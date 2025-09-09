医療人材のキャリア形成を考えるメディア「NEXT CAREERS」 ── 豊富な転職事例を通じて伝えるリアル ── が創刊

株式会社メディカルリンク

株式会社メディカルリンク（本社：東京都渋谷区）は、人生100年時代における医療人材のキャリア形成を支援するメディア「NEXT CAREERS（https://medical-link.co.jp/nextcareers/）」を創刊したことをお知らせ致します。



株式会社メディカルリンクは、引き続き、日々変わる本邦の医療業界を不確実性の高い時代を生き抜くためのキャリア形成に役立つ情報を発信することで、我が国の医療産業における人材力強化に寄与することを目指します。





また、それらの活動を通じて、地域に根ざす医療機関と優秀な人材をつなぐベストマッチ採用の「ハブ」としての機能を発揮することで、我が国の医療産業競争力のより一層の強化を図ることに努めてまいります。■ メディア創刊に際してNEXT CAREERSは医療系人材に対し、自身の価値を最大化させる為の情報を継続的に発信するメディアです。2025年現在、コストプッシュ型のインフレに加え、人件費の高騰、保険診療報酬点数を巡る環境の変化など、医療業界は激動の時代を迎えています。その中で打てる一手が、「人材の価値が最大化する適材・適所の流動性を高め、生産性を上げる」事になります。医療現場のリアルを伝える為、実際の転職経験者からのインタビューを豊富に掲載しており、「人間の数だけ存在するキャリアの最適解」の中から自身の答えを見つけてほしいと願っています。■ 会社概要社名：株式会社メディカルリンク設立：2022年5月25日事業内容：クリニック向け採用サイト制作／人材・医療メディア事業本社：〒150-0044 東京都渋谷区円山町5番3号 MISUX渋谷ビル8階■ 問い合わせ先株式会社メディカルリンク 広報担当メールアドレス：office@medical-link.co.jp