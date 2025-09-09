【紀ノ国屋 ハロウィンスイーツコレクション2025】ハロウィンを盛り上げる、見た目も楽しいスイーツが今年も登場！

紀ノ国屋では、ハロウィンシーズンに合わせて、９月１０日（水）より数量限定のハロウィンスイーツを販売いたします。おばけのチャーム付きミニバッグや箱入りクッキーなど、見て楽しい、食べておいしい商品が勢揃い！紀ノ国屋公式オンラインストアでは、９月９日（火）20：00より販売いたします。



どのデザインにしようか悩んでしまう！ハロウィンスイーツバッグ各種


4種類のハロウィン柄バッグに、2種類のクッキーとバウムクーヘンが入った焼菓子セットです。かぼちゃ風味の型抜きクッキーは、よーく見るとかぼちゃの目の部分が「Kマーク」に！



ハロウィンスイーツバッグ ４種類
【商品詳細】

紀ノ国屋　ハロウィンスイーツバッグ（ジャック）/（ハッピーハロウィン）/（ハロウィンナイト）/（ハロウィンキャッツ）


各\1,674（税込）


内容：かぼちゃのクッキー5枚、アイスボックスクッキー2枚、バウムクーヘン（パンプキン/チョコ）


巾着のサイズ：約20cm×18cm×6cm（タテ×ヨコ×マチ)取っ手部分含む


※バッグの柄は、店舗ごとに異なりますので、あらかじめご了承ください。







公式オンラインストアでは、「ハロウィンナイト」と「ハロウィンキャッツ」のバッグの柄を販売いたします。


購入ページはこちら→


ハロウィンナイト　：https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/halloween/0780-4960466106790


ハロウィンキャッツ：https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/halloween/0780-4960466106806




チャームもかわいい手のひらサイズのハロウィンミニスイーツバッグ


3種類のカラーのミニバッグにそれぞれ、左から「ジャック・オ・ランタン（かぼちゃ）」、「おばけ」「黒猫」のチャーム付き。３種のクッキーそれぞれ味が異なり、ちょっと厚めの生地はサクッとした歯ごたえがクセになる美味しさです。ハロウィンパーティーの手土産にもおすすめです。



ハロウィンミニスイーツバッグ ３種類
【商品詳細】

紀ノ国屋　ハロウィンミニスイーツバッグ（ジャック・オ・ランタン）/（おばけ）/（黒猫）


各\788（税込）



内容：おばけクッキー1個、黒猫クッキー1個、スペシャルパンプキンクッキー6個
ミニバッグのサイズ：約7cm×8cm×5.5cm（タテ×ヨコ×マチ)





購入ページはこちら→


ジャック・オ・ランタン：https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/halloween/0780-4960466123407


おばけ：https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/halloween/0780-4960466106035


黒　猫：https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/halloween/0780-4960466106813




見て楽しい、食べておいしい！パーティーにもぴったりな、かわいい型抜きクッキー


ジャック・オ・ランタン型のかぼちゃクッキーや、厚みのあるコウモリ型クッキー、さらに魔女の帽子（紫芋）、星（プレーン）、かぼちゃの3種類が入った「ハッピーハロウィンクッキーアソート」は、パーティーでシェアするのにもぴったり！



ジャック・オ・ランタンクッキー

コウモリクッキー

ハッピーハロウィンクッキーアソート

【商品詳細】


紀ノ国屋　ジャック・オ・ランタンクッキー　5枚入　\518（税込）


紀ノ国屋　コウモリクッキー　8枚入　\518（税込）


紀ノ国屋　ハッピーハロウィンクッキーアソート　20枚入　\864（税込）


購入ページはこちら→


ジャック・オ・ランタンクッキー：https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/halloween/0701-4960466106820


コ ウ モ リ ク ッ キ ー ：https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/halloween/0701-4960466106837


ハッピーハロウィンクッキーアソート：https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/halloween/0701-4960466106844




■販売日　：９月１０日（水）より順次販売


■販売店舗：紀ノ国屋各店舗　（※一部店舗を除く）



※スイーツバッグは、店舗によって柄が異なります。


※商品の入荷状況により店舗での販売が遅れる場合がございます。
※商品は十分に準備してございますが万が一品切れの際はご容赦ください。
※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。


オンラインストア限定！猫保冷巾着クッキーセット


猫型の保冷巾着と、自家製クッキーのハロウィン限定のセット。 保冷巾着は、お弁当箱や小物を入れるのにちょうど良いサイズです。リボンがクリップ型になっており、そのまま巾着のチャームや取り外して髪留めにお使いいただけます。プレゼントにもおすすめです。



【商品詳細】


紀ノ国屋 猫保冷巾着クッキーセット（ジャック・オ・ランタンクッキー）/（コウモリクッキー）各１セット \2,800（税込）


● 内 容 量　：保冷巾着　ハロウィン、（ジャック・オ・ランタンクッキー 5枚 / コウモリクッキー 8枚 ）各1点


●ミニバッグのサイズ：約タテ19cm×ヨコ28cm×マチ12cm
　素材：本体 ポリエステル／リボン ステンレス・ナイロン・ポリエステル


※オンラインストア限定商品となります。



紀ノ国屋 猫保冷巾着クッキーセット（ハッピーハロウィンクッキーアソート）１セット \2,900（税込）


● 内 容 量　：保冷巾着　ハロウィン、ハッピーハロウィンクッキーアソート（20枚）各1点


●ミニバッグのサイズ：約タテ19cm×ヨコ28cm×マチ12cm
　素材：本体 ポリエステル／リボン ステンレス・ナイロン・ポリエステル


※オンラインストア限定商品となります。




猫保冷巾着クッキーセット（ジャック・オ・ランタンクッキー）

猫保冷巾着クッキーセット（コウモリクッキー）

猫保冷巾着クッキーセット（ハッピーハロウィンクッキーアソート）

購入ページはこちら→


猫保冷巾着クッキーセット（ジャック・オ・ランタンクッキー）


https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/halloween/2777-20250912


猫保冷巾着クッキーセット（コ ウ モ リ ク ッ キ ー）


https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/halloween/2777-20250911


猫保冷巾着クッキーセット（ハッピーハロウィンクッキーアソート）


https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/halloween/2777-20250913




