぞれの良さを感じられる一品です。



●販売開始日　2025年9月中旬を予定


●販売価格　　4,000円（税込）　


●販売店舗　一部店舗でのみ販売（41都道府県、188店舗）
　　取扱店舗は下記リンクよりご確認ください。


https://www.unagi-naruse.com/archives/1954



※ 発売日詳細は追ってホームページ又は公式SNSにて公開いたします。





＜鰻の成瀬とは＞


忙しいビジネスパーソンからご高齢の方まで「気軽に食べられる鰻専門店」


日本人が昔から親しんできたうな重をもっと気軽にお腹いっぱい食べてほしいという思いから『鰻の成瀬　横浜店』を2022年9月10日にオープン。鰻の成瀬で提供している鰻は、エサや生育環境にこだわったことで実現した良質な脂がのっていることが特徴です。焼き方は“蒸して焼く”関東風ながら、しっかり焼き上げる関西風の良さも残しております。香ばしい香りと、やわらかな食感をお楽しみください。


　 https://www.unagi-naruse.com/



＜鰻の成瀬　特徴＞


1 厳選された水・環境で育ったウナギを使用
その時期でもっとも美味しい鰻を提供するためにISOに準拠し、HACCPに則った養鰻場から仕入れています。エサにもこだわり、現代の日本人の口に合う鰻を厳選しています。




2 職人の技術を完全再現かつ提供までの時間を大幅に短縮
老舗店では提供まで20～30分かかっていましたが、待ち時間を10分程度にまで短縮。店内飲食だけでなく気軽にテイクアウトすることができます。




3 ボリューム満点なのにリーズナブル


価格は老舗鰻専門店の半額程度、量は 1.5 倍＊(g 数比較)を実現！一人でも多くの方々に美味しく鰻を召し上がって頂けるよう目指しています。　　　＊弊社調べ



＜会社概要＞


会　社　名 フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社


代　　　表 山本昌弘


本　　　社 滋賀県高島市今津町桜町2-1-3


東京本社 東京都港区芝浦３丁目１４－１８ キャナルスクエア芝浦3階


設　　　立 2020年9月20日


社　　　員 100名（アルバイト含む）


H　　　P https://fbi-consulting.jp/



お月見重取り扱い店舗


札幌中央店　／　秋田店　／　盛岡店　／　江釣子SCパル店　／　盛岡南店　／　仙台一番町店　／　東仙台店　／　石巻あけぼの店　／　古川店　／　宮城岩沼店　／　仙台六丁の目店　／　イオンモール富谷店　／　会津若松店　／　須賀川店　／　神栖店　／　宇都宮店　／　宇都宮上戸祭店　／　宇都宮下川俣店　／　さくら氏家店　／　太田店　／　上尾店　／　岩槻店　／　大宮店　／　川口店　／　川越店　／　浦和店　／　三郷店　／　北本店　／　蕨店　／　板橋店　／　神保町店　／　南千住店　／　立川店　／　八王子店　／　田無店　／　吉祥寺店　／　小岩店　／　ひばりが丘店　／　堀切菖蒲園店　／　泉岳寺店　／　つつじヶ丘柴崎店　／　板橋仲宿店　／　下赤塚駅前店　／　成瀬店　／　中村橋店　／　めじろ台店　／　上石神井店　／　久が原店　／　羽村駅前店　／　京成高砂店　／　葛西駅前店　／　千葉店　／　柏の葉キャンパス店　／　佐倉ユーカリが丘店　／　千葉あすみが丘店　／　千葉ニュータウン店　／　船橋法典店　／　東金店　／　横浜本店　／　磯子店　／　茅ヶ崎店　／　秦野店　／　鶴ヶ峰駅前店　／　戸塚踊場店　／　神奈川綾瀬店　／　上田きのこむら店　／　長岡店　／　小松店　／　富山店　／　福井運動公園前店　／　敦賀店　／　富士厚原店　／　静岡瀬名川店　／　アクロスプラザ富士宮店　／　名古屋中川店　／　東浦店　／　知多市にしの台店　／　豊橋多米店　／　千種店　／　豊橋店　／　一宮尾西店　／　松阪店　／　名張店　／　門真店　／　大阪日本橋店　／　大阪あびこ店　／　丹波ゆめタウン店　／　小野店　／　神戸甲南店　／　神戸店　／　甲府昭和店　／　堅田店　／　守山店　／　湖南店　／　大津石山店　／　津山志戸部店　／　倉吉店　／　松江田和山店　／　出雲小山店　／　防府店　／　南国店　／　羽ノ浦店　／　徳島石井店　／　応神店　／　太宰府天満宮前店　／　長崎店　／　中津店　／　八代通町店　／　都城谷頭店


成瀬の白焼取り扱い店舗


札幌店　／　函館店　／　札幌中央店　／　帯広店　／　江別店　／　厚別南店　／　弘前店　／　八戸類家店　／　青森小柳通り店　／　秋田店　／　盛岡店　／　江釣子SCパル店　／　盛岡南店　／　山形店　／　山形大野目店　／　仙台一番町店　／　東仙台店　／　石巻あけぼの店　／　古川店　／　宮城岩沼店　／　仙台六丁の目店　／　郡山店　／　いわき店　／　福島桑折店　／　会津若松店　／　水戸店　／　龍ヶ崎ぬく森通り店　／　土浦店　／　神栖店　／　つくば谷田部店　／　宇都宮店　／　小山店　／　宇都宮上戸祭店　／　宇都宮下川俣店　／　さくら氏家店　／　日光今市店　／　栃木蔵の街店　／　足利八幡店　／　高崎駅東口店　／　前橋店　／　太田店　／　桐生店　／　前橋朝倉店　／　岩槻店　／　大宮店　／　川口店　／　東所沢店　／　加須店　／　志木店　／　川越店　／　浦和店　／　三郷店　／　北本店　／　白岡店　／　蕨店　／　蓮田駅前店　／　草加松江店　／　東松山店　／　鶴瀬店　／　練馬店　／　板橋店　／　神保町店　／　南千住店　／　立川店　／　北綾瀬店　／　八王子店　／　北千住店　／　六本木店　／　田無店　／　大森店　／　吉祥寺店　／　新高島平店　／　小岩店　／　ひばりが丘店　／　堀切菖蒲園店　／　泉岳寺店　／　竹ノ塚店　／　つつじヶ丘柴崎店　／　板橋仲宿店　／　東中野店　／　用賀店　／　下赤塚駅前店　／　成瀬店　／　神田明神店　／　中村橋店　／　三軒茶屋店　／　めじろ台店　／　上石神井店　／　多磨店　／　久が原店　／　羽村駅前店　／　初台店　／　大鳥居店　／　恵比寿店　／　京成高砂店　／　葛西駅前店　／　千葉店　／　柏の葉キャンパス店　／　下総中山店　／　佐倉ユーカリが丘店　／　八幡店　／　流山店　／　松戸八柱店　／　幕張店　／　千葉花見川店　／　千葉ニュータウン店 ／　四街道店　／　千葉あすみが丘店　／　船橋法典店　／　稲毛海岸店　／　市川店　／　八街店　／　東金店　／　旭店　／　五井店　／　行徳店　／　横浜本店　／　藤沢店　／　三ツ境店　／　磯子店　／　曙町店　／　武蔵中原店　／　大和店　／　川崎駅前店　／　新百合ヶ丘店　／　鶴見店　／　上大岡店　／　登戸店　／　茅ヶ崎店　／　平塚八幡宮店　／　秦野店　／　新子安駅前店　／　鶴ヶ峰駅前店　／　本厚木駅前店　／　新羽店　／　戸塚踊場店　／　南林間店　／　市ヶ尾店　／　横浜中山店　／　西湘二宮店　／　溝の口店　／　松本店　／　上田店　／　長野檀田店　／　岡谷店　／　諏訪店　／　フレスポ佐久インター店　／　安曇野店　／　甲府昭和店　／　石和温泉駅前店　／　長岡店　／　金沢八日市店　／　小松店　／　富山店　／　富山高岡店　／　敦賀店　／　鯖江神明店　／　袋井店　／　富士厚原店　／　静岡瀬名川店　／　御殿場店 ／　アクロスプラザ富士宮店　／　名古屋中川店　／　東浦店　／　知多市にしの台店　／　豊橋多米店　／　千種店　／　飛騨高山店　／　松阪店　／　名張店　／　江坂店　／　豊中店　／　高槻店　／　四ツ橋店（大阪）　／　門真店　／　大阪日本橋店　／　大阪あびこ店　／　寝屋川店　／　枚方東香里店　／　河内長野店　／　堺浜寺店　／　藤井寺店　／　深井店　／　嵐山店　／　松井山手店　／　京都山科店　／　兵庫三田店　／　神戸店　／　神戸甲南店　／　川西能勢口店　／　西宮北口店　／　伊川谷店　／　神戸湊川店　／　宝塚逆瀬川店　／　宝塚店　／　和歌山北店　／　紀伊川辺店　／　堅田店　／　守山店　／　湖南店　／　岡山早島店　／　山陽店　／　津山志戸部店　／　岡山総社店　／　倉吉店　／　松江田和山店　／　浜田店　／　出雲小山店　／　毘沙門通り店　／　東広島西条店　／　ゆめタウン宇部店　／　南国店　／　羽ノ浦店　／　徳島石井店　／　応神店　／　福岡渡辺通店　／　福岡姪浜店　／　博多呉服町店　／　小倉店　／　宗像東郷店　／　太宰府天満宮前店　／　大牟田店　／　島原店　／　長崎店　／　長崎畝刈（あぜかり）店　／　大分府内店　／　熊本光の森店　／　熊本市庁舎通り店　／　熊本戸島店　／　江津店　／　西熊本店　／　鹿児島中央駅前店　／　宮崎住吉店　／　都城谷頭店


二色重取り扱い店舗


函館店　／　札幌中央店　／　帯広店　／　江別店　／　厚別南店　／　秋田店　／　盛岡店　／　江釣子SCパル店　／　盛岡南店　／　山形店　／　山形大野目店　／　仙台一番町店　／　東仙台店　／　石巻あけぼの店　／　古川店　／　宮城岩沼店　／　仙台六丁の目店　／　郡山店　／　いわき店　／　福島桑折店　／　会津若松店　／　龍ヶ崎ぬく森通り店　／　神栖店　／　つくば谷田部店　／　宇都宮店　／　小山店　／　宇都宮上戸祭店　／　宇都宮下川俣店　／　さくら氏家店　／　日光今市店　／　栃木蔵の街店　／　高崎駅東口店　／　前橋店　／　太田店　／　桐生店　／　前橋朝倉店　／　高崎下小鳥店　／　伊勢崎店　／　藤岡店　／　岩槻店　／　大宮店　／　川口店　／　東所沢店　／　加須店　／　川越店　／　浦和店　／　三郷店　／　北本店　／　白岡店　／　蕨店　／　蓮田駅前店　／　東松山店　／　鶴瀬店　／　練馬店　／　板橋店　／　神保町店　／　南千住店　／　立川店　／　八王子店　／　田無店　／　大森店　／　新高島平店　／　小岩店　／　ひばりが丘店　／　堀切菖蒲園店　／　泉岳寺店　／　つつじヶ丘柴崎店　／　板橋仲宿店　／　東中野店　／　成瀬店　／　神田明神店　／　中村橋店　／　三軒茶屋店　／　めじろ台店　／　上石神井店　／　多磨店　／　久が原店　／　羽村駅前店　／　大鳥居店　／　恵比寿店　／　京成高砂店　／　葛西駅前店　／　武蔵村山店　／　六本木店　／　行徳店　／　千葉店　／　柏の葉キャンパス店　／　下総中山店　／　佐倉ユーカリが丘店　／　流山店　／　松戸八柱店　／　幕張店　／　千葉花見川店　／　千葉ニュータウン店　／　船橋法典店　／　稲毛海岸店　／　市川店　／　八街店　／　東金店　／　旭店　／　厚木店　／　横浜本店　／　藤沢店　／　三ツ境店　／　磯子店　／　大和店　／　川崎駅前店　／　新百合ヶ丘店　／　鶴見店　／　登戸店　／　茅ヶ崎店　／　新子安駅前店　／　本厚木駅前店　／　戸塚踊場店　／　南林間店　／　市ヶ尾店　／　横浜中山店　／　溝の口店　／　橋本店　／　上田きのこむら店　／　松本店　／　長野檀田店　／　岡谷店　／　諏訪店　／　フレスポ佐久インター店　／　安曇野店　／　甲府昭和店　／　石和温泉駅前店　／　長岡店　／　小松店　／　富山店　／　富山高岡店　／　敦賀店　／　鯖江神明店　／　袋井店　／　富士厚原店　／　静岡瀬名川店　／　御殿場店　／　アクロスプラザ富士宮店　／　名古屋中川店　／　東浦店　／　知多市にしの台店　／　豊橋多米店　／　千種店　／　飛騨高山店　／　松阪店　／　名張店　／　四ツ橋店（大阪）　／　門真店　／　大阪日本橋店　／　大阪あびこ店　／　寝屋川店　／　枚方東香里店　／　堺浜寺店　／　深井店　／　嵐山店　／　京都山科店　／　三宮店　／　神戸店　／　伊川谷店　／　宝塚逆瀬川店　／　和歌山北店　／　堅田店　／　守山店　／　湖南店　／　岡山早島店　／　山陽店　／　岡山総社店　／　倉吉店　／　松江田和山店　／　浜田店　／　出雲小山店　／　毘沙門通り店　／　東広島西条店　／　ゆめタウン宇部店　／　南国店　／　羽ノ浦店　／　徳島石井店　／　応神店　／　福岡姪浜店　／　宗像東郷店　／　太宰府天満宮前店　／　島原店　／　長崎店　／　長崎畝刈（あぜかり）店　／　大分府内店　／　熊本光の森店　／　鹿児島中央駅前店　／　宮崎住吉店　／　都城谷頭店