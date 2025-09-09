酸素ボンベ携帯マザーズバッグ「CanvasAir」9月10日新登場

合同会社ママズマール

（同）ママズマール（本社：東京都港区、代表：増田和代、以下「当社」）は、医療的ケア児とそのご家族のコミュニティで集めたリアルな声をもとに、より楽しく、快適にお子さまと外出できることを目指し、酸素ボンベの持ち運びに対応した新しいマザーズバッグ「CanvasAir」を開発、新発売いたします。本商品は、商品づくりに定評のある日本の鞄メーカー、そして医療的ケア児のご家族と一緒に、細部までこだわり抜いてつくり上げた特別な一品です。

全国の医療的ケア児（在宅）は、年々増加しており約２万人と推計※されています。子どもに障がいがあったり、医療的ケアが必要になった場合、多くのご家庭が未来への不安や孤独を感じることがあります。当社は、「人との繋がりを増やし、どんな育児ももっと楽しく、人生を豊かなものにしたい」という思いのもと、2025年5月に合同会社として設立いたしました。2024年春頃より同じ立場のご家族同士が支え合えるコミュニティをつくり、日々リアルな声を集めてまいりました。

※出典：「医療的ケア児支援センター等の状況について」厚生労働省

「荷物が多くて外出が大変」、「周囲の視線が気になって外出に踏み出せない」といった切実なご意見を数多くいただきました。そこで、酸素ボンベを携帯しながらも少しでも楽しくおでかけができるよう、自社初の「酸素ボンベ携帯マザーズバッグ」の企画・開発に至りました。

医療的ケアのある子どもとのお出かけの荷物

日常的に酸素ボンベの携帯が必要なお子さまとご家族の声を丁寧に伺いながら、収納力、使いやすさ、華やかさにまで徹底的にこだわったデザインを実現しました。酸素ボンベをしっかり収納できるのはもちろん、持ち歩いても目立たず、スマートに見える華やかな外観も特長です。事前アンケートでは「これなら子どもと手をつないで歩ける」「お出かけしたくなる！」といった喜びの声や、「購入したい」というご回答が寄せられました。実際にご使用いただいたモニターご家族からは、「外出が楽になり、ストレスも軽減した」と、好評をいただいています。

今後も当社は、コミュニティ活動や商品開発を通じて、つながりや笑顔の輪を広げる取り組みを続けてまいります。

【商品詳細】

商品名：CanvasAir（酸素ボンベ携帯マザーズバッグ）

発売日：9月10日（水）

カラー：アイボリー、ブラック（2色展開）

仕様：W305・H420・D170（ｍｍ）重さ：約900g

参考価格：定価17,800円、19,580円（税・送料込み）

販売場所：ママズマールホームページから

【会社概要】

社名：合同会社ママズマール

本社所在地：東京都港区海岸1-2-20 汐留ビル20階 ロート製薬（株）内

代表：増田和代

事業内容：サービス業

設立：2025年5月

連絡先：masuda.ka25@gmail.com

公式サイト：https://mamas-connect-community.com/

【協力会社】

エア・ウォーター株式会社： https://www.awi.co.jp/ja/company.html

株式会社茅：https://kaya-inc.co.jp/