株式会社サンステラ、光造形レジンメーカーRESIONE社の日本代理店に就任

株式会社サンステラ

3Dプリンター関連製品の輸入販売およびサポート事業を展開する株式会社サンステラ（本社：東京都豊島区、代表取締役：和田裕介）は、このたび中国・深圳を拠点とする高性能レジンメーカー「RESIONE（レジワン）」の日本代理店に就任したことを正式に発表いたします。

長期的かつ戦略的なパートナーシップを見据え、日本市場で機能性光造形レジンの拡販に努めます。

これを記念し、サンステラ公式オンラインストアにて先行取扱い製品を対象としたプレセール（20％OFF）を実施いたします。キャンペーン期間は2025年10月31日までで、現在販売中のRESIONE製品が全品20％OFFでお求めいただけます。

取扱の背景

近年、日本国内における3Dプリンター市場は、産業用から教育・ホビー用途に至るまで急速な拡大を遂げています。とりわけ光造形方式に用いられるレジンは、高精細な仕上がりと多様な物性を実現できることから、プロトタイピングや模型製作、デンタル・ジュエリー分野などで需要が高まっています。

光造形方式に用いられるレジン市場は急拡大を続けていますが、世界的に見ると品質にばらつきが大きく、低品質で粗悪なレジンが流通している現状があります。硬化不良、造形精度の不安定さ、長期使用での割れや黄変など、ユーザーを悩ませる課題は少なくありません。

RESIONE社の製品は一貫した物性試験を経ており、高強度・高耐久・高精度を兼ね備えた仕上がりを実現。

世界中のヘビーユーザーやプロフェッショナルから厚い支持を受け、レジンの品質で失敗したくないユーザーにとって大きな選択肢となっています。

今回、サンステラが正規代理店として販売とサポートを担うことで、国内ユーザーに安心してRESIONE製品を利用できる環境が整備されます。

サンステラが正規代理店となることで、これまで入手が難しかったRESIONE製品を国内在庫による安定供給と日本語サポート体制のもとで提供できるようになり、安心して利用いただける環境が整います。

RESIONE販売ページ :https://sunstella.co.jp/collections/resione

今後の展開（長期的かつ戦略的なパートナーシップの構築）

サンステラは、2025年度内をめどにRESIONE社の全製品ラインナップを国内在庫として常時保有し、迅速かつ安定的な流通を実現します。

さらに、家電量販店や模型店などの小売チャネルへの展開を計画しており、オンラインだけでなく実店舗でもRESIONE製品を手に取れる環境を広げてまいります。

また、RESIONE社とは今後さらに緊密な関係を構築し、日本市場における協力体制を一層強化していく予定です。

これにより、国内ユーザーに向けた製品情報・技術サポート・販売網の拡充を推進し、より安心してご利用いただける体制を整備してまいります。

サンステラとRESIONEは、長期的かつ戦略的なパートナーシップを見据え、日本市場におけるブランド展開を加速させてまいります。

タイムスケジュール

2025年9月9日 プレセール開催（先行販売品の出荷開始）

2025年度内 全製品の在庫保有開始・家電量販店様等での店頭販売開始

これまでオンライン中心だった購入機会を拡大し、幅広い層のユーザーが、実際に製品を手に取って購入できる環境を提供していきます。

プレセール情報

先行販売を行う製品の全品を20％OFFで販売いたします。

期間：2025年9月9日～2025年10月31日

対象製品：RESIONE社先行取扱製品全品

割引：20％OFF

※お見積りでのご購入も適用とさせていただきます。

※商社様はセールの適用外となります。

RESIONEについて

RESIONE（レジワン）は、中国深圳を拠点とする3Dプリンター用光造形レジンの研究開発・製造を専門とするブランドです。耐衝撃性、耐熱性、柔軟性など多様な特性を備えたレジンをラインナップし、産業用試作からホビー模型、ジュエリー、医療研究分野まで幅広いニーズに対応しています。世界中で

高い評価を受けており、ユーザーの造形表現を大きく広げています。

株式会社サンステラについて

株式会社サンステラは、日本における3Dプリンター関連製品の輸入販売および技術サポートを提供する専門商社です。10年以上にわたり、世界中の優れた3Dプリンター、3Dスキャナー、造形材料を取り扱い、年間2,500台以上の販売実績を誇ります。

国内外メーカーの正規代理店として、導入から運用、保守に至るまでワンストップのサービスを展開し、ユーザーに「安心して使える3Dプリンター環境」を提供しています。

■株式会社サンステラ（概要）

本社： 〒170-0013 東京都豊島区東池袋5-7-3東池袋５丁目ビル6F

代表者： 代表取締役 和田 裕介

設立： 2007年3月 資本金： 1,000万円

TEL： 03-5391-9308

事業内容： 3Dプリント機器・各種造形材料の輸入販売・技術サポート

関連会社： 株式会社フュージョンテクノロジー（2014年7月設立）

公式サイト： https://sunstella.co.jp/