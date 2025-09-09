ロイヤルミント新シリーズ：「エリザベス2世の肖像・第一肖像」が発売！

株式会社コインパレス

英国王立造幣局（以下ロイヤルミント）の公式代理店として、資産保全に人気の希少なイギリスコインを販売する株式会社コインパレス（本社：神戸市中央区、以下コインパレス）は、「2026 チャールズ3世 エリザベス2世のコイン肖像シリーズ 第一弾 ヤングヤングエリザベス プルーフコイン」を、2025年9月9日（火）に発売いたしました。

商品概要

エリザベス2世は、70年にわたる在位期間中に、英国コインに5種類の肖像が使用されました。

第1肖像は、1953年に即位したばかりの27歳の若きエリザベス2世の姿が描かれており、彫刻家のメアリー・ギリック(Mary Gillick)氏が手掛けた有名な傑作です。

この「ヤングヘッド（若き女王）」はエリザベス2世が初めてコインに登場した肖像で、勝利・栄誉・達成の象徴である月桂冠（laurea insignis）を被った若々しい姿のエリザベス2世になります。

この有名な第1肖像は1968年まで使用され、エリザベス2世が42歳の時に第2肖像へと切り替わりました。

今回のシリーズは、5つの肖像を改めて見直したもので、デザインは英国王立造幣局の彫刻家ゴードン・サマーズ(Gordon Summers)氏によって刷新されました。さらに、メアリー・ギリック氏のヤングヘッド肖像の背景に焦点を当てた特別仕様のパッケージが、このコインを見逃せない一枚にしています。

女王として無類の人気を誇るエリザベス2世の肖像に対する大きなリスペクトを感じるこちらのコインシリーズ。ぜひフルコンプリートを目指してコレクションしてみてはいかがでしょうか

詳細を見る :https://www.coinpalace.jp/blog_detail/?id=468

株式会社コインパレス

株式会社コインパレスは、ロイヤルミントの公式代理店として、資産保全に人気の高いコインを輸入販売しています。

第三者コイン鑑定機関であるPCGS社とNGC社による審査を通過して認証を取得した公式認定ディーラーです。

神戸芸術センターの30階に構えるショールームからは、海と山に囲まれた神戸のパノラマを堪能できます。

コインパレス神戸ショールーム

2012年12月に神戸の地にて創業。2013年2月には自社オンラインショップを開設し、国際化の時代を迎えて多様化しつつある英国コインを取り巻く社会に対応させていただいております。

その他、英国コイン関連の書籍の出版と翻訳、世界有数のオークションにおける入札・出品代行、委託販売のサポート、英国コインをテーマとするレクチャーやワークショップの開催等、その業務内容は多岐にわたります。

それぞれのお客様のニーズを最優先しながら、アンティーク・モダンを問わず、英国コインを媒体とする最善の資産運用法をアドバイスをさせていただきます。

公式オンラインショップ「コインパレス」 :https://www.coinpalace.jp/

アクセス :https://www.coinpalace.jp/user_data/about_access

