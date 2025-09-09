冷蔵庫の棚板に取り付けられる伸縮ラックや、歯ブラシを目隠ししながら収納できるスリムスタンドなど、新商品が発売になりました。
■冷蔵庫中棚下伸縮ラック タワー
ハムやチーズなどの食品をすっきり整理できる伸縮ラック。
食品のサイズに合わせて幅を調整でき、手掛け用のくぼみ付きでスムーズに引き出せます。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/46073/
■水切りネットホルダー付き排水口カバー タワー
ゴミを隠してシンクをすっきり見せられる、水切りネットホルダー付きの排水口カバー。
裏側のホルダーに水切りネットを引っ掛けるだけで簡単にセットでき、使用後は下に引っ張るだけでネットを外せます。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/22975/
■使いやすい高さに開くマグネット洗濯機横折り畳み棚 タワー
マグネットで洗濯機の正面や側面に取り付けられる折り畳み棚。
取り付け部分は可動式なので曲面にも対応し、棚は下から引き上げて固定するだけで手軽に使えます。入浴後の着替えやバスタオルの一時置きに便利で使わない時はスリムに折り畳めるため、洗濯物の出し入れも快適です。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/09552/
■目隠し歯ブラシ＆チューブスタンド タワー スリム
歯ブラシや歯磨き粉をすっきり収納できるスリムスタンド。
裏返すだけで見せたくない時はサッと隠せます。
歯ブラシ3本とチューブ1本に対応し、電動歯ブラシや替えブラシの収納にも便利。
洗面台をスマートに整えます。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/52116/
■カラーボックスに差し込めるリュックハンガー スマート
収納場所に困るリュックや学校用品、日用品などをすっきり掛けられるリュックハンガー。
カラーボックスの側板に差し込むだけで簡単に取り付けられ、側板と棚板の角にバーをセットしてハンガーをはめ込む構造です。
カラーボックスやオープンシェルフの側面に対応し、左右どちら側にも設置できます。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/20495/
■早食い防止ペットフードボウルスタンド タワー 斜めハイタイプ
■早食い防止ペットフードボウルスタンドセット タワー 斜めハイタイプ
突起付きボウルで早食いを防ぎ、フードをゆっくり食べられる設計。
高さと傾斜で食べやすく、丸飲みを抑えて消化不良や肥満を軽減します。
ボウルは取り外し可能でお手入れ簡単、毎日清潔に使えます。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/search/?q=%E6%97%A9%E9%A3%9F%E3%81%84%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%9C%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89
山崎実業株式会社
https://www.yamajitsu.co.jp/
アプリ
https://yappli.plus/yamajitsu
https://www.instagram.com/yamazaki.home.channel/
X
https://twitter.com/Yamazaki_home
https://www.facebook.com/Yamazaki.home.channel/
TikTok
https://www.tiktok.com/@yamazaki_home_channel