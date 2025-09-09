ナチュラルコスメブランドLUSHラッシュ独自のヘアサロンコンセプト「Lush HairLab」日本初上陸！ 9月20日（土）から髪と頭皮のスパ「ボタニカルウォッシュルーム」開始

ラッシュジャパン合同会社

英国発のナチュラルコスメブランドLUSH（ラッシュ）は、2025年9月20日（土）より、LUSH SPA 新宿店にて、ラッシュ独自のヘアサロンコンセプト「Lush HairLab（ラッシュ ヘアラボ）」を日本で初めて展開し、ヘッドスパのサービス『ボタニカルウォッシュ＆スタイリング』をはじめとする合計3種のサービスを提供します。「Lush HairLab」は、ラッシュが2023年12月にイギリス・ブライトンにて、ラッシュとして初めて参入した新ヘアサロンビジネスで、髪と頭皮のスパトリートメントを提供する「ボタニカルウォッシュルーム」のほか、ヘアカットやヘナなどのヘアサロンサービスを幅広く展開しています。イギリス以外の国での展開は日本が初めてとなり、LUSH SPA 新宿店では「ボタニカルウォッシュルーム」でのサービスから展開していきます。

LUSH SPA 新宿店の「Lush HairLab」イメージ画像

「Lush HairLab」は持続可能性や包摂性、そして心身のバランスを整え感覚に喜びをもたらすといったラッシュが大切にする価値を反映させたサロン体験を提供します。その中心的存在にある「ボタニカルウォッシュルーム」には、背もたれを180度横にできるフルフラットリクライニングチェアやスチームミスト、体に圧をかける重みのあるブランケット、そしてラッシュオリジナルのハーバルインフュージョンリンスを取り揃え、お客様は髪と頭皮のスパとして贅沢な時間を過ごすことができます。また、ポルトガルの塩湖など、ラッシュが原材料を調達している場所で録音されたサウンドスケープによってここでの体験はさらに高められ、ヘアケア商品の生まれ故郷とお客様とのつながりを深める没入感溢れる瞑想的なひとときをお楽しみいただけます。

「Lush HairLab」では、髪質やライフスタイル、なりたい髪や頭皮の状態などを掘り下げることはもちろん、多様な文化やバックグラウンドを持つすべてのお客様が最適なサービスを受けられるよう必要なコンサルテーションを行います。商品選定においては、アフロヘアなどを含むあらゆる人種の異なる髪質やテクスチャーを受け入れ、毛髪学をベースに開発された約80種類にもおよぶジェンダーニュートラルな商品の中から最適な商品を選びサービスを提供していきます。また、ヒジャブ（イスラム教徒の女性が着用するスカーフのような布）を着用する方などを対象によりプライバシーが守られた体験を希望する方にはカーテンを閉めた状態で施術をするほか、無言や鏡無しでのサービス提供、さらには施術中の照明の調整やサウンドスケープなどにより施術中のリラックスした空間を提供するなどします。

「Lush HairLab」のミッションは、特定の美的価値観や基準を押し付けることなく、お客様がそれぞれの個性を受け入れられ、精神的安全かつ歓迎の雰囲気を感じられる空間でサービスを提供することです。

ハーブの恵みを詰め込んだ独自開発サービス「ボタニカルウォッシュ」

LUSH SPA 新宿店で提供する3種類のサービスにおける一番の目玉は「ボタニカルウォッシュ」で、ハーブや自然由来のオイルなどの原材料を使い、髪や頭皮に自然の恵みを与えるラッシュが独自開発したヘッドスパサービスです。本サービスは、ラッシュの持続可能かつ再生可能な環境で調達し、動物と人の権利に配慮したこだわりの原材料を使い、どんな髪質にも合うよう開発された約80種にもおよぶヘアケア商品群の中から、お客様が求める髪や頭皮の状態に合わせた商品を選び、髪と頭皮にトリートメントとシャンプー施すほか、スチームミストとともに毛穴の汚れを洗浄しながら、頭皮を健やかな状態に保つヘッドスパを提供します。

また、このサービスの最も特徴的な施術は「ボタニカルウォッシュルーム」内にあるインフュージョンバーで、お客様のニーズに合わせて厳選する原材料で自分だけのハーバルリンスをその場で作り、最後の仕上げのリンスとして頭皮と髪に塗布することです。このハーバルリンスは、髪や頭皮のコンディションを整えるローズマリーやラベンダーといったハーブ、髪にコシを与えるエプソムソルトや髪にツヤを与えて明るい印象を与えるカモミールフラワーといった合計9種類の自然由来の原材料の中からコンサルテーションを基に厳選したものをムスリン生地で包み、熱湯で原材料のエキスを抽出して作ります。

ハーバルリンスのイメージ画像インフュージョンバーのイメージ画像

「ヘアラボはお客様それぞれに合わせたハーバルリンスを選べる点など、細部にわたって慎重かつ丁寧にデザインされています。単なる髪を洗うという行為に留まらず、エネルギーに満ち溢れ、深くパーソナルな時間を作り出すことを大切にサービスをデザインしました。」と開発者のデイジー・エバンスは話します。

「Lush HairLab」概要

実施店舗： LUSH SPA 新宿店 2階 Lush HairLabスペース

住所： 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-8(https://www.lush.com/jp/ja/shops/lush-spa-%E6%96%B0%E5%AE%BF%E5%BA%97?id=JP209)

アクセス情報： JR新宿駅新南口より徒歩2分

営業時間： 11:00-21:00

サービス開始： 2025年9月20日（土）

予約方法： こちらの予約ページ(https://lush-spa.resv.jp/)からご予約ください。

※ 「Lush HairLab」の予約受付は9月11日から開始し、当日に現スパ予約ページが更新される

予定です。



イギリスで展開する「Lush HairLab」について

ラッシュは、新たなヘアサロンビジネスとして独自のヘアサロンコンセプト「Lush HairLab」を作り、2023年12月、その第一号店としてイギリス・ブライトンに「Lush HairLab ブライトン店」をオープンしました。

「Lush HairLab ブライトン店」では、「ボタニカルウォッシュ」の提供に加えて、使用する水を硬水または軟水から選択できるほか、ヘアスタイリストによるヘアカット、ヘナトリートメント（カラーリング）、ヘアスタイリング、シェービングなどのサービスを展開しています。また、ヘアアイテムのみを集めた商品展開やオリジナルグッズの販売、カフェスペースを併設しています。

ラッシュの商品について

ラッシュの商品はイギリスで開発され、神奈川県のキッチンで手作りしています。

ラッシュについて

ラッシュは、新鮮な野菜や果物を使った100％ベジタリアン対応のナチュラルコスメブランドです。約95%の商品がヴィーガン対応です。エッセンシャルオイルをふんだんに使用し、動物実験をせず、可能な限り合成保存料に頼らない処方で手作りしたスキンケア、ヘアケア、バス製品などですべての人の健やかな肌や髪のために役立ちたいと考えます。原材料の新鮮さ、本質的な意味においてオーガニックであることに価値をおいて開発する商品は、フレッシュなうちに使用することで原材料の効果を最大限実感することができると信じています。「ラッシュ」の名が示す通り、毎日の生活を「みずみずしく豊か」に、よりハッピーでヘルシーなものにしたいと考えます。倫理的であること、そしてサステナビリティのその先を目指し、原材料調達から商品開発やパッケージの資材調達など、リジェネラティブであること（再生可能性）を最優先に、そして「この地球をよりみずみずしく、豊かな状態で次世代に残す」ことをブランドパーパスにあらゆる企業活動を行っています。



