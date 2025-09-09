【9/9は世界占いの日】占い師になったら活躍しそうな芸能人ランキングほか、占いに関するアンケート調査を実施

株式会社CAM

株式会社CAM（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：須田瞬海、以下CAM）は、占いを手軽に楽しめるメディア「marouge（読み：マルージュ https://marouge.jp/ ）」 にて、9/9が「世界占いの日」であることから、marougeのユーザー10代～40代に対し「占いに関するエピソードアンケート調査」を実施いたしました。

CAMは2012年に「ゲッターズ飯田の占い」の提供を開始して以来、10年以上に渡り様々なデジタル占いサービスを提供してきました。本調査リリースでは「世界占いの日」を記念したアンケート調査を実施し、ユーザーの皆さまの占いに関する興味・関心を多方面から調査しお届けしていきます。

■9/9世界占いの日とは？

世界占いの日は、一般社団法人・日本占術協会が1999年（平成11年）に制定したものであり、また、この日が「重陽の節句」であることや、ノストラダムスの終末の予言の日が1999年9月9日とされていたことなどが由来となっている。 ※諸説あり

■「占いに関するエピソードアンケート調査」の設問

- どのくらいの頻度で占いを使いますか？- どんなときに占いをしますか？- どんな占いをよく使いますか？- 占いに興味を持ったきっかけは？- 占い師になっても活躍しそうな芸能人・有名人を教えてください- あなたの星座や血液型の特徴

【調査結果】

１.どのくらいの頻度で占いを使いますか？

「どのくらいの頻度で占いを利用しますか？」と質問したところ、「毎日」と答えた人は全体の46.9%でした。この回答より、日常生活において占いが広く利用されていることが分かります。

２.どんな時に占いをしますか？

「どんなときに占いをしますか？」と質問したところ、全体の53.1%が「日々の運勢チェック」と回答。日々の運勢を確認する“習慣化”が進んでいるようです。

さらに、世代別に見てみると、10代～20代は「恋愛関係で悩んだ時」という回答が最も多く、40代では「仕事や転職で悩んだ時」に利用する割合が高くなる傾向が現れました。

３.どんな占いをよく使いますか？

「どんな占いをよく使いますか？」と質問したところ、最も多かった回答は「スマホアプリ・サイト」で、78.8%の方がデジタル占いを利用していることが分かりました。

次いで、41.1%の方が「神社やおみくじ」と回答しており、体験型の占いも根強い人気を保っています。

４.占いに興味を持ったきっかけは？

「占いに興味を持ったきっかけは？」と質問したところ、「恋愛や人間関係で悩んだ時」が36.5%と1位の回答となり、僅差で「雑誌や本の占いページが楽しかった」が2番目に多い回答となりました。

年代別に見てみると、10代～20代は「恋愛や人間関係の悩み」をきっかけに興味を持ち始めた割合が高く、30代～40代は、朝のテレビ番組や雑誌/本など、偶然占いに触れたことが占いに興味を持つきっかけとなっているようでした。

【番外編】

５.占い師になったら活躍しそうな芸能人・有名人を教えてください。

1位はマツコ・デラックスさん、2位はアンミカさん、3位はタモリさんという結果に。マツコさんは鋭い洞察力、アンミカさんは言葉の説得力、タモリさんは柔軟さとトーク力が支持されました。

【なぜ占い師として活躍できそうなのか】※コメントより抜粋

＜マツコ・デラックス＞

・観察眼、洞察力がありそう。嘘を言わなさそう。本当に悩んでいる人だけ見てくれそう（30代）

・知識が豊富で人をよく見ていると思うから、的確なアドバイス？をくれそう！（30代）

・占いの結果を忖度せず言ってくれそうだから（20代）

＜アンミカ＞

・母のように、姉のように、友達のように、その人にとって

ハッピーな言い方で言ってくれそう（40代）

・言葉に力があるから（40代）

＜タモリ＞

・誰にでも対応できそうだから（30代）

・説得力がある（40代）

６.あなたの星座や血液型の特徴

占いの判断軸としてよく使われる血液型・星座の特徴について、「当たっている」と感じる人が、半数を超える約64％という結果に。特に「A型＝まじめ」「B型＝マイペース」「AB型＝二面性」は“王道の特徴あるある”として世代を超えて根強く浸透していることが分かりました。

【あなたの星座や血液型で、よく言われる性格の特徴は何ですか？】※コメントより抜粋

＜血液型の性格あるある＞

A型

明るくて面倒見がいい（20代）

まじめといわれる（40代）

B型

マイペース、興味があるなしがハッキリしている（40代）

マイペース過ぎるイメージが強く、肩身が狭いです（40代）

O型

大雑把（20代）

マイペースで自由（40代）

AB型

急な沸点がある。頭の回転が速いと言われる（40代）

変わっている、二重人格（40代）

＜星座の性格あるある＞

牡羊座：積極的、情熱的（30代）

牡牛座：地に足がついている（30代）

双子座：おしゃべり（40代）

蟹座：家庭的（40代）

獅子座：情熱的（20代）

乙女座：ロマンチスト（30代）

天秤座：八方美人（30代）

蠍座：愛情深い人、人を大切にする（40代）

射手座：冒険家（30代）

山羊座：慎重派（40代）

水瓶座：個性派（40代）

魚座：不思議さん（30代）

【調査概要】

調査対象：marougeを利用中の10代～40代の女性

調査方法：インターネット調査

調査期間：2025年8月20日（水）～9月1日（月）

対象人数：241人（n=241）

■marougeでは9月9日から9月30日までの期間限定でキャンペーンを開催中！

9月9日から9月30日までの期間限定で、人気占い師のデジタルコンテンツをたっぷり楽しめるキャンペーンを開催いたします。

ゲッターズ飯田さんや星ひとみさんをはじめとする、有名占い師5名の“イチオシ占い”をピックアップ。占いの日を記念して、鑑定項目を9つ追加してボリューム満点なコンテンツをお届けいたします。

キャンペーンページはこちら :https://marouge.jp/p/columns/961468861377413120/

■marouge（マルージュ）について

marougeは占いや恋愛コラム、心理テストなど無料で楽しめるコンテンツを配信している女性のためのメディアです。

ゲッターズ飯田さんや星ひとみさん、水晶玉子さんなど、テレビ番組やメディアで話題の占い師の情報も満載。「あなたらしさがもっと好きになる」をコンセプトに、新時代を生き抜く女性を応援します。

タイトル：marouge（マルージュ）

サイトURL：https://marouge.jp/

料金形態：無料 ※一部有料コンテンツ有

■株式会社CAM https://cam-inc.co.jp/(https://cam-inc.co.jp/)

社名 株式会社CAM

所在地 東京都渋谷区宇田川町40-1

設立 2000年5月31日

資本金 1億100万円（2019年3月25日現在）

代表者 代表取締役社長 須田 瞬海

従業員 136名（2025年4月1日現在）

事業内容 エンターテインメント事業、メディア事業

