¡ÚÀ®ÅÄ»Ô¸ÂÄê¡Û³¤³°¤ß¤ä¤²¤ÎÃÖÊª¤Þ¤ë¤´¤È²ó¼ý¤Ç1,000±ß³ä°ú¡ª¾Ý¤Î¿Í·Á¤â¥Ð¥êÇ­¤â¤Þ¤È¤á¤Æ¤ªÊÌ¤ì¡ÃÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¤Î¤Þ¤ë¤Ã¤ÈËÜÊÞ

SYSTR³ô¼°²ñ¼Ò


Î¹¹Ô¤Î»×¤¤½Ð¤Ï»Ä¤·¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÃÖÊª¤Ï½èÊ¬¤Ëº¤¤ë¡£



¤½¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¡Ö³¤³°¤ß¤ä¤²¤ÎÃÖÊª¡×¤ò´Þ¤à²ó¼ý¤Ç1,000±ßOFF¤È¤Ê¤ë¸ÂÄê¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¡¢À®ÅÄ»ÔÆâ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡ª



¥Ð¥êÅç¤ÎÌÚÄ¦¤ê¥ª¥Ö¥¸¥§¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥¹¥Õ¥£¥ó¥¯¥¹Áü¡¢¾Ý¤Î³¥»®¡¢¥¬¥Íー¥·¥ãÉ÷¤ÎÆ«´ï¡¢¥¢¥¸¥¢¥ó¤ÊÊ©ÁüÉ÷¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ä



¼Î¤Æ¤Ë¤¯¤¤¤±¤É¤â¤¦¾þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¡È°Û¹ñ¾ð½ï¤Î»Ä³¼¤¿¤Á¡É¤ò¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¥¹¥Ã¥­¥ê²ó¼ý¤·¤Þ¤¹¡£



¡Ö¤Þ¤ë¤Ã¤ÈËÜÊÞ¡×¡Ê±¿±Ä¡§SYSTR³ô¼°²ñ¼Ò¡¿ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬¡¢À¤³¦¤òÎ¹¤·¤¿ÃÖÊª¤¿¤Á¤È¤Î¤ªÊÌ¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£



Äó¶¡´ü´Ö¤Ï2025Ç¯9·î1Æü～9·î30Æü¤Î1¥ö·î´Ö¡£


ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª

À®ÅÄ»Ô¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏÊÁ¡¢³¤³°Î¹¹Ô¹¥¤­¤ÊÊý¤¬Â¿¤¯¡¢¶õ¹Á¤Î¤ªÅÚ»º¤ä¸½ÃÏ¤ÇÇã¤Ã¤¿Áõ¾þÉÊ¤¬²È¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£



Ãæ¤Ë¤Ï**¡Ö½èÊ¬¤ÎÊýË¡¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¼Î¤Æ¤Å¤é¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç10Ç¯°Ê¾åÃÖ¤­¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤â¡£**



º£²ó¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê³¤³°»¨²ß¤Î²ó¼ý¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À®ÅÄ»Ô¤Î¡ÈÊÒÉÕ¤«¤Ê¤¤ÌäÂê¡É¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£


¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×

ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü～9·î30Æü



ÆÃÅµÆâÍÆ¡§³¤³°¤ß¤ä¤²¤ÎÃÖÊª¡Ê¥¢¥¸¥¢¥ó»¨²ß¡¦Ê©Áü¡¦ÌÚÄ¦¤ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ê¤É¡Ë¤ò1ÅÀ°Ê¾å´Þ¤à²ó¼ý¤Ç1,000±ß³ä°ú



ÂÐ¾Ý¥Ñ¥Ã¥¯¡§ÃÊ¥Üー¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡¦·Ú¥È¥é¥Ñ¥Ã¥¯¡¦1.5t¥Ñ¥Ã¥¯



È÷¹Í¡§»öÁ°¸«ÀÑ¤â¤ê»þ¤Ë¡ÖÀ®ÅÄ»Ô¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¸«¤¿¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤


¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢¡ÊÀ®ÅÄ»ÔÁ´°è¡Ë

ÂÐ±þÃÏ°èÎã¡§À®ÅÄ¡¢²ÖºêÄ®¡¢²ÃÎÉÉô¡¢¶ÌÂ¤¡¢¸øÄÅ¤ÎÅÎ¡¢ÊÂÌÚÄ®¡¢ÈÓÃç¡¢¤Ï¤Ê¤Î¤­Âæ¡¢½¡¸ã¡¢¸ãºÊ¡¢¶¶²ìÂæ¡¢»°Î¤ÄÍ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢µ×½»¡¢Âç±É¡¢²¼Áí¾¾ºê¡¢ÉÙÎ¤¤è¤ê¤Ê¤É



¢¨¾åµ­°Ê³°¤âÀ®ÅÄ»ÔÁ´°è¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£


ÊÒÉÕ¤±¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¤ªÇº¤ß

³¤³°¤ß¤ä¤²¤ÎÃÖÊª¡¢¤É¤¦½èÊ¬¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤



°Û¹ñÉ÷¤ÎÊ©Áü¤äÆ«´ï¤¬¤º¤Ã¤È¾þ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·



¥Ð¥êÇ­¤ä¾Ý¤ÎÃÖÊª¡¢¼Î¤Æ¤Å¤é¤¯¤Æ10Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿



¿Æ¤¬Çã¤Ã¤Æ¤­¤¿¤±¤É¾þ¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤




ÊÒÉÕ¤±¤Ç¤è¤¯½Ð¤ëÉÔÍÑÉÊÎã


¥Ð¥êÅç¡¦¥¿¥¤¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ê¤É¤ÎÌÚÄ¦¤êÃÖÊª



¾Ý¤Î³¥»®¤ä¥¢¥¸¥¢¥ó¤Ê³¥»®¥»¥Ã¥È



¥¨¥¸¥×¥È¤ÎÅÚ»º¥¹¥Õ¥£¥ó¥¯¥¹Áü¡¦¥Ô¥é¥ß¥Ã¥ÉÌÏ·¿



¥¬¥Íー¥·¥ãÁü¡¦Ê©ÁüÉ÷¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢



¥¤¥ó¥É¤ÎÆ¼À½¥«¥Ã¥×¡¦Ãæ²Ú·Ï¤ÎÔä¡¦ÌÌ¤Ê¤É





ÎÁ¶âÎã¡ÊÄê³Û¥Ñ¥Ã¥¯¤Î°ìÎã¡Ë

ÃÊ¥Üー¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡§3,000±ß～¡¡¢¨ÄÌ¾ï5,000±ß～ ¢ª ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡ª



·Ú¥È¥é¥Ñ¥Ã¥¯¡§8,000±ß～¡¡¢¨ÄÌ¾ï15,000±ß～ ¢ª ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡ª



1.5t¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡§15,000±ß～¡¡¢¨ÄÌ¾ï35,000±ß～ ¢ª ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡ª



¢¨¤¹¤Ù¤Æ½ÐÄ¥Èñ¡¦¼ÖÎ¾Èñ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥ÕÈñ¹þ¤ß¤ÎÌÀÎÆ²Á³Ê¤Ç¤¹¡£


¤³¤ó¤ÊÊý¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª

Î¹¹Ô¹¥¤­¤Ç»×¤¤½Ð¤ÎÃÖÊª¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÊý



³¤³°¤Î¤ªÅÚ»º¤ò¡È¤â¤é¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÉÊý



¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¸¼´Ø¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áõ¾þÉÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÊÒÉÕ¤±¤¿¤¤Êý



¼Â²È¤ÎÀ°Íý¤ä¿ÆÀ¤Âå¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó½èÊ¬¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý


LINE¤Ç´ÊÃ±¸«ÀÑ¤â¤ê¡ª

¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ë¤À¤±¤Ç¡¢³¤³°»¨²ß¤â¥¹¥àー¥º¤ËººÄê¡õ¸«ÀÑ¤â¤ê¡ª



LINE¤Ç¡ÖÀ®ÅÄ»Ô¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ÈÁ÷¤ë¤À¤±¡ª


¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¤´ÁêÃÌ

ÅÅÏÃ¡§0120-600-065¡ÊÇ¯ÃæÌµµÙ¡¦24»þ´ÖÂÐ±þ¡Ë



¢¡²ñ¼Ò³µÍ×

SYSTR³ô¼°²ñ¼Ò



¸ÅÊª¾¦µö²Ä¾Ú¡§Âè301032218074¹æ



½êºßÃÏ¡§¢©101-0025 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄº´µ×´ÖÄ®£´－£´¡¡ÅìµþÈþÊõ²ñ´Û£±³¬



