【かっぱ寿司】 9月16日(火)は「アサイーの日」！フルッタフルッタ社のアサイーアイス※が“今だけ“2倍　１週間限定のスペシャルアサイーボウルが登場

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、2025年9月11日（木）～9月17日（水）の期間、株式会社フルッタフルッタのアサイーを使用した「アサイーの日記念特別メニュー」を、かっぱ寿司全店にて販売いたします。

9月16日（火）の「アサイーの日」を記念して、かっぱ寿司では、アサイーアイスが2倍になった特別仕様のスペシャルアサイーボウルをご用意しました。濃厚でなめらかなアサイーアイスをたっぷり味わえる、1週間限定の贅沢な一皿を、ぜひお楽しみください。

『アサイーの日記念アサイーボウル』『アサイーの日記念アサイーボウル～はちみつ～』は、味わいだけでなく、見た目にも楽しめる限定特別メニューです。

アサイーは今回も環境に配慮した農法で知られるフルッタフルッタ社の最高濃度品を採用。同社の森林農業への取り組みは、創業から20年以上にわたってCO2削減に大きく貢献しており、かっぱ寿司もサステナブルな食の提供を通じて、この活動を応援しています。

かっぱ寿司は、お店でのお食事がもっと楽しい時間となるよう、これからも毎日のワクワクを積み重ねてまいります。

※「アサイーアイス」は氷菓(種別)です。定番商品「ミニアサイーボウル各種」の2倍量のアイスを使用

『アサイーの日記念アサイーボウル』2種 販売概要

・販売開始：9月11日（木）～ ９月17日（水）

・販売店舗：かっぱ寿司全店（※一部改装中店舗を除く）

・URL：https://www.kappasushi.jp/cp/2025/acai

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がございます。

※一部店舗では価格が異なる商品がございます。

※掲載写真はイメージです。

『アサイーの日記念アサイーボウル』

550円（税込）～

アサイーをベースに、グラノーラ、冷凍イチゴをトッピング。本格的なアサイーボウルです。

『アサイーの日記念アサイーボウル

～はちみつ～』

550円（税込）～

甘さが欲しい方には、はちみつがけがおすすめです。

※はちみつを使用しているため1歳未満のお子さまには与えないようお気をつけください。

「アサイースイーツ」その他商品詳細

『まぜまぜスムージー風 アサイー＆アセロラ』

650円（税込）～

アセロラピューレとアップルジュースを合わせた爽やかなドリンクに、バニラアイスとアサイーグロッソアイスを混ぜたスムージー風。液面にはグラノーラとストロベリーソースを添え、アサイーボウルをイメージしました。

※9月18日以降も販売いたします

『まぜまぜスムージー風 アサイー(ダブル)＆アセロラ』

750円（税込）～

アサイーグロッソアイスをダブルで使用します。より濃厚なアサイーの味わいをお楽しみいただけます。

※9月18日以降も販売いたします

『アセロラ＆アップルドリンク』

330円（税込）～

アセロラピューレとアップルジュースを混ぜ合わせた爽やかなドリンクです。アセロラの酸味とアップルの甘さが調和して、お食事中にもお食事後にもお楽しみいただけます。

※9月18日以降も販売いたします

■かっぱ寿司の定番アサイーボウルも！

『ミニアサイーボウル』

360円（税込）～

アサイーをベースに、グラノーラ、冷凍イチゴをトッピング。本格的な味わいながら、手頃な価格と少量サイズで、気軽に楽しめる一品です。

『ミニアサイーボウル～はちみつ～』

360円（税込）～

※『ミニアサイーボウル～はちみつ～』は【はちみつ】を使用しているため1歳未満のおこさまには与えないようお気を付けください。

■フルッタフルッタについて

フルッタフルッタは、2002年に「自然と共に生きる」を理念に、森をつくる農業「アグロフォレストリー」の発展にビジネスの力で貢献し、経済と環境が共存共栄する持続可能な社会の実現を目指して創業しました。

ブラジルのトメアス総合農業協同組合（CAMTA）より、おもにアグロフォレストリー（森林農法）で栽培したアマゾンフルーツ原料を輸入し、メーカーや外食チェーンへ販売を行うほか、「ナチュラル・新鮮・おいしい・本物」をモットーとする自社製品の製造と販売などを展開しています。

アグロフォレストリーは、樹木を含む作物を混植することでCO2を吸収し、環境負荷を軽減する農法です。製品には原料の使用量に応じてCO2削減量を表示し、サステナビリティへの取り組みを可視化しています。

※数値は製品に表示した場合のイメージです。

■コロワイドグループのサステナビリティについて

コロワイドグループでは、サステナビリティ基本方針に従いステークホルダーの期待や要請に応え、持続可能な社会への貢献と企業価値向上を目的に、コロワイドグループとして重点的に取り組むべき５つのマテリアリティ（重要課題）として、「地球環境への貢献」「食の安全・安心の提供」「働く仲間の成長と多様性の尊重」「地域・社会への貢献」「経営基盤の強化」を特定し、これらの取り組みを進めております。

今後も地域・社会との共生を目指し、コロワイドグループとしてのサステナブルな社会の実現に貢献してまいります。

コロワイドグループのサステナビリティ：https://www.colowide.co.jp/sustainability/

