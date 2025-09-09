『SAP Consult Media』全面リニューアル | お役立ち資料の無料配布・独占インタビューを新公開
株式会社Anfini（本社：東京都港区、代表取締役：橋本 純）は、現役SAPコンサルタントが運営するSAP専門オウンドメディア『SAP Consult Media』を全面リニューアルいたしました。
詳細はこちら：https://sap-consul.jp(https://sap-consul.jp)
今回のリニューアルにより、実務に直結する解説記事や独占インタビュー、新たなダウンロード資料などを拡充。現役コンサルのリアルな知識と最新のSAP動向を融合し、より価値ある情報を発信してまいります。
■ リニューアルのポイント
- 最新記事・解説の強化現場コンサルタントが最新のSAPトピックや運用ノウハウを解説。
- 独占インタビューの公開SAP導入企業の事例や成功の裏側を紹介。
- お役立ち資料の新設
ERP導入・運用・保守や資格取得に関する知見をまとめたダウンロード資料を公開。
■ お役立ち資料のご紹介
『SAP Consult Media』では、現役コンサルタントの知見を活かし、以下のような無料ダウンロード資料をご用意しています。
- 主要ERP製品徹底比較！導入準備の必携ガイド
- SAP認定資格試験 受験準備BOOK
- フリーコンサルの年収アップ戦略ガイド
どなたでも無料でご利用いただけます。ぜひ業務や学習にお役立てください。
無料ダウンロードはこちら :
https://sap-consul.jp/request
■ Anfiniについて
株式会社Anfiniは、大手コンサルティングファーム出身者により設立された総合コンサルティングファームです。経営戦略立案から、ERP導入をはじめとするデジタルトランスフォーメーションの推進、人材教育、データドリブン経営支援に至るまで、企業の持続的成長を包括的に支援いたします。また、SAP分野に特化したオウンドメディア「SAP Consult Media(https://sap-consul.jp)」を運営し、SAPソリューションの導入を検討する企業から現役SAPコンサルタントまで幅広い層に向けて、専門知見や最新動向を発信しております。
【会社概要】
所在地：
・本社：〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ
・Osaka Digital Hub：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-2-123 イノゲート大阪
代表者：代表取締役 橋本 純（Jun Hashimoto）
資本金：10,000,000円
設立：2021年5月7日
電話番号：03-4362-7810
公式HP：https://anfini-group.com
採用特設HP：https://anfini-recruit.net