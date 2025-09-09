完全植物性/小麦・卵・乳 不使用の「NINZIA BOSAI 欧風カレー」を都内で実証販売。「見せる」「味わう」「植物性」、持続可能な防災食備蓄を。

株式会社NINZIA

あたらしい食のカタチをつくるテクスチャ・エンジニアリング・スタートアップ株式会社NINZIA（本社：神戸市中央区、代表取締役：寄玉昌宏）は、2025年9月13日(土)まで都内某所にて『NINZIA BOSAI 欧風カレー』の実証販売を行っています。『NINZIA BOSAI 欧風カレー』は、調理不要のおいしさで無理のない備蓄循環（ローリングストック）を促し、ヴィーガンなど食の多様性にも対応した次世代の防災食です。

NINZIA BOSAI 欧風カレー

TIBでNINZIA BOSAI 欧風カレーの実証販売

NINZIAと不二製油の最新技術により、「出汁」も「肉」も完全植物性で、日常でも食べたくなる濃厚な食べ応えを実現しました。独自技術のこんにゃくペースト「NINZIA PASTE」と大豆から、見た目も味も本物のようなゴロッとしたプラントベースのお肉が特長です。

湯煎や水を使わず、開封してそのまま食べられ、「非常時用」としてだけでなく、「日常食」として楽しめるおいしさで、無理なく自然な備蓄の循環（ローリングストック）を促します。

NINZIA BOSAIについて

近年、SDGs/ESGの取り組みが推進される一方、自治体の全備蓄量の4分の1が消費期限切れで廃棄されているとも言われ、防災食の「隠れ食品ロス」が社会課題になりつつあります。企業や自治体は在庫を定期的に入れ替える「ローリングストック」を推進しているものの、期限が近い食品をフードバンクに寄付するといった受動的な対応策に留まっています。

「NINZIA BOSAI」は、すべての製品を完全植物性とすることで常温でも油脂が固まらず、防災食に求められる機能と普段から食べたくなる濃厚な味付けを両立。また、NINZIAのテクスチャエンジニアリング技術によって、肉や麺といったこれまでの植物性レトルト製品では再現の難しかった食感を実現していきます。

NINZIAについて

大阪・関西万博でプロトタイプを世界初公開した、「グルテンフリー×完全植物性うどん」

私たちは、ただの健康食品企業でもプラントベース企業でもなく、食感創成に特化した日本発の技術と素材の企業です。日本の伝統技術である蒟蒻の食物繊維をもちいて、誰もが食を自由に楽しめる世界を生み出すための製品と技術を開発しています。

人が食事をするのは、栄養をとるためだけでなく、食べる行為そのものが楽しいからである、と私たちは考えます。一方、糖尿病や高血糖、肥満、アレルギー等、食の制限を持つ人は世界に多数おり、そういった「食の制限」を超え、あらゆる人が「食べる」ことを楽しみ、well-beingを高めるため、当社は食物繊維の働きに着目。特にユニークなふるまいをする日本古来の植物性ヘルシー食材蒟蒻の食物繊維「グルコマンナン」を用いた結着成型と食感創成の技術開発を通じて、世界の人々が制限なく「食べる」を楽しむために日本発の食品技術をより多くの国や地域に提供します。

NINZIA PASTEについて

当社独自素材NINZIA PASTE（ニンジャペースト）は、通常の蒟蒻を固めきらずにペースト状に保つことに成功した次世代蒟蒻素材です。血糖値の上昇を抑制する特殊な機能性、通常のグルコマンナンとは異なるのど越しの良さ、プロテインのような熱凝固性と、氷温下での凝固性、レトルトに耐える強固で不可逆なゲルの物性など、様々なユニークな特性を持っています。水飴や砂糖を代替したヘルシースナック、より衛生的なプラントベースドシーフードやヴィーガンミート、よりおいしい防災食など、世界中のあらゆるジャンルの食品関連企業と協働し、様々な「次世代食のカタチ」を作ります。

