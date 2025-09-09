株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）は2025年9月29日（月）に、翻訳絵本『よくばりなリスたち』を全国の書店で発売いたします。









世界累計350万部超、43言語に翻訳されているベストセラー絵本シリーズ！

イギリスの人気作家レイチェル・ブライトと、数々のベストセラー作品を手がけるイラストレーター、

ジム・フィールドによる、動物絵本シリーズの第6弾となる本作。

冬眠の季節が近づいて、森の仲間たちが冬支度をしている頃、リスのシリルとブルースは、とっても美味しそうな今年最後のまつぼっくりを見つけました。二匹は自分のものにしようと、まつぼっくりを求めて木々の間を抜け、岩を越え、川を下って、取り合い競争します。そんな欲張りなリスたちに予想外のハプニングが待ち受けていました。大ピンチのシリルとブルースは、そこでようやく、大事なことに気づきます。分かち合うこと、友情の大切さを描いた物語。



森のみんなは冬支度の真っ最中、でもシリルはあそんでばかりです



ブルースはたっぷり木の実を集めたけれど、あとひとつ松の実を手に入れたい



最後のまつぼっくりを見つけた二匹は、まつぼっくりを取り合い競争します





まつぼっくりを取り合っていた二匹は川に落っこちて大ピンチ……！！

3児の父親として子育てに奮闘中の元プロサッカー選手・内田篤人さんが初めて絵本の翻訳を担当！！

©SARCLE

＜訳者コメント＞

「この度、初めて絵本の翻訳という貴重な経験をさせて頂きました。3人の娘たちに毎日絵本を読んでおり、絵本は本当に身近な存在。翻訳した絵本を子供達が読む姿や、自分が子供達に読み聞かせているところを想像しながら楽しく翻訳することが出来ました。

たくさんの子供達が家族や友達、大切な人たちとこの絵本を通して楽しい時間を過ごしてもらえると嬉しく思います。」

内田篤人

書籍情報









『よくばりなリスたち』

文：レイチェル・ブライト

絵：ジム・フィールド

訳：内田篤人

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

仕様：A4変（210mm×260mm×9mm）／上製／32頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-047-4

発売日：2025年9月29日（月）

＊発売日は地域によって異なることがあります

発行：株式会社トゥーヴァージンズ

著者・訳者プロフィール

文 レイチェル・ブライト（Rachel Bright）

数々の賞を受賞し、43カ国語に翻訳されたミリオンセラーをもつ絵本作家。海の近くにある版画工房で、新しいアイデアを浮かべながらインクまみれの午後を過ごすことが何よりも好き。

【Ｘ】https://twitter.com/rbrightbooks

【Instagram】https://www.instagram.com/rachelbrightbooks/

絵 ジム・フィールド（Jim Field）

イラストレーター、キャラクターデザイナー、アニメーションディレクター。ロアルド・ダール賞、英イブニング・スタンダード・オスカー賞など多数受賞。妻と娘、そして小さくて不機嫌な猫とともにパリ近郊に住んでいる。

【著者のwebsite】https://www.jimfield.me/

【Instagram】https://www.instagram.com/_jimfield/

訳 内田 篤人（Atsuto Uchida）

1988年生まれ。静岡県出身。元プロサッカー選手。2006年に清水東高校から鹿島アントラーズに加入しプロサッカー選手としてデビュー。10代から日本代表に選出され、ドイツのクラブでも活躍。ワールドカップにも2度出場した。引退後は子どもたちにサッカーの楽しさを伝える活動をはじめ、幅広い分野で活躍し、日本サッカー発展に貢献している。3児の父親として子育てに奮闘中。

【訳者のwebsite】https://sarcle.jp/talents/archives/3/

【Ｘ】https://x.com/auchidaofficial/

シリーズ既刊も好評発売中！





『ライオンのこころ』

文：レイチェル・ブライト

絵：ジム・フィールド

訳：安藤サクラ

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

仕様：A4変形（210mm×268mm×9mm）／上製／32頁／オールカラー

ISBN：978-4-910352-13-8





『のんびりやのコアラ』

文：レイチェル・ブライト

絵：ジム・フィールド

訳：安藤サクラ

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

仕様：A4変形（210mm×268mm×9mm）／上製／32頁／オールカラー

ISBN：978-4-910352-43-5





『おかえり、オオカミ』

絵：レイチェル・ブライト

文：ジム・フィールド

訳：安藤サクラ

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

仕様：A4変形（210mm×268mm×9mm）／上製／32頁／オールカラー

ISBN：978-4-910352-97-8





『ほしがりやのクジラ』

絵：レイチェル・ブライト

文：ジム・フィールド

訳：宮沢氷魚

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

仕様：A4変形（210mm×268mm×9mm）／上製／32頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-045-0





『ヤモリとこだま』

絵：レイチェル・ブライト

文：ジム・フィールド

訳：藤井 隆

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

仕様：A4変形（210mm×268mm×9mm）／上製／32頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-046-7