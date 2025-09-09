春に大好評だった「デジキュー×FC東京味スタBBQ」がパワーアップして再登場！

株式会社デジキュー

・

デジキュー×FC東京味スタBBQ

株式会社デジキュー（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役社長：高橋佳伸）は、FC東京（東京フットボールクラブ株式会社)、シミズオクト株式会社、Fan Place Createと連携し、味の素スタジアム遊休地を活用した屋外バーベキューイベント「味スタBBQ」を2025年10月より開催いたします。

本イベントは、春に開催し大変好評を博した取り組みをさらに進化させたものです。前回参加いただいた皆さまからのフィードバックをもとに、設備を拡充し、より快適で満足度の高いBBQ体験をお届けします。

■ 開催概要

期間：2025年10月4日（土）～11月30日（日）

営業日：土曜・日曜・祝日（全20日間）※10月13日(月・祝)は休業

時間：二部制

第一部 10:00～13:00

第二部 14:00～17:00

会場：味の素スタジアム 投てき練習場

定員：最大400名（各部200名）

予約開始：2025年9月上旬予定

■ 今回の進化ポイント

風対策・安全性強化：テントからタープへ変更し、強風時のリスクを軽減。炭場を拡張し、安定した火力を確保。

フード＆ドリンクのバリューアップ：キッチンカーを常設し、調布産野菜や東京原木しいたけなどの地産地消メニューを充実。ジェラートや地元ドリンクも提供。

飲み放題プラン導入：当日、気軽に楽しめる飲み放題プランを用意。お持ち込みも可能です。

利便性向上：QRコードで座席案内、自動席割り振りを導入し、受付をスムーズに。

■ コンセプトと提供価値

「天然芝×青空」の開放感を活かした屋外BBQ体験

手軽さと自由度を兼ね備えたレジャー機会

ファン・サポーターのみならず京王線沿線住民を中心に幅広く参加可能

コミュニティづくりと未接触層へのリーチを目指す

本件に関するお問い合わせ先

株式会社デジキュー

広報担当

Email：pr@digique.co.jp