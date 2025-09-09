株式会社INFORICH

モバイルバッテリーのシェアリングサービス「ChargeSPOT(R)（チャージスポット）」を運営する株式会社INFORICH（本社：東京都渋谷区、代表取締役 Group CEO：秋山 広宣、以下 INFORICH）は、子会社である INFORICH EUROPE LTD（所在地：イギリス ロンドン、代表：Daniel Geoffrey Taylor、以下 INFORICH EUROPE） が2025年9月8日（現地日付）から、イタリアにて「ChargeSPOT」の運営を開始したことをお知らせいたします。

■ イタリアでの運営開始の背景

INFORICHは、ミッション「Bridging Beyond Borders ─ 垣根を超えて、世界をつなぐ」のもと、日本発の技術とサービスを世界へ展開しています。今後のグローバル展開の加速を視野にいれ、2024年10月にイギリス子会社を設立。その後、ヨーロッパでの具体的な展開エリアと各エリアにおける展開方法（直営/フランチャイズ/JVなど）を検討してまいりましたが、このたびイタリアで直営展開を開始いたします。

イタリアは人口規模で欧州第4位、かつ人口密度が高く、人流に基づくシェアリングサービスに適した市場です。また観光大国として世界4位の訪問者数（※1）を誇り、2026年にはミラノ冬季オリンピックも控えていることから、今後さらなる観光需要の増加が見込まれます。観光客にとってスマートフォンの充電確保は不可欠であり、モバイルバッテリーのシェアリングサービスに対するの需要は大きいと判断しました。

さらに、イタリアは2022年に「循環型経済のための国家戦略（STRATEGIA NAZIONALE PER

L’ECONOMIA CIRCOLARE）」を発表し、シェアリングサービスの普及を推進しています。「ChargeSPOT」を利用した場合、バッテリー購入利用と比較してCO2排出量を約42％削減可能であり（※2）、環境面での貢献も期待される点も、今後のイタリアでのサービス拡大において大きな利点になると考えております。



※1 国連世界観光機関：2023年国際観光客到着数ランキング

※2 モバイルバッテリーを購入して1年間使用した場合を想定。アスエネ株式会社による算定。

■ サービス概要

2025年9月8日（現地日時）からミラノ市内において運営を開始。今後はローマを含む都市部・観光地への拡大を進めていく予定です。

運営主体：INFORICH EUROPE LTD

運営開始日：2025年9月8日（現地日付）

設置場所：ミラノ中心地のレストラン、カフェなどの飲食店、店舗

設置台数：100台 ※2025年9月中の予定台数



イタリアでの運営開始を皮切りに、今後も市場環境を見極めながら欧州での展開を加速し、モバイルバッテリーシェアリング市場の拡大と持続可能な社会インフラの形成に貢献してまいります。