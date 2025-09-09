【Puremer】から待望の新作！白玉点滴の主成分、グルタチオンを20,000ppm高濃度で配合「リセットグルタチオン美容液」が発売！

株式会社ARM

株式会社ARM（本社：東京都中央区銀座）は、韓国発のスキンケアブランド「Puremer」より新商品となる「リセットグルタチオン美容液」が発売。「Puremer」は美容大国・韓国発の革新的な技術と豊富な美容成分にこだわったクリーンビューティーブランド。日本国内の200以上の医療機関で導入されているスキンケア製品です（2025年8月現在）。

トレンドを牽引する「白玉点滴」*¹の主役成分、グルタチオン*²を20,000ppmという高濃度で配合。

乾燥によるくすみや肌のごわつきにアプローチする厳選されたブライトニング成分*³が、透明感あふれるクリアな肌*⁴へと導きます。

*¹白玉点滴は一般的な美容施術の名称であり、本製品の効果を示すものではありません

*²保湿成分

*³メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ*⁴うるおいによる肌印象

商品概要

商品名：Puremer リセットグルタチオン美容液

内容量：30ml

発売日：2025年9月5日（土）

販売価格：6,940円（税込）

＜POINT＞

（１）透明感に働きかける、高純度グルタチオン*¹

メラニンの生成を抑え、シミを防ぎます。美白効果も高く、くすみのない透明感のある肌に導きます。

（２）バリアケア＋ブライトニング成分*²の深層保湿成分

CICA（ツボクサ葉水）を高配合し、肌荒れや、赤みを防いで、肌のキメを整えます。ナイアシンアドの優れた保水力で乾燥によるくすみを防ぎハリをあたえます。

（３）多角的な保湿ケアが叶う8種のヒアルロン酸

大小異なる8つのヒアルロン酸がバリア機能を強化して保水力を高めます。高分子ヒアルロン酸が保護膜を形成、中分子ヒアルロン酸がうるおいを抱え込み、低分子ヒアルロン酸が角層最深部まで深く浸透します。

＜こんな方におすすめ＞

・肌トーンを明るくしたい方

・エイジングサインが気になる方

・肌の赤みやキメの乱れが気になる方

・うるおいによる透明感をプラスしたい方

販売情報

【Puremer公式オンラインショップ】

公式通販サイト

┗ https://puremer.shop/

Amazon

┗https://www.amazon.co.jp/s?k=Puremer&ref=bl_dp_s_web_(https://www.amazon.co.jp/s?k=Puremer&ref=bl_dp_s_web_)

About “Puremer”

究極の美しさを追求し続けるブランド、Puremer

ストレスフルでゆらぎがちな現代の肌へ

日々変化する環境に左右されない、肌本来のもつ再生力にフォーカスした高品質なスキンケアを提供したい。そんな想いからPuremerは誕生しました。

韓国発の革新的な技術と自然由来のピュアな成分にこだわった、新しくてシンプルなスキンケアソリューションを是非お試しください。





公式サイト： https://puremer.shop/

公式Instagram：https://www.instagram.com/puremer_japan/











会社概要

会社名：株式会社ARM

本社所在地：〒104-0061

東京都中央区銀座1丁目13‐1 ヒューリック銀座一丁目ビル3階

設立：2020年8月17日

■広報窓口：小斉平

E-MAIL：marketing@armjapan.net