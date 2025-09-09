【9/30（火）締切】三菱家電ファンサイト会員限定！つくりおき食堂まりえさんも愛用の三菱ジャー炊飯器を抽選でプレゼント！

Nadia株式会社

Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城嘉紀）は、レシピサイトNadia内の三菱家電ファンサイト会員限定キャンペーンとして、三菱ジャー炊飯器が抽選で当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

三菱家電ファンサイトとは

私たちの暮らしに欠かすことのできないキッチン家電。ファンサイト内では、IHクッキングヒーター、レンジグリル、ジャー炊飯器、ブレッドオーブンなどの製品を紹介しています。

Nadiaが三菱電機との対話を重ねるうちに知った、「使う人にとことん向き合い、使う人の毎日に喜びや感動をもたらす製品を作りたい」という熱い想い。4名のNadia Artistがアンバサダーとなり、三菱電機のものづくりのこだわりがたくさん詰まった製品を使ったレシピやコラムなどのコンテンツを毎月更新していきます。

ファンサイトはこちら :https://oceans-nadia.com/fans/mitsubishielectric

ファンサイト内コンテンツ

さまざまなキッチン家電の機能を活かしたレシピを毎月公開するほか、アンバサダーのレシピをまとめたコラム、またファン限定のプレゼントキャンペーンや限定イベントへの応募ができるキャンペーンを実施しています。

キャンペーン概要

今回は、抽選で1名様に三菱ジャー炊飯器をプレゼント！ 「本炭釜 紬」は一粒一粒をじっくり丁寧に炊き上げるから、炊き立てはもちろん、冷めても冷凍してもおいしいご飯を味わえます。さらに、三菱ジャー炊飯器は低温調理メニューも簡単に作れるんです。人気Nadia Artistのつくりおき食堂まりえさんも愛用する三菱ジャー炊飯器、ぜひチェックしてみてください♪

プレゼント内容

三菱ジャー炊飯器「本炭釜 紬」（NJ-BW10H-W）1台

応募期間

2025年9月9日（火）15時00分 ～ 2025年9月30日（火）15時00分

応募条件

応募にはNadiaおよびNadia内三菱家電ファンサイトへの会員登録が必要です（いずれも登録無料）。

当選発表方法

ご応募はこちらから :https://oceans-nadia.com/fans/mitsubishielectric/presentNadia内キャンペーンページに遷移します。

当選者の方のみ2025年10月20日までに会員登録のメールアドレス宛にNadia運営事務局から当選通知をお送りいたします。当選通知内の回答フォームに期日までに必要事項をご登録いただくと「当選確定」となります。

みなさまからのご応募をお待ちしております！

料理メディア「Nadia」について

Nadiaはプロの料理家の美味しいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する約1,000名の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称「Nadia Artist」と呼ばれる方たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。

なお、Nadia Artistの総フォロワー数は2025年9月時点で合計6,000万人を超え、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。

また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。

▶Nadiaとは(https://oceans-nadia.com/about-nadia)

▶レシピサイト「Nadia」(https://oceans-nadia.com/)

▶Nadia公式アプリ（iOS/Android）(https://oceans-nadia.com/app)

▶広告掲載について(https://oceans-nadia.com/special_sites/for_client_ad)

▶Nadia Artist募集ページ(https://oceans-nadia.com/special_sites/join_nadia_artist)

