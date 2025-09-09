Ê¿Ìî¿À¼Ò¡¡½³µÇ¡Ê¤±¤Þ¤ê¡ËÊôÇ¼º×¤Ë¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFCÁª¼ê¤¬»²²Ã¡ª
2025Ç¯8·î9Æü¡¢ÂçÄÅ»Ô¡¦Ê¿Ìî¿À¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö½³µÇ¡Ê¤±¤Þ¤ê¡ËÊôÇ¼º×¡×¤Ë¡¢
¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC¤ÎÁª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë½³µÇ¤òÂÎ¸³¤·¡¢ÊÝÂ¸²ñ¤ÎÊý¡¹¤È¸òÎ®¤·¤¿¤Î¤Á¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥µ¥Ã¥«ー¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¡£
¥×¥í¤È¤·¤Æ¿¿·õ¤Ë¡¢»þ¤Ë¾Ð´é¤ò¸ò¤¨¤Æ»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ïµ»½ÑÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ò³Ø¤Ó¡¢Ç®¿´¤ËÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸Å¤È¸½Âå¤¬¸òº¹¤¹¤ëËÜ´ë²è¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÎÏ¤ÇÀ¤Âå¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ÃÏ°è¤È¶¦¤ËÊâ¤à¥¯¥é¥Ö¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤¹µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÂçÄÅ»Ô¡¦Ê¿Ìî¿À¼Ò¡Ö½³µÇÊôÇ¼º×¡×¤È¤Ï
Ê¿Ìî¿À¼Ò¤ÇËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö½³µÇÊôÇ¼º×¡×¤Ï¡¢Ê¿°Â»þÂå¤«¤éÂ³¤¯½³µÇ¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ëµ®½Å¤Ê¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£
Æ±¿À¼Ò¤Ë¤Ï½³µÇ¤Î¼é¸î¿À¤È¤µ¤ì¤ë±îÅÄÉ§Ì¿¤¬ã«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¡¢µþÅÔ¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿À¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¼¢²ì¸©Æâ¤Ç¤ÏÊ¿Ìî¿À¼Ò¤¬Í£°ì¤Î³«ºÅÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½é¤á¤Æ¤Î½³µÇÂÎ¸³
Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÊ¿°ÂÁõÂ«¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÊÝÂ¸²ñ¤ÎÊý¡¹¤È¸òÎ®¤·¡¢
¼¯³×¤Çºî¤é¤ì¤¿Çò¤¤µÇ¤ò»È¤Ã¤¿½³µÇ¤ËÄ©Àï¡£
ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦¥Üー¥ë¤ä½³¤êÊý¤Ë¶ìÀï¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÅÁÅý¤Î±ü¿¼¤µ¤Ë´¶Æ°¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Üー¥ë¤¬¾å¼ê¤¯¼¡¤Î¿Í¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤âÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¥µ¥Ã¥«ー¶µ¼¼
½³µÇÂÎ¸³¤Î¤¢¤È¤Ï¶Æâ¤ÇÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥µ¥Ã¥«ー¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¡£
Æ´¤ì¤Î¥×¥íÁª¼ê¤«¤éÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤ä¥¥Ã¥¯¤ÎÎý½¬¤ò¤·¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¿Í¡¹¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ò¶î¤±¤ë¸½ÌòÁª¼ê¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£
À¤Âå¤ÈÊ¬Ìî¤òÄ¶¤¨¤¿¸òÎ®¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ÈÊ¸²½¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ë¿·¤¿¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¡Ö¥¥ó¥°¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥ì¥¤¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö¸Ð¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥é¥Ã¥¯¤«¤é°úÍÑ¡£¶¦¤Ë100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥µ¥Ã¥«ーÂç¹ñ¡£ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¤òÌÜ»Ø¤¹Reilac Shiga FC¤Ï¼¢²ì¸©¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ó¤ï¸Ð(¥ì¥¤¥¯)¤Ë½É¤ë¥Ñ¥ïー¤Ç¹¬±¿(¥é¥Ã¥¯) ¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥é¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
MISSION 1
¡Ö¼¢²ì¸©½é¤ÎJ¥¯¥é¥Ö¤Ø¡×
J¥êー¥°È¯Â30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÉÕÍ¿¡£
¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂô»³¤Î¿Í¤ØÆÏ¤±¤ë¡£
MISSION 2
¡ÖÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä·ÁÀ®¡×
¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ä¸©Æâ³Æ½ê¤Ç ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ ¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡£
MISSION 3
¡Ö¼¢²ì¥×¥é¥¤¥É¡×
À¸³èËþÂÅÙ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏ¸µ¼¢²ì¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦ÃåÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î Ì¤Íè¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿´¿È¤È¤â¤Ë·òÁ´¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒMi-O¥¹¥Ýー¥Ä
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»ÔÀ¾ÂçÏ©Ä®4ÈÖ32¹æ¥¯¥µ¥Ä¥¦¥¨¥¹¥È¥í¥¤¥ä¥ë¥¿¥ïー2³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÆâÎÓ¡¡¹¹â
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë¶ÈÌ³
ÀßÎ©¡§ 2006Ç¯2·î
HP¡§https://reilac-shiga.co.jp/