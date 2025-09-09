ビールを楽しむ季節が到来！おうち需要に応える新提案 「イオンのオクトーバーフェスト」９／１２～２３開催 全国１,６００店舗で一斉開催

イオン株式会社

イオンは９月１２日（金）から９月２３日（火・祝）までの１２日間※３、全国の「イオン」「イオンスタイル」など、グループ１６社・約１,６００店舗※３にて「イオンのオクトーバーフェスト」を初開催します。

「オクトーバーフェスト」は１８１０年にドイツ・ミュンヘンで始まった毎年秋に開催される世界最大規模のビールの祭典です。来場者は乾杯の歌とともにビールやドイツ料理を味わい、近年は日本各地でも開催される人気イベントとなっています。

厳しい暑さが続いた８月が終わり、暑さが徐々に和らぐ９月はビールの需要が高まります。２０２４年９月のビール・発泡酒の家計支出額は２,３６６円と１０年前に比べて１２３.５％に伸長し※４、飲料需要が家計に定着していることが示されています。また、９月は節約志向が高まる時期でもあり※５、連休前後は「近場で楽しむ・自宅で過ごす」イエナカ需要も見込まれています。

こうした中イオンは、「さあ、みんなで集まってカンパイしよう！」をコンセプトに、お酒を飲む人も飲まない人も、家族みんなで“おうちで”楽しめる商品を一堂に提案する新たな企画「イオンのオクトーバーフェスト」を開催します。累計販売本数１,０００万本突破※１したイオン直輸入のドイツビール「クロンバッハ」やノンアルコール飲料トップバリュ「プレミアム プライムフリー ０.００％」、期間限定となるドイツソーセージやピザなど“本場気分”を味わえる商品を揃えます。

イオンのオクトーバーフェストの特長

●飲む人も飲まない人も！おうちで楽しめる豊富な商品

ドイツビール「クロンバッハ」、ノンアルコール飲料「トップバリュ プレミアム プライムフリー０.００％」、期間限定のドイツソーセージのほか、おうちパーティーにぴったりのピザやバルセットなど、飲んで食べて、オクトーバーフェストをおうちで楽しめる商品を多数展開します。

●家のみやアウトドアをより楽しめる関連商品や敬老の日のギフトも！

ビールをよりおいしく味わえるグラスやジョッキ、家族で遊べるボードゲームからアウトドアで遊べるグッズまで幅広く用意し、開催期間中におとずれる敬老の日を「家族が集い、つながりを楽しむ団らんの場」としてオクトーバーフェストとともに楽しんでいただけるよう、衣料品や日用品などギフト提案も実施してまいります。

【展開概要】

展開期間 ：２０２５年９月１２日（金）～９月２３日（火・祝）※３

展開店舗 ：グループ１６社・約１,６００店舗※３

特設サイト：https://chirashi.otoku.aeonsquare.net/aeonoktoberfest/

【オクトーバーフェスト 商品一例※３】

～注目のビール～

◇累計販売本数１,０００万本突破※１イオン直輸入の本場ドイツＮＯ.１※２ビール「クロンバッハ」

ビールの本場ドイツで圧倒的な支持を集める「クロンバッハ」は、世界最古の食品法と言われる「ビール純粋令」を今も厳格に守り、麦芽・ホップ・水・酵母の４原料のみを使用した高品質なビールを製造しています。イオンが直輸入しており、累計販売本数１,０００万本を突破する人気商品です。

クロンバッハ ピルス ３３０ml

ドイツ国内でシェア１１％※６と１番飲まれているピルスナーで、その品質と味わいは世界的に高く評価されています。フルーティーで爽やかなホップの香りと、モルトのコクが絶妙に調和し、口当たりはフレッシュで滑らかです。クセが少なく飲みやすいため、日本人の嗜好にも合う洗練された味わいが特長です。このピルスナーは、「第８４回 ジャパン・フード・セレクション」食品・飲食部門で最高賞のグランプリを受賞しています。

本体 １６８円（税込 １８４.８０円※７）

クロンバッハ ヴァイツェン ３３０ml

南ドイツ伝統の小麦ビールで、大麦と小麦麦芽を使用し、自社培養酵母を贅沢に一度だけ発酵に用いた無ろ過の白ビールです。きめ細かな泡と自然な濁りを帯びた琥珀色が特長で、はちみつやバナナを思わせるフルーティーな香りが広がります。やさしい苦みと滑らかな口当たり、すっきりとした後味は、ビールの苦みが苦手な方にもおすすめの飲みやすさです。

本体 １７８円（税込 １９５.８０円※７）

◇シリーズ累計３５億本※８突破！「バーリアルグラン」

毎日飲んでも飽きない、すっきりとした味わいと華やかな香りが特長の発泡酒です。東北産の希少ホップ「IBUKI」を含む複数のホップを贅沢にブレンドし、缶を開けた瞬間に広がるフローラルな香りが、日常を華やかに彩ります。クリアな飲み口は食事にもよく合い、毎日のくつろぎのひとときにも最適です。多くのお客さまから愛され、シリーズ累計販売本数は３５億本を突破した実績を持つロングセラー商品です。

トップバリュべストプライス バーリアルグラン

バーリアルグラン（ＡＬＣ５％） ３５０ml

本体１１８円 （税込１２９.８０円※７）

バーリアルグラン リッチテイスト（ＡＬＣ６％）３５０ml

本体１１８円 （税込１２９.８０円※７）

バーリアルグラン 糖質５０％オフ（ＡＬＣ４％）３５０ml

本体１１８円 （税込１２９.８０円※７）

～飲まない人もカンパイ！～

◇ビール好きのためのノンアル！トップバリュ プレミアム プライムフリー０.００％トップバリュ プレミアム プライムフリー０.００％

麦汁製造工程まではビールと同じ製法である「リッチモルト製法」を採用しています。麦芽１００％の麦汁とホップを使用することで素材由来のおいしさを生かし、麦のうまみを感じるしっかりとした飲みごたえを実現しました。ビール好きの方にも満足いただけるアルコール分０.００％の

ノンアルコールビールテイスト飲料です。

本体 ９８円（税込 １０５.８４円※７）

～“イオンが直輸入”ワインでもカンパイ！ごくごく飲めるスパークリングワイン～

◇ヴィセンテ ガンディア オーガニック スパークリング ブリュット ７５０ml

欧州オーガニック認証を取得した、スペイン産のスパークリングワインです。ブリュットは麦わら色の美しい泡立ちが特長で、ドライながらもフルーティーな味わいです。フローラルな香りがバランスよく広がり、心地よい余韻が長く続きます。ロゼは野苺のような淡い香りに、バラの花びらを思わせる色合い、口に含むと爽やかな酸味ときめ細やかな泡が広がり、明るく軽やかな味わいが楽しめます。

白 本体５９８円（税込６５７.８０円※７）

ロゼ 本体５９８円（税込６５７.８０円※７）

◇マリア ランブルスコ ロッソ ７５０ml

繊細なピンク色が美しい、やさしい甘さと爽やかさが魅力のスパークリングワインです。赤い果実やイチゴ、ラズベリーの心地よい香りが広がり、口に含むとフレッシュな酸味とのバランスが絶妙。軽やかで飲みやすく、乾杯にもぴったりの一本です。

赤 本体５９８円（税込６５７.８０円※７）

～お子さまも一緒にカンパイ！冷凍フルーツでオリジナルソーダのレシピをご提案～

イオンのオクトーバーフェストでは、お子さまやお酒が飲めない方にも楽しんでいただける、冷凍フルーツとカルピス(R)を使った手軽につくれる爽やかな炭酸割りソフトドリンクのレシピをご提案します。

レシピ＜材料１人分＞

□カルピス(R)希釈用 ４０ｍｌ

□トップバリュベストプライス サイダー

カロリーライト １６０ｍｌ

□トップバリュベストプライス

冷凍マンゴー 適量

□トップバリュベストプライス

冷凍ブルーベリー 適量

□氷 適量

※「カルピス」「ＣＡＬＰＩＳ」はアサヒ飲料(株)の登録商標です。

※写真はイメージです。

～イオンのオクトーバーフェストにあわせてドイツソーセージを期間限定販売～

◇トップバリュ ヴァイスヴルスト

ヴァイスヴルストとは、ドイツ語で「白いソーセージ」のことを意味します。ボイルした豚皮と生クリームを加え、コク深くジューシーに仕上げました。たっぷりのお湯で茹でて、ナイフとフォークで真ん中に切れ目を入れ、皮をむいて食べるのが本場のミュンヘン風で、日本にはないふんわりとした食感が特長です。

本体 ４９８円（税込 ５３７.８４円※７）

◇トップバリュ ブラートヴルスト

ブラートヴルストとはドイツの伝統的なソーセージで「焼く、ソーセージ」を意味します。爽やかなハーブの香り、羊腸で詰められジューシーな食感が特長で、付け合わせにはマスタードやザワークラウトが定番です。

本体 ４９８円（税込 ５３７.８４円※７）

～レンジ調理で簡単＆おいしい！～

◇トップバリュ マッシュポテト

ナツメグの香りがふわっと広がり、じゃがいも、バターのシンプルな味わいのマッシュポテトです。ソーセージやステーキとセットメニューとして食べやすさを追求しました。そのままでも食べられますが、電子レンジで２０秒ほど温めるとよりおいしくなります。

本体 １５８円（税込 １７０.６４円※７）

◇トップバリュ レンジ調理フライドポテト

電子レンジで温めるだけで食べられるフライドポテトです。

ストレートカットのホクホク食感が特長です。

本体 １９８円（税込 ２１３.８４円※７）

～お肉を楽しみたい方に！～

◇トップバリュ 手仕込みローストビーフシルキーカット

おいしさを追求したこだわり製法１３種の香辛料に、きのこの旨みを加えたオリジナルスパイスを使用しています。低温でじっくり調理することで、しっとり滑らかな食感に仕上げました。オリジナルソースは赤ワインのコクと野菜のうまみ、オレンジのさわやかな味わいが特長です。

本体 ５９８円（税込 ６４５.８４円※７）

～ビールと相性ばっちり！オクトーバーフェストを盛り上げる「ピザ」と「バルセット」～

◇２種ソーセージポテト＆ビスマルク風ピッツァ 約２５ｃｍ

「２種ソーセージとポテト」と半熟風たまご、熟成ベーコンを使用した「ビスマルク風ピッツァ」のハーフ＆ハーフピッツァです。

展開店舗：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」、約３００店舗

価格：１枚 本体 ８８０円（税込 ９５０.４０円※７）ハーフ 本体 ４５０円（税込 ４８６円※７）

２種ソーセージポテト

ピッツァソースとミックスチーズの上に、粗挽きとハーブの２種ソーセージ、ベイクドポテト、ブロッコリー、スライスポテトをトッピング。ジャーマンカリーソースで味を調えて、パルミジャーノオリーブオイルをかけて焼き上げています。ドイツの名物「カリーブルスト」を彷彿とさせるビールに良く合うピッツァです。

ビスマルク風ピッツァ

ドイツの元宰相・ビスマルクの好物である卵を乗せたことが由来のピッツァです。ピッツァソースとミックスチーズの上に、半熟たまご、パンチェッタ、オニオンスライスをトッピング。パルミジャーノ、オリーブオイルとアクセントにブラックペッパーをかけて焼き上げています。

◇バルセット

３種のポークソーセージ、甘えびのガーリックシュリンプ、合鴨スモークなどを盛合せたバルセットです。

展開店舗：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」、約３５０店舗

価格：本体 ９８０円（税込 １,０５８.４０円※７）

販売期間：９月１２日（金）～９月１５日（月・祝）、９月１９日（金）～９月２３日（火・祝）

～家のみやアウトドアをより楽しめる商品～

展開店舗：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」、約２６０店舗

おうちでパーティー！

ホームコーディ ビアグラス（４００ｍｌ）

価格：本体３９８円（税込４３７.８０円）

きめ細やかな泡が楽しめる底面加工を施したビアグラスです。

ZOJIRUSHIホットプレート

価格：本体９,９８０円（税込１０,９７８円）

焼肉・お好み焼き・たこ焼きもつくれる３枚タイプ。

焼肉プレートは、落ちた脂が流れやすい傾斜溝つきです。

アクションゲーム ブタミントン

価格：本体３,９８０円（税込４,３７８円）

昭和～平成にかけて人気を博したバドミントン型対戦スポーツゲーム「ブタミントン」の復活版です。「ブタミントン」はブタさんを押して鼻から空気を出して、羽根を飛ばし合い、相手側のコートに羽根を落とすゲームです。思わず熱中すること間違いなしのゲームで、家族が集まるシーンにおすすめです。

みんなでアウトドアを楽しむ

サーモス 真空断熱ジョッキ（６００ｍｌ）

価格：本体２,４８０円（税込２,７２８円）真空断熱構造のため、結露しにくくテーブルを汚しません。丈夫なハンドル付きで持ちやすく、氷を入れてもたっぷり飲める大容量のジョッキタイプです。

ホームコーディ ソフトクーラーバッグ（１５Ｌ）

価格：本体１,４８０円（税込１,６２８円）

アウトドアや毎日のお買い物にも使えます。フタの内側に保冷剤（別売り）が入れられます。使わない時はコンパクトに折りたためます。

◀ 親子バドミントン

価格：本体１,４８０円（税込１,６２８円）

ラケット３本とシャトル３個がセットになった親子でバドミントンが楽しめるセットです。

【オクトーバーフェストとは】

ドイツ・バイエルン州ミュンヘンで毎年秋に開催される世界最大規模のビールの祭典です。「オクトーバー」はドイツ語で「１０月」、「フェスト」は「祭り」を意味し、９月中旬から１０月の最初の日曜日まで行われ、世界中から毎年約６００万人以上が訪れます。現地にはミュンヘンの醸造所が設置した巨大なビアテントが立ち並び、訪れた人はビールとドイツ料理を味わうほか音楽やパレードも楽しみます。日本での「オクトーバーフェスト」は２００３年に日比谷シティで初めて開催され、現在では日本各地でも行われる人気イベントです。

イオンのオクトーバーフェストをさらに盛り上げる企画

下野紘さん◇声優・下野紘さんが公式ソングを歌唱＆公式キャラクターの声を“１人８役”務めて盛り上げます！

声優の下野紘（しもの・ひろ）さんには、イオンのオクトーバーフェスト公式ソングを歌唱いただいたほか、公式キャラクター「オクトパーティー」の声を１人で８役 演じていただきました。開催期間中は、店内放送やＢＧＭ、ＷＥＢＣＭでもお楽しみいただけます。※９

◇公式キャラクター「オクトパーティー」

イオンのオクトーバーフェストの時期になると現れるタコウィンナー「オクトーパー」と「オクト―ミー」を中心とした仲間たちです。身近な人と“カンパイ”をするひとときを楽しむ、イオンのオクトーバーフェストが大好きなカラフルで陽気な８人組です。

「オクトーパー」 モチーフ：タコウィンナー みんなで盛り上がるのが大好きなタコさんウィンナーの少年「オクトーミー」 モチーフ：タコウィンナー 家族思いのタコさんウィンナーの少女「オクトージィ」 モチーフ：カンパイグラス サプライズ好きなグラスのおじいさん「オクトーバァ」 モチーフ：カンパイグラス 人を喜ばせるのが好きなおばあさん「オクトパワー」 モチーフ：ヴルスト 食いしん坊なドイツソーセージ「オクトマダム」 モチーフ：花束 おしゃべりでおしゃれな花束のマダム「ポチ」 モチーフ：ホットドッグ オクトーパーのことが大好きな犬「オクトブラザー」 モチーフ：スキレット 皆の兄貴分の陽気でアツいスキレット

※１：販売開始時から２０２５年８月までの販売総本数

ピルス：２０２１年１２月販売開始、ヴァイツェン：２０２２年１２月（一部店舗では１１月から先行）販売開始

※２：２０２１年１～１２月ブランド別実績 ＩＮＳＩＤＥ誌調べ。

※３：店舗や地域により実施日や展開商品、価格が異なる場合があります。

※４：総務省統計局「家計調査 家計収支編（二人以上の世帯）２０２４年９月速報値」より

※５：博報堂生活総合研究所 [来月の消費予報・２０２４年９月]（消費意欲指数）より

※６：ＩＮＳＩＤＥ Ｍａｒｋｅｎ-Ｈｉｔｌｉｓｔｅ ２０２３調べ。

※７：単品での購入の場合、税込価格は小数点以下が切り捨てになります。

※８：２０１０年６月の販売開始から２０２４年２月までの単缶換算販売本数実績

※９：一部実施していない店舗があります。