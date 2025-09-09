華やか＆美味しい冬の魔法が届く！ フルーツブーケ専門店プレジールから“Christmas SnowMan” が今年も登場
プレジール株式会社（本社：東京都渋谷区／代表取締役：菅原信治）は、クリスマスシーズン限定のスペシャルフルーツブーケ “Christmas SnowMan（クリスマススノーマン）” を2025年12月1日～25日お届け分にて、10月より予約販売開始します。
にっこり笑ったスノーマンとクリスマスツリーをかたどったアレンジメントで、ホームパーティーやご家族の団らんにぴったりのギフトです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329281&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329281&id=bodyimage2】
商品名：Christmas SnowMan（クリスマススノーマン）
かわいくて美味しい、クリスマスだけの特別なアレンジ。
雪のように白い苺やチョコレートで仕上げたスノーマンが主役。
テーブルに並べるだけでクリスマスの雰囲気が一気に高まります。
苺やオレンジ、キウイフルーツ、ぶどうなど、彩り鮮やかなフルーツをぎゅっと詰め込みました。
見た目も味も華やかで、SNS映えも抜群です。
フルーツやチョコレートは食べやすく、ひとつひとつ専用ピックに刺してあるので、そのまま手に取ってパクっと食べられます。
ケーキのようにナイフやフォークを用意しなくても楽しめるので、パーティーや持ち寄りにも最適です。
フルーツには保存料は一切使わず、フルーツ本来の美味しさをそのままお届けしています。
乾燥しやすいフルーツには、無糖の寒天を使って瑞々しさと鮮やかな色合いを保っています。
■商品情報
商品名：Christmas SnowMan（クリスマススノーマン）
販売予定時期：2025年10月予約受付開始予定
販売予定価格：Mサイズ 18,000円程度（税込・送料込み）
販売場所：公式サイト
https://fruit-bouquets.com/
「Christmas SnowMan」は、見た目のかわいらしさと驚きがある“食べられる花束”として、テレビ番組や雑誌特集にも映える商品です。
実物サンプルや撮影用のご提供も可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
配信元企業：プレジール株式会社
