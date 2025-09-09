【荷主企業の物流実態調査】今後1～2年の最優先課題、トップは「コスト最適化」25.5%。次いで「2024年問題対応」「サプライチェーン強化」が続く。

株式会社Univearth

物流DXプラットフォーム『LIFTI』を運営する株式会社Univearth（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：谷口 臨太朗）は、荷主企業の物流業務従事者を対象に、「今後の物流における優先課題に関する実態調査」を実施しました。本調査は、今後1～2年という短期的なスパンで、荷主企業がどの物流課題を最も重視しているかを明らかにすることを目的としています。

調査の結果、荷主が最も優先的に取り組むべきだと考えるテーマは「物流コスト全体の最適化」（25.5%）であることが分かりました。次いで「2024年問題への対応」（21.5%）、「サプライチェーンの競争力強化」（20.5%）が続き、守りと攻めの課題が混在する結果となりました。

調査サマリー

調査概要

調査結果詳細

総括・考察

荷主企業の物流実態調査レポート2025 :https://www.lifti.jp/document/WhitePaper006- 今後1～2年の最優先テーマは「物流コスト全体の最適化」が 25.5% でトップ。依然としてコストへの意識が最も高いことが示された。- 2位は「2024年問題への対応」（21.5%）、3位は「サプライチェーンの競争力強化」（20.5%）と、喫緊の課題と中長期的な競争力確保がほぼ同率で並んだ。- 「輸送効率の最大化」（18.0%）も高く、具体的な改善施策へのニーズが強い。- 一方で、「物流DXとデータ活用基盤の整備」（5.5%）や「サステナビリティへの取り組み強化」（6.0%）の優先度は相対的に低い結果となった。- 調査主体： 株式会社Univerth- 調査期間： 2025年7月1日～7月20日- 調査方法： インターネット調査- 調査対象： 荷主企業の物流業務従事者- 有効回答数： 200今後1～2年で、貴社が物流において最も優先的に取り組むべきだと考えるテーマ（n=200、単一回答）

今回の調査結果は、荷主企業が直面している課題の現実的な優先順位を明確に示しています。日々のオペレーションに直結する「コスト」と、待ったなしの「2024年問題」が、企業の最大の関心事であることは当然の結果と言えるでしょう。

注目すべきは、「物流DX」そのものの優先順位が低い点です。これは、荷主がDXを軽視しているわけではなく、DXを「目的」ではなく、上位の課題である「コスト最適化」や「2024年問題対応」「サプライチェーン強化」を達成するための「手段」として冷静に位置づけていることの表れです。いかに優れたDXツールであっても、企業の現実的な課題解決に貢献できなければ意味がない、という荷主のシビアな視点がうかがえます。

求められているのは、「DXのためのDX」ではなく、荷主が抱える経営課題に寄り添い、具体的な解決策を提示できるソリューションです。当社が運営する『LIFTI』は、物流業務の効率化を支援するDXプラットフォームです。

