『アサヒスーパードライ ドライクリスタル』フルリニューアル中味・パッケージ・コミュニケーションを刷新し9月30日発売

アサヒビール株式会社

アサヒビール株式会社（本社 東京、社長 松山一雄）は、『アサヒスーパードライ ドライクリスタル』の中味・パッケージ・コミュニケーションを同時に刷新し、9月30日から発売します。

「スーパードライ ドライクリスタル」は、2023年10月に発売したアルコール分3.5%の「スーパードライ」です。ビール市場はアルコール分が5%前後の商品が多い中、3.5%という新しい選択肢として受け入れられています。一方で、「味わいが物足りない」「飲みごたえがなさそう」といったイメージが持たれていることが課題でした。

今回のフルリニューアルでは、仕込工程で麦芽などの原料から成分を抽出する条件を調整し、味わいに寄与する成分の割合を高めることでコクのある味わいを実現しました。麦芽由来のエキスを増量することで、アルコール分3.5％ながら「スーパードライ」らしいキレと本格的なビールの飲みごたえが楽しめます。

缶体パッケージは、「Asahi」や「3.5％」の視認性を高めて、「DRY CRYSTAL」に赤色と金色で表記することで、「飲みごたえがなさそう」というイメージの払拭を図ります。缶体裏面は赤色と白色をベースに「SUPER“DRY”」ロゴを大きく配置することで、インパクトのあるデザインにしています。

広告や販促では「スーパードライをうまさで超えろ。」をキーメッセージにし、新たな広告キャラクターを起用したTVCMを放映することに加え、約50万人規模のサンプリング実施を通じて、フルリニューアルした「スーパードライ ドライクリスタル」の認知拡大、飲用喚起を図ります。

「スーパードライ ドライクリスタル」は、発売以来、お客さまから「キレがあっておいしい」「料理に合う」と好評です。お客さまのライフスタイルが変化する中で、アルコール分3.5%という新たな選択肢を提供しています。今回のフルリニューアルを通じて、引き続き一貫したブランド価値や特別な飲用体験をお客さまに提供し「スーパードライ ドライクリスタル」の飲用喚起を図るとともに“期待を超えるおいしさ、楽しい生活文化の創造”を目指します。

■『アサヒスーパードライ ドライクリスタル』ブランドサイト

https://www.asahibeer.co.jp/drycrystal/

【商品概要】

商品名 アサヒスーパードライ ドライクリスタル

品目 ビール

容器・容量 缶350ml／缶500ml

アルコール分 3.5%

純アルコール量 9.8g（缶350ml）／14g（缶500ml）

発売日 9月30日

発売地区 全国

製造工場 北海道工場、茨城工場、吹田工場、博多工場

価格 オープン価格