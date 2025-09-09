¡Ú»ÖÌÚ»Ô¸ÂÄê¡Û¡ÈÀÄ½Õ¤Î¶µ²Ê½ñ¡É¤Þ¤ë¤´¤È²ó¼ý¤Ç1,000±ßOFF¡ª¡ÃÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¤Î¤Þ¤ë¤Ã¤ÈËÜÊÞ
¡ÖÀÖ¥·ー¥È¡×¡Ö½ñ¤¹þ¤ß¤À¤é¤±¤Î¥Îー¥È¡×¡Ö¸Å¤¤»²¹Í½ñ¡×¨¡¨¡³ØÀ¸»þÂå¤ÎÌ¾»Ä¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¤Î¡Ö¤Þ¤ë¤Ã¤ÈËÜÊÞ¡×¡Ê±¿±Ä¡§SYSTR³ô¼°²ñ¼Ò¡¿ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î1Æü～9·î30Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢
ºë¶Ì¸©»ÖÌÚ»Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¡ÈÀÄ½Õ¤Î¶µ²Ê½ñ¡É¤Þ¤ë¤´¤È²ó¼ý¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸»þÂå¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶µ²Ê½ñ¡¦¥Îー¥È¡¦ÀÖ¥·ー¥È¡¦»²¹Í½ñ¤Ê¤É¤ò´Þ¤à²ó¼ý¤Ç¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é1,000±ß³ä°ú¤È¤Ê¤ë¤ªÆÀ¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
Äó¶¡´ü´Ö¤Ï2025Ç¯9·î1Æü～9·î30Æü¤Î1¥ö·î´Ö¡£
ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¼«Âð¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤ÎÌ¾»Ä¡×¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä
¤½¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Ê³Ø¡¦½¢¿¦¡¦°ú±Û¤·¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¼Î¤Æ¤Å¤é¤¯¡¢¤Ä¤¤¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÈÀÄ½Õ¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤ò¡¢¤Þ¤ë¤Ã¤È¥¹¥Ã¥¥ê½èÊ¬¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
Ì¾¾Î¡§ ¡ÈÀÄ½Õ¤Î¶µ²Ê½ñ¡É¤Þ¤ë¤´¤È²ó¼ý¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¼Â»Ü´ü´Ö¡§ 2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÂÐ¾ÝÃÏ°è¡§ ºë¶Ì¸©»ÖÌÚ»ÔÆâÁ´°è
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§ ³ØÀ¸»þÂå¤Î¶µ²Ê½ñ¡¦¥Îー¥È¡¦ÀÖ¥·ー¥È¤Ê¤É¤ò´Þ¤à²ó¼ý¤Ç¡¢1,000±ß³ä°ú
ÂÐ¾Ý¥Ñ¥Ã¥¯¡§ ·Ú¥È¥é¥Ñ¥Ã¥¯¡¦1.5t¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡¦ÃÊ¥Üー¥ë¥Ñ¥Ã¥¯
È÷¹Í¡§ »öÁ°¸«ÀÑ¤â¤ê»þ¤Ë¡Ö»ÖÌÚ»Ô¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¸«¤¿¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢¡Ê»ÖÌÚ»ÔÁ´°è¡Ë
ÂÐ±þÃÏ°èÎã¡§ËÜÄ®¡¢Ãæ½¡²¬¡¢¾å½¡²¬¡¢²¼½¡²¬¡¢ÇðÄ®¡¢¹¬Ä®¡¢´Û¤Ê¤É
¢¨¾åµ°Ê³°¤â»ÖÌÚ»ÔÁ´°è¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
³ØÀ¸»þÂå¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¤ªÇº¤ß
ÀÖ¥·ー¥ÈÉÕ¤¤Î»²¹Í½ñ¤äÃ±¸ìÄ¢¤¬¼Î¤Æ¤Å¤é¤¤
½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¥Îー¥È¤ä¥×¥ê¥ó¥È¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤
¹â¹»¤ÎÌäÂê½¸¤äÌÏ»î¤Î·ë²Ì¤¬ÂçÎÌ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Âç³Ø¤ÎÀìÌç½ñ¤ä¥ì¥¸¥å¥á¤ò½èÊ¬¤·¤¤ì¤ºÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë
³ØÀ¸»þÂå¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Ç¤è¤¯½Ð¤ëÉÔÍÑÉÊÎã
ÀÖ¥·ー¥È¡¢Ã±¸ìÄ¢¡¢¥ëー¥º¥êー¥Õ¡¢¹õÎò»Ë¥Îー¥È
¶µ²Ê½ñ¡¢»²¹Í½ñ¡¢ÌäÂê½¸¡¢¥×¥ê¥ó¥ÈÎà¡¢ÌÏ»î¥Õ¥¡¥¤¥ë
ÊÙ¶¯´ù¤Þ¤ï¤ê¤Î¾®Êª¡¢·Ö¸÷¥Ú¥ó¡¢¥Þー¥«ー¡¢¸Å¤¤¥«¥Ð¥ó ¤Ê¤É
ÎÁ¶âÎã¡ÊÄê³Û¥Ñ¥Ã¥¯¤Î°ìÎã¡Ë
ÃÊ¥Üー¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡§3,000±ß～¡¡¢¨ÄÌ¾ï5,000±ß～ ¢ª ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡ª
·Ú¥È¥é¥Ñ¥Ã¥¯¡§8,000±ß～¡¡¢¨ÄÌ¾ï15,000±ß～ ¢ª ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡ª
1.5t¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡§15,000±ß～¡¡¢¨ÄÌ¾ï35,000±ß～ ¢ª ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡ª
¢¨¤¹¤Ù¤Æ½ÐÄ¥Èñ¡¦¼ÖÎ¾Èñ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥ÕÈñ¹þ¤ß¤ÎÌÀÎÆ²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¦°ú±Û¤·Á°¤ËÉô²°¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤¿¤¤Âç³ØÀ¸¡¦¼Ò²ñ¿Í
¡¦»Ò¤É¤â¤Î¿Ê³Ø¡¦Â´¶È¸å¤ËÊÙ¶¯Æ»¶ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ½èÊ¬¤·¤¿¤¤¿Æ¸æ¤µ¤ó
¡¦¼Â²È¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¶µºà¤ä¥Îー¥È¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤Êý
¡¦¼«Ê¬¤Ç¤Ï½èÊ¬¤·¤Å¤é¤¤¡È»×¤¤½Ð¤Î»Ä³¼¡É¤ò¥×¥í¤ËÇ¤¤»¤¿¤¤Êý
LINE¤Ç´ÊÃ±¸«ÀÑ¤â¤ê¡ª
¡Ö¤Þ¤ë¤Ã¤ÈËÜÊÞ¡×¤Ç¤ÏLINE¤«¤é¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ª
ÌÌÅÝ¤ÊÊ¬ÊÌ¤âÉÔÍ×¡£Â¨Æü²ó¼ý¤âOK¤Ç¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¤´ÁêÃÌ
ÅÅÏÃ¡§0120-600-065¡ÊÇ¯ÃæÌµµÙ¡¦24»þ´ÖÂÐ±þ¡Ë
