9月に創業3周年を迎え、秋の新メニュー3商品を発売いたします

フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社

フランチャイズ本部や加盟店への支援を行うフランチャイズビジネスインキュベーション株式会社（本社：滋賀県高島市、代表取締役社長：山本昌弘）がオーナー制に基づき運営する「うまい鰻を腹いっぱい!」をコンセプトにした鰻専門店「鰻の成瀬」はこの秋「お月見重」（期間限定）と「鰻の白焼」と白焼きを食べ比べ出来る「二色重」を販売開始いたします。食欲の秋をぜひ鰻でお楽しみください。

「鰻の成瀬」では味・価格・安全性の3つの理想に到達した鰻のみを使用。また、オペレーションをシステム化し、提供時間、人件費を抑え「安くて、早くて、うまい！」を実現いたしました。

とろ～り卵が鰻に合う！お月見重が新登場！

蓋を開けた瞬間に立ち上る、炭火で焼かれた香ばしいうなぎと甘辛いタレの香り。箸を入れた瞬間の、うなぎのふっくらとろける食感を期間限定でお楽しみください。



●商品名 お月見重

●販売期間 2025年9月16日（火）～2025年10月15日（水）

●販売価格 梅：2,100円

竹：2,700円

松：3,100円（いずれも税込）

●販売店舗 一部店舗でのみ販売（34都道府県、109店舗）

取扱店舗は下記リンクよりご確認ください。

https://www.unagi-naruse.com/archives/1948

お客様からご要望の多かった鰻の白焼がついに登場！

以前からご要望の多かった、鰻の白焼がついに登場！

透き通るように美しい白身に、こんがりと焼けた黄金色の皮。そのコントラストが、うなぎ本来の上品さを物語ります。表面はパリッと香ばしく、中はふっくらとろけるような身。口に入れた瞬間の、その絶妙な食感のギャップに驚かされます。こだわりの粗塩とわさびでご賞味ください。

●商品名 成瀬の白焼

●販売開始日 2025年9月中旬を予定

●販売価格 1/2尾 2,100円

1尾 4,200円（いずれも税込）

●販売店舗 一部店舗でのみ販売（45都道府県、233店舗）

取扱店舗は下記リンクよりご確認ください。

https://www.unagi-naruse.com/archives/1951

※ 発売日詳細は追ってホームページ又は公式SNSにて公開いたします。

白焼も蒲焼も一気に楽しめるお得な二色重！

二つの味わいが一気に楽しめる、二色重もできました！

それぞれの良さを感じられる一品です。

●販売開始日 2025年9月中旬を予定

●販売価格 4,000円（税込）

●販売店舗 一部店舗でのみ販売（41都道府県、188店舗）

取扱店舗は下記リンクよりご確認ください。

https://www.unagi-naruse.com/archives/1954

＜鰻の成瀬とは＞

忙しいビジネスパーソンからご高齢の方まで「気軽に食べられる鰻専門店」

日本人が昔から親しんできたうな重をもっと気軽にお腹いっぱい食べてほしいという思いから『鰻の成瀬 横浜店』を2022年9月10日にオープン。鰻の成瀬で提供している鰻は、エサや生育環境にこだわったことで実現した良質な脂がのっていることが特徴です。焼き方は“蒸して焼く”関東風ながら、しっかり焼き上げる関西風の良さも残しております。香ばしい香りと、やわらかな食感をお楽しみください。

https://www.unagi-naruse.com/

＜鰻の成瀬 特徴＞

1 厳選された水・環境で育ったウナギを使用

その時期でもっとも美味しい鰻を提供するためにISOに準拠し、HACCPに則った養鰻場から仕入れています。エサにもこだわり、現代の日本人の口に合う鰻を厳選しています。

2 職人の技術を完全再現かつ提供までの時間を大幅に短縮

老舗店では提供まで20～30分かかっていましたが、待ち時間を10分程度にまで短縮。店内飲食だけでなく気軽にテイクアウトすることができます。

3 ボリューム満点なのにリーズナブル

価格は老舗鰻専門店の半額程度、量は 1.5 倍＊(g 数比較)を実現！一人でも多くの方々に美味しく鰻を召し上がって頂けるよう目指しています。 ＊弊社調べ

＜会社概要＞

会 社 名 フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社

代 表 山本昌弘

本 社 滋賀県高島市今津町桜町2-1-3

東京本社 東京都港区芝浦３丁目１４－１８ キャナルスクエア芝浦3階

設 立 2020年9月20日

社 員 100名（アルバイト含む）

H P https://fbi-consulting.jp/

お月見重取り扱い店舗

成瀬の白焼取り扱い店舗

二色重取り扱い店舗

