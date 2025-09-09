クリスマスを彩る贈り物に◎飾れるカードから手渡し用アイテムまで、充実の新商品が日本ホールマークから登場

株式会社日本ホールマーク

株式会社日本ホールマーク（本社・東京都港区芝）は、 2025年9月8日（月）にクリスマスカードを発売いたしました。

今年のテーマは「Let’s Decorate for Christmas!」。

大切な人に贈るのはもちろん、自分のために選ぶのも楽しいクリスマスカード。そんな心躍る季節の高揚感が楽しめる、新しいカードをバリエーション豊富にお届けします。

● POINT1 “アタッチメント使い”による多彩なデザイン

より多様な表現をかなえるために、アタッチメントを取り入れることで立体感をアップ。カード表面に凹凸がある商品を増やすことで、新鮮な見た目に仕上げました。

● POINT2 選ぶ楽しさが広がる豊富なツリーカード

お部屋のインテリアとして毎年人気のツリーカードがさらに充実。加工や素材にこだわった華やかなデザインから、お手頃価格で楽しめるタイプまで、個性豊かなアイテムが揃いました。

● POINT3 手渡しニーズに応えクリスマスミニカードとクリスマス金封を発売！

人と直接会う機会が増える中で、プレゼントや心づけを“手渡し”するニーズが高まっていることを受け、クリスマスミニカードおよびクリスマス金封を発売いたします。

■ 発売数

新商品全138点（うちリリース掲載は20点）

■ 発売日

2025年9月8日（月）

■ 取り扱い店舗

全国のお取り扱い専門店・量販店

日本ホールマーク公式オンラインストア

https://hallmark.jp/

日本ホールマーク楽天市場店 ※一部商品

https://www.rakuten.co.jp/nihon-hallmark/

▼クリスマス特集ページはこちら

https://hallmark.jp/collections/christmas

■ クリスマスカード …全121点

“アタッチメント使い”による立体的な表現を追求

パーツ同士の間に段差をつけることで、立体感が生まれメリハリがアップ。平面なのに奥行きがある、そんな印象をお楽しみいただけます。

・スライドホワイトツリー

白いクリスマスツリーにカラフルなデコレーションが映える華やかなデザイン。厚みのあるオーナメントが存在感◎

846862 スライドホワイトツリー \616（税込）

・クリスマスリースボード

レーザーカットで切り抜かれた繊細なリースに、シフォンリボンがワンポイント。シックで落ち着いた色合いが大人っぽい雰囲気のカードです。

846985 クリスマスリースボード \616（税込）

・クリスマスショッピングモール

クリスマスムード溢れるショッピングモールを奥行きたっぷりに表現。買い物に向かう親子やカフェでくつろぐ人々などディテールまでじっくり楽しめます。

846978 クリスマスショッピングモール \660（税込）

・窓辺のサンタ／窓辺の犬

窓の内外を描いてストーリー性を演出した二つ折りカードは、表紙にアタッチメントと透明素材を使うことで新鮮な印象に。リアルな窓らしさの表現にこだわりました。

847067 窓辺のサンタ \660（税込）847074 窓辺の犬 \660（税込）

素材や加工、モチーフ、カラーなどバリエーションが充実したツリー型カード

お部屋に飾れるツリー型カードは、贈るのはもちろん手軽な自宅用ミニチュアツリーとしても人気のラインナップ。高級感あふれる大人なツリーから、お手に取りやすい400～600円台の価格帯まで豊富にご用意しました。

・レーザーカラフル結晶ツリー

繊細なレーザーカットにホログラム箔×ブルー箔がアクセント。細部まで見て楽しめる贅沢なカードです。

846855 レーザーカラフル結晶ツリー \715（税込）

・クリアフライングサンタツリー

そりで夜空を駆けるサンタを透明素材でクールに表現。ツリーの上にそりを引くサンタクロースのパーツが付いており、まるでサンタクロースが空を飛んでいるかのよう！

846879 クリアフライングサンタツリー \715（税込）

・個性派ツリー

近年人気急上昇中の猫、小さなお子さまが喜ぶ恐竜、華やかなポインセチア×ザクロのモチーフが登場しました。

新立体、ビジネスシーン向け、海外デザインなど選ぶのが楽しい豊富なバリエーション

846893 キャットクリスマスツリー \616（税込）846916 恐竜ツリー \484（税込）846923 ポインセチアツリー \484（税込）

＜新立体＞

手軽な季節のインテリアとしても人気がある立てて飾れるタイプの立体カード。最近では推し活として好きなキャラクターやアーティストのアクリルスタンドやマスコット、ぬいぐるみと一緒にディスプレイする方も増えています！

・レーザームーンタウン

月をそのままかたどったようなインパクトある新立体！ クリスマスの街並みと夜空をそりで飛ぶサンタクロースの姿をダイナミックに表現しました。

846954 レーザームーンタウン \616（税込）

・クリスマスフラワーアレンジメント

赤いバラを主役にした、お部屋になじみやすいエレガントなアレンジメント型カード。

846992 クリスマスフラワーアレンジメント \572（税込）

・クリスマストイショップ

サマーカードで長年人気の機構・お店型立体が、クリスマスの可愛らしいおもちゃ屋さんになって登場！

846961 クリスマストイショップ \572（税込）

＜ビジネスシーン向け＞

・シャンパンタワーでお祝い

お世話になった方に年末のご挨拶をする際ぴったり。“今年もお疲れ様でした” “一年分の感謝を込めて”などビジネスの場でも使いやすい文言が書かれています。

847050 シャンパンタワーでお祝い \440（税込）

＜海外デザイン＞

手の届きやすい価格帯と個性豊かなデザインが魅力の海外カード。ホールマークの豊富なアーカイブアートを活かし、遊び心のあるキュートな柄からビジネスシーンにもなじむ上品なデザインまで、幅広いニーズに応えるラインナップを揃えました。

847098 バネねこフェイス \352（税込）847142 ホロ箔空を飛ぶサンタ \352（税込）

＜キュート系＞

847005 サンタ万歳II \440（税込）

小さなお子さまに贈りやすいキュート系には、インパクト大のド迫力立体カードが登場！ クリスマスのシーンを圧巻のスケールで表現した、開けてワクワクするデザインです。

■ クリスマスミニカード …全12点

人気のキャラクター柄やグリーティングカードで好評のデザインが、手のひらサイズの可愛らしいクリスマスカードになりました。人気キャラクター、ノンキャラクター、立体タイプ、二つ折りタイプと、幅広いバリエーションを取り揃えています。

■ クリスマス金封 …全12点

847265 ミニレッドクリスマスハウス \308（税込）847289 ミニおっサンタと犬 \220（税込）848064 サンタII \330（税込）

心づけを渡したいときに便利なクリスマスデザインの祝儀袋が登場。可愛らしいものから落ち着いた雰囲気のものまで、贈る相手の年代やシーンに合わせて選べる多彩なデザインをご用意しました。

■日本ホールマークについて

ホールマーク（Hallmark Cards, Inc.／本社：米国ミズーリ州カンザスシティ）は、世界100カ国以上で愛されるアメリカのグリーティングカードのブランドです。

創業1910年、米国において100年以上の歴史を誇るホールマークは、「人々が思いやりに満ち、人とのつながりを感じながら、ときめく瞬間であふれた日々を送るお手伝いをする」という世界共通のブランドミッションを掲げ、グリーティングカードをはじめとするグリーティング関連商品をデザイン・企画開発、販売しています。

ホールマーク商品はオンラインストアでもご購入いただけます。アメリカ・ホールマーク社輸入商品も好評発売中！

