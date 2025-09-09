こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
OPEN COUNTRY装着車両が「ラリー北海道」ＸＣ-3クラスで表彰台を独占
TOYO TIRE株式会社は、9月5日（金）から7日（日）にかけて北海道帯広市を拠点に開催された「XCRスプリントカップ北海道」の第4戦「ラリー北海道」において、当社製ピックアップトラック／SUV用タイヤ「OPEN COUNTRY」を供給、サポートしたチームがXC-3クラスで優勝、2位、3位入賞を果たしましたのでお知らせいたします。
「XCRスプリントカップ北海道」は、2022年よりシリーズ化されたクロスカントリー車両によるラリーレースです。シリーズ第4戦となる「ラリー北海道」は、FIA（国際自動車連盟）およびJAF（一般社団法人 日本自動車連盟）が開催する未舗装路を高速で走り抜けるハイスピードグラベルラリー※1です。参戦車両はわだちのできた林道や砂利道などを含む全行程約630kmのコースを最高時速100km以上のスピードで駆け抜けます。XC-3クラスでは、「OPEN COUNTRY R/T」を装着した「WISTERIA with TOYO TIRES」が優勝、「OPEN COUNTRY A/T Ⅲ」を装着した「ショウワガレージ with TOYO TIRES」が2位、同じく「OPEN COUNTRY A/T Ⅲ」装着の「チームトライバルスポーツ」が3位に入り、ワン・ツー・スリーフィニッシュの快挙を成し遂げ、表彰台を独占しました。なお、優勝した「WISTERIA with TOYO TIRES」は同シリーズの第2戦・第3戦に続いて3連勝を果たし、シリーズチャンピオンに向けて期待が高まっています。
さらに、XC-2クラスではマツダ株式会社、株式会社マジックおよび当社の3社共同でサポートを行なった「TCP MAGIC with TOYO TIRES」が2位入賞を果たしました。
※1：未舗装路で行なうラリー
■「WISTERIA with TOYO TIRES」ドライバー藤野秀之選手のコメント
今年はXCRスプリントカップ北海道にフル参戦しており、なかでも今回のラリー北海道は完走、そして表彰台を目標に臨みました。XC-3クラスの参戦台数が大幅に増え、競技レベルも向上するなかで完走だけではなく、優勝という結果を残せたことを非常に嬉しく思います。シリーズ優勝も手の届く位置に来ているので、残り2戦も完走をめざし、「OPEN COUNTRY」の高い性能を証明していきたいと思います。
■「WISTERIA with TOYO TIRES」コ・ドライバー玉城詩菜選手のコメント
昨年のラリーデビューから1年が経過し、節目となる今年のラリー北海道で優勝を果たすことができ、大変光栄に思います。今回も「OPEN COUNTRY R/T」を装着しましたが、どのような路面状況においても、高い強度と安定したグリップ性能を発揮するので、常に安心して走行することができました。タイヤへの信頼が結果として勝利へつながったと確信しています。
当社は、過酷な環境下で行なわれるオフロードレースへの参戦経験をピックアップトラック／SUV向けタイヤの商品開発にフィードバックしています。実践で得られる知見をもとに製品の性能を磨き続けることで、より高性能・高品質なタイヤの提供をめざしています。今後もレース活動を通じて得た技術的なデータを商品開発に生かし、お客様にとって魅力ある製品をグローバルにお届けしてまいります。
■OPEN COUNTRYシリーズ
OPEN COUNTRYシリーズはSUVをターゲットとした当社の主力ブランドです。当社は国際的なレースにて、OPEN COUNTRYを装着した車両で数々の優秀な成績を修め、耐久性能や耐外傷性を高い次元で磨いてきました。それらの高い基本性能とアグレッシブなパターンデザインは、国内外で高く評価されています。
また、国内ではタイヤ側面の商品名とブランドロゴを白く浮き立たせたホワイトレターの商品も展開しています。
詳しい商品情報はこちらをご覧ください。 https://www.toyotires.jp/product/oc/
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/
（左：XC-3クラス表彰台／右：XC-3クラス優勝「WISTERIA with TOYO TIRES」の参戦車両 ジムニー シエラ）
当社は、過酷な環境下で行なわれるオフロードレースへの参戦経験をピックアップトラック／SUV向けタイヤの商品開発にフィードバックしています。実践で得られる知見をもとに製品の性能を磨き続けることで、より高性能・高品質なタイヤの提供をめざしています。今後もレース活動を通じて得た技術的なデータを商品開発に生かし、お客様にとって魅力ある製品をグローバルにお届けしてまいります。
（ご参考）
以 上
