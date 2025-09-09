残暑の続く初秋をクールダウン、シャンパンや秋限定カクテルを心ゆくまで楽しむ「秋のハイティー」が登場【プルマン東京田町】
ゲストのインスピレーションを刺激する、フランス・パリ発アコーのプレミアムライフスタイルホテル『プルマン東京田町』（東京都港区芝浦3丁目1-21）は2025年11月30日までお酒を楽しむ「秋のハイティー」をご提供いたします。陽射しが差し込む午後、夏の余韻をそっと楽しみつつ、秋の豊かな恵みを五感で味わう、大人のラグジュアリーなひとときをご提案します。
2025年は秋に入っても全国的に気温が高く、夏の余韻を色濃く残す初秋となります。残暑を優しくクールダウンし、セイボリーとのマリアージュで秋の深みを感じるひとときをご堪能ください。
プルマン東京田町のハイティー
英国発祥のハイティーとは、軽めの食事とともにお酒や紅茶を楽しむスタイル。プルマン東京田町の「秋のハイティー」の魅力は、シャンパンやワイン、シーズナルカクテルなどを心ゆくまで贅沢に楽しめる全38種類のフリーフローです。オリジナルのハイティースタンドにお酒を引き立てる一口サイズのセイボリーを揃え、大人の特別なひとときを演出します。
秋の恵みをイメージした ハモンセラーノクロケットなど8種のセイボリー
シャンパンとカクテルのフリーフローメニュー
秋のおすすめは、シーズナルカクテル「アップルジンソーダ」。ジャパニーズクラフトジン「六ROKU」に、マロンシロップとりんごジュースを合わせ、軽やかな炭酸で仕上げる一杯です。シードルを思わせる軽やかな飲み口が、秋の恵みを感じながら、残暑疲れをやさしくクールダウン。紅茶は、日差しのリカバリーにも最適な「バイタルグレープフルーツ」が人気。他にも、アーユルヴェーダ ハーブ＆ジンジャーやカモミールなど、季節の移ろいをやさしく感じさせるラインナップをご用意しています。
シーズナルカクテル「アップルジンソーダ」
お酒を引き立てる冬のセイボリー
セイボリーは、レストランのコースの魅力をぎゅっと詰め込んだ8品のセイボリーが登場します。この秋は、メインダイニング「KASA」のコース前菜として人気の「オーストラリアンビーフカルパッチョ アホブランコ」が、特別にミニサイズで登場します。瑞々しいマスカットがオーストリア産のビーフカルパッチョを爽やかに包みます。また、鮮やかな紫色が引き立つ「ベジタリアンサンドイッチ」は、食べ応えのある大豆ミートとビーツのヘルシーな味わい。自然のボタニカルをふんだんに使ったジャパニーズクラフトジンROKUとのマリアージュでお楽しみください。その他、秋の恵みをイメージした「ハモンセラーノクロケット」や、季節の野菜をお酢とさっぱりといただく「アジアンラタトゥイユ」など残暑を優しくクールダウンしながら、お酒を引き立てるメニューが並びます。充実のフリーフローとともに秋の豊かな恵みを味わうひとときをご堪能ください。プルマン東京田町の「秋のハイティー」は1名様からご利用いただけます。
「オーストラリアンビーフカルパッチョ アホブランコ」 秋コースの前菜(左下)が、特別にミニサイズで登場
「オーストラリアンビーフカルパッチョ アホブランコ」
１名様～ご利用可能
■プルマン東京田町「秋のハイティー」メニュー
＜セイボリーメニュー (8品)＞
ハモンセラーノクロケット
オーストラリアンビーフカルパッチョ アホブランコ
チーズ盛り合わせ
ラムジャーキーとミックスナッツ
アジアンラタトゥイユ
サテーチキン
ベジタリアンサンドイッチ
季節のマカロン
＜フリーフロー＞
・シャンパン
・ジャパニーズクラフトジン「六ROKU」
・ ROKUシーズナルカクテル (4種)
アップルジンソーダ
ジントニック
ジンバック
ジンリッキー
・スパークリングワイン(3種)
シャンドン ブリュット
シャンドン ブリュット ロゼ
シャンドン ガーデンスプリッツ
・ビール
・赤白ワイン (10種)
・ロンネフェルト紅茶(14種)
バイタルグレープフルーツ / アーユルヴェーダ ハーブ＆ジンジャー
チョコチャイ / エーデルビーネ / ルイボス / モルゲンタウ / イングリッシュブレックファスト / アッサムバリ / アールグレイ / ダージリンサマーゴールド / アイリッシュウィスキークリーム / チルアウトウィズハーブ / カモミール / ペパーミント
・コーヒー(4種)
コーヒー(ホット・アイス) / エスプレッソ (シングル・ダブル)
カフェラテ (ホット・アイス) / カプチーノ
・ソフトドリンク(3種)
烏龍茶 / ジンジャエール / オレンジジュース
概要
プルマン東京田町「秋のハイティー」
期 間：2025年9月1日 (月)～2025年11月30日 (日)
時 間：17:00～22:00（L.O. 21:30）お席120分制 / ドリンクラストオーダー30分前
場 所： JUNCTION
所在地：東京都港区芝浦３-１-21 プルマン東京田町 ２F
アクセス：JR田町駅直結徒歩１分、都営地下鉄三田駅徒歩３分
URL： https://www.pullmantokyotamachi.com/ja/offers/autumn-high-tea/
プラン：
1．セイボリー + シャンパン& ROKUカクテルを含む 38種のフリーフロー お一人様\9,000円
（シャンパン・ ROKUシーズナルカクテル・ビール・ワイン・コーヒー・紅茶 ・ソフトドリンク）
※ROKUオリジナルスタンドでご用意いたします。
２．セイボリー + 3種のスパークリングワインを含む 35種のフリーフロー お一人様\7,000円
（スパークリングワイン・ビール・ワイン ・コーヒー・紅茶・ソフトドリンク）
3．セイボリー + ノンアルコールフリーフロー お一人様 \5,000円
（コーヒー・14種のロンネフェルト紅茶・ソフトドリンク）
＜レストラン予約＞
電 話：03-6400-5855(#) （プルマン東京田町 代表 / レストラン予約 10a.m -10p.m )
※表記はすべて税込みです。サービス料はございません。
※1名様からご利用いただけます。
※最終入店は20時です。
※前日18時までのご予約をお願いいたします。
※1は六角形のROKUオリジナルスタンドでご用意いたします。(数量限定)
※2、3は黒色のスタンドでご用意いたします。
※シャンパンとROKUシーズナルカクテルは1にのみ含まれます。
※スパークリングワインは２にのみ含まれます。
※シャンパン、ワインの銘柄は時期によって一部変更する場合がございます。
プルマン東京田町について
フランスを本拠地とするホスピタリティグループ「アコー」のプレミアムブランドとして、2018年10月に日本初上陸のプルマン東京田町は、「歌舞く」をコンセプトにした和とモダンを融合させた遊び心あるデザイン、インスピレーションを刺激するアートに出逢えるアップスケールホテル。昨年に引き続き、トップの口コミ評価を獲得し続けています。
ダイナミックなアートが印象的なロビーラウンジ、モダンなルーフトップバー、美しい坪庭を望むエグゼクティブラウンジ、開放的な空間で旬の食材を使った芸術的なお料理の数々をお楽しみいただけるカジュアルダイニング、143のミニマルかつ機能的な客室、フィットネスを備え、JR駅直結の絶好のロケーションで、国内外のお客様に上質な滞在を提供しております。
ホームページ：https://www.pullmantokyotamachi.com/ja/
所在地 ：東京都港区芝浦3-1-21
総支配人：Dean Daniels
開業日：2018年10月1日
電話番号：03-6400-5855(#)
E-mail：HB137@accor.com
アクセス：JR田町駅直結徒歩1分、都営地下鉄三田駅徒歩3分
インスタグラム：https://www.instagram.com/pullmantokyotamachi/
フェイスブック ：https://www.facebook.com/pullmantokyo
ツイッター：https://twitter.com/PullmanTokyo
プルマン東京田町公式ホームページはこちら :
